Fitbit Charge 6 gelanceerd met ondersteuning voor Google Maps en Wallet

Google lanceert het nieuwste model in de Fitbit Charge-serie: de Fitbit Charge 6. De gloednieuwe Fitbit beschikt over geavanceerde gezondheidssensoren die, in combinatie met een nieuw algoritme, zorgen voor de nauwkeurigste hartslagtracking van Fitbit tot nu toe. Daarnaast heb je met de Fitbit Charge 6 voortaan ook altijd Google Maps en Google Wallet op zak, en kun je verbinding maken met compatibele fitnesstoestellen.

Hartslag tot 60% nauwkeuriger

De Fitbit Charge 6, het nieuwste model in Googles Fitbit Charge-serie, biedt de nauwkeurigste hartslagtracking via een Fitbit tot nu toe. Het verbeterde algoritme komt overwaaien van de Pixel Watch en werd geoptimaliseerd voor een tracker. Je hartslag wordt tot 60% nauwkeuriger bijgehouden dan voorheen tijdens intensieve activiteiten, zoals HIIT, spinning en roeien.

(Image credit: Google)

De geavanceerde gezondheidssensoren zorgen ervoor dat je op verschillende manieren je gezondheid kunt monitoren en dat nog nauwkeuriger dan voorheen. De Sleep Score monitort de kwaliteit van je nachtrust: hoe was je hartslag? Hoe rusteloos sliep je? Met een EDA-scan (Elektrodermale Activiteit) kun je de fysieke reacties van je lichaam meten en krijg je bruikbare richtlijnen om je stress te beheersen. Via de Stress Management Score kun je zien hoe goed je lichaam omgaat met stress.

Daarnaast kun je met de Charge 6 ook gezondheidsgegevens als de zuurstofverzadiging in je bloed, hartslagvariabiliteit en ademhalingsfrequentie meten. Via de Daily Readiness Score, een premium feature, leer je begrijpen of je lichaam klaar is voor een stevige work-out of meer gebaat is bij een dag rust, met dagelijkse activiteitsuggesties gebaseerd op je score.

(Image credit: Google)

Voor de eerste keer heb je met de Charge 6 nu ook toegang tot nuttige Google-tools. Zo kun je rechtstreeks Google Maps en Google Wallet gebruiken, om makkelijk van de fitness naar de supermarkt te gaan en alles daartussen. De Charge 6 bevat ook de eerste Accessibility feature op een Fitbit met Zoom+-vergroting. Met slechts een paar tikken op het scherm kun je woorden vergroten als het moeilijk is om de kleine tekst te lezen.

Daarnaast kun je voortaan ook YouTube Music gebruiken op de Charge 6, goed voor zo’n 100 miljoen liedjes om je pols. En als het ritme wat omhoog mag, kan YouTube Music Premium ook work-outmixes aanraden op basis van je activiteit.

(Image credit: Google)

Meer dan 40 trainingsmodules

De Charge 6 kan verbonden worden met compatibele fitnessapparaten en -apps. Zo kun je in realtime je hartslag volgen tijdens een workout. Met de Charge 6 valt te kiezen uit meer dan 40 trainingsmodules, waaronder 20 nieuwe opties zoals krachttraining en snowboarden, om trainingsstatistieken te ontvangen. Bovendien kun je dankzij de ingebouwde GPS je compatibele telefoon thuislaten als je buitenshuis wil trainen.

De Fitbit Charge 6 is vanaf 12 oktober beschikbaar in drie kleuren (obsidiaan, porselein & koraal) voor 159,95 euro. Pre-orders starten meteen. De Fitbit Charge 6 is te koop via Fitbit.com, de Google Store en zal ook online beschikbaar zijn bij retailers.