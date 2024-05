Acer onthult drie nieuwe OLED-gamingmonitoren

Prijs en beschikbaarheid De drie monitoren zullen in het najaar beschikbaar zijn. De Predator X34 X5 en Predator X32 X3 hebben een adviesprijs van 1.399 euro, terwijl de Predator X27U F3 vanaf 1.199 euro verkrijgbaar is.

Acer introduceert vandaag drie nieuwe gamingmonitoren in de Predator-productlijn. Deze zijn speciaal ontworpen voor professionele en fanatieke gamers die behoefte hebben aan betrouwbare apparatuur voor veelvuldig gebruik. De nieuwe modellen, de Predator X27U F3, de Predator X34 X5 en de Predator X32 X3, hebben een prachtig OLED-scherm en hoge vernieuwingsfrequenties en bieden daarmee ultrasnelle prestaties.

De krachtige monitoren bieden ondersteuning voor NVIDIA G-SYNC, wat een vloeiende weergave zonder haperingen, flikkeren en visuele artefacten garandeert. De monitoren bieden daarnaast een naadloze integratie met AMD FreeSync Premium Pro om ghosting te elimineren en te zorgen voor een vloeiende en perfecte weergave van elk frame. Dankzij echte 10-bits kleurdiepte is de weergave van bioscoopkwaliteit met weergaloos contrast en levendige kleuren, die tot stand komen dankzij ondersteuning voor 99% van het DCI-P3 kleurengamma en de Delta 2 E<1 kleurnauwkeurigheid. Daarnaast zorgt VESA DisplayHDR True Black 400 voor diepe zwarttinten, een ongelooflijke helderheid en een prachtig, levensecht beeld.

Predator X27U F3

De Predator X27U F3 is een 27-inch OLED-gamingmonitor die is gebouwd voor maximale snelheid en ultravlotte gameplay, dankzij een onvoorstelbaar hoge vernieuwingsfrequentie van 480 Hz en een pixelresponstijd van 0,01 ms. Met deze monitoren betreden gamers een wereld van verbluffende beelden met WQHD-resolutie (2560 x 1440) voor ultrascherpe details. De monitoren zijn voorzien van USB-C- en HDMI 2.1-poorten voor gameplay met een console of pc. Daarnaast heeft de standaard een statiefbevestigingspunt zodat gamers en streamers accessoires zoals een webcam of lamp kunnen aansluiten.

Predator X32 X3

Het grote 31,5-inch OLED-scherm van de Predator X32 X3 heeft een 4K UHD-resolutie (3840 x 2160), een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz en een responstijd van 0,03 ms (GTG) voor razendsnelle en vloeiende gameplay. Met behulp van DFR (Dynamic Frequency and Resolution) kunnen gamers zelf kiezen of ze prioriteit geven aan de vernieuwingsfrequentie of de resolutie, om zo hun gaming-ervaring geheel naar wens aan te passen. Ze kunnen kiezen uit 4K UHD bij 240 Hz of FHD bij 480 Hz, afhankelijk van de game of activiteit waarmee ze bezig zijn. En met de USB-C- en HDMI 2.1-poorten biedt de Predator X32 X3 veelzijdige connectiviteit voor zowel console- als pc-gamers.

Predator X34 X5

De Predator X34 X5 garandeert de overwinning op het slagveld met zijn grote afmetingen en krachtige prestaties. Gamers die een indrukwekkende en responsieve ervaring zoeken zullen versteld staan van de afmetingen van het OLED-scherm, de kromming van 1800R en de UWQHD-resolutie van 3440 x 1440. Deze monitor heeft een zeer hoge vernieuwingsfrequentie van 240 Hz en een ultrakorte responstijd van slechts 0,03 ms (GTG) voor een naadloze gameplay. Twee HDMI 2.1-poorten, een DisplayPort en een USB-C-poort voorzien gamers van uitstekende connectiviteitsopties.