Aan de kant Fitbit, de Samsung Galaxy Fit 3 kan wel eens de beste activity tracker worden

Er blijft veel informatie uitlekken over de Samsung Galaxy Fit 3 en het nieuwste gerucht suggereert dat de aankomende fitnesstracker van Samsung de beste Fitbit-horloges stevige concurrentie kan geven. Volgens leaker Ahmed Qwaider (via SamMobile) krijgt de Samsung Galaxy Fit 3 een 1,61-inch scherm met 302 pixels per inch, wat redelijk hoog is voor dit type tracker. Het toestel zou gemaakt zijn van aluminium en slechts 21,39 gram wegen.

Verder zien we opnieuw dezelfde kleuren: grijs, zilver en roségoud. De tracker zou zelfs een batterijduur tot 21 dagen hebben. Kleine activity trackers hebben vaker een langere batterijduur, maar 21 dagen zien we niet vaak. Sommige fabrikanten claimen dat hun trackers gemiddeld 14 dagen meegaan en Samsung doet daar nog een week bovenop.

Dit voegt extra details toe aan de geruchten die we eerder over de Samsung Galaxy Fit 3 zijn tegengekomen. We hebben bijvoorbeeld al gelekte renders van de fitnesstracker gezien, waarop het grotere scherm te zien is.

⭕️Exclusively🤩Galaxy Fit3 🔥🔥🔥💥1,61 Inch 💥Pixel density: PPi 302💥Weight: 21,39g💥Aluminum 💥Up to 21 days battery life.💥Gray / Silver / Pink Gold#GalaxyS24Ultra #A_Q pic.twitter.com/lDvWW3lBuNDecember 12, 2023 See more

Pas maar op Fitbit

We hadden al gehoord dat de Galaxy Fit 3 een grotere batterij zou hebben dan zijn voorganger, maar 21 dagen is wel erg lang. In onze Samsung Galaxy Fit 2 review lees je dat we moeite hadden om de 15 dagen te halen die Samsung beloofde bij algemeen gebruik. De Galaxy Fit 2 zou 21 dagen kunnen halen in de spaarstand, maar dat is ons nooit gelukt.

De Galaxy Fit 3 heeft dan wel een grotere batterij, maar ook een groter scherm. Als de claim van 21 dagen in de praktijk haalbaar is, is dat zeker indrukwekkend. Ter vergelijking: de Fitbit Charge 6 houdt het ongeveer een week vol en de kleinere Fitbit Inspire 3 ongeveer 10 dagen. Geen van beide komt dus in de buurt van de 21 dagen die de Galaxy Fit 3 zou halen.

Wij zijn alvast benieuwd naar de activity tracker en vooral hoeveel hij uiteindelijk gaat kosten. De laatste weken zien we steeds meer geruchten, maar over de mogelijke prijs (in euro) blijft het stil.