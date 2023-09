Creëer het ultieme netwerk voor al je games met de producten van FRITZ!

Welke games je ook speelt, goed internet is van levensbelang. Enerzijds wil je in online games geen lag en een zo laag mogelijke ping zodat elke klik meteen wordt uitgevoerd. Anderzijds zijn er offline games waar snel internet vooral belangrijk is tijdens de installatie. Er zijn steeds meer grote games zoals Baldur's Gate 3 waarvoor je eerst meer dan 100 gigabyte aan bestanden moet downloaden. Hoe sneller die gedownload zijn, hoe sneller je kan beginnen met spelen.

Met de juiste producten heb je in een mum van tijd een stabiel en snel thuisnetwerk. FRITZ! is een bekende naam in de wereld van thuisnetwerken en heeft een uitgebreid aanbod om te in te spelen op alle behoeften van gamers. Of je nu in een kleine studio woont en alleen een router nodig hebt of in een huis met drie verdiepingen waar je een mesh-netwerk moet installeren, FRITZ! heeft voor iedereen een oplossing.

FRITZ!Box als onmisbare basis

(Image credit: AVM)

Je router heeft de grootste invloed op je internetverbinding. Ook als je met de meest geavanceerde accessoires een mesh-netwerk maakt, zal de uiteindelijke snelheid en stabiliteit in grote mate afhangen van de router. Wie de allerbeste verbinding wil, kan terecht bij de FRITZ!Box 7590 AX. Hij heeft niet alleen vier gigabit-LAN-poorten, maar ondersteunt ook Wi-Fi 6.

Iedere gamer kiest het liefst voor een bekabelde verbinding, want dit is en blijft sneller dan de meest geavanceerde wifiverbinding. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om kabels door het hele huis te laten lopen en in dat geval is Wi-Fi 6 het beste alternatief. Het garandeert een lage latentie en voorkomt traag internet als er meerdere apparaten verbonden zijn. De gigabitsnelheid van bekabelde verbindingen ga je niet halen, maar een maximum van 2.400 Mbps dankzij Wi-Fi 6 is zeker niet slecht.

Overal razendsnel internet met een mesh-netwerk

(Image credit: AVM)

Tenzij je in een studio woont, heb je waarschijnlijk meer nodig dan een router om overal stabiel internet te hebben. Om de oorspronkelijke snelheid zo goed mogelijk te behouden, is een mesh-netwerk met Powerline de beste optie. Een voorbeeld hiervan is de FRITZ!Powerline 1260, die de originele gigabitsnelheid van je router goed weet te behouden.

Hier krijg je Gigabit-Powerline tot 1.200 Mbps en met wifi haal je snelheden van maximaal 866 Mbps. Er zitten twee gigabit-LAN-poorten in elke adapter, waardoor je bijvoorbeeld een console en gaming pc tegelijkertijd kan aansluiten. Aangezien het signaal doorgegeven wordt via het stroomnet, vormen muren geen probleem meer. Als je in de zomer in de garage wil gamen met vrienden, kan dat makkelijk met de de FRITZ!Powerline 1260.

(Image credit: AVM)

Voor de meest onbereikbare plaatsen in je woning, zijn er tot slot de repeaters. Hoewel die over het algemeen minder betrouwbaar zijn dan Powerline, is FRITZ! er toch in geslaagd om hun repeaters op gelijke hoogte te brengen. De FRITZ!Repeater 6000 ziet eruit als een router en presteert ook bijna even goed.

Net zoals de FRITZ!Box 7590 AX ondersteunt hij Wi-Fi 6 en hij heeft zelfs twee gigabit-LAN-poorten (1 x 2,5 gigabit-LAN, 1 x gigabit-LAN). Zolang hij het signaal van je router kan ontvangen, is hij in staat om Wi-Fi 6 aan dezelfde snelheid van 2.400 Mbps te leveren. Als je een mesh-netwerk met Powerline maakt en slechts één hoekje van je woning zonder internet blijft zitten, kan je dit ook prima oplossen met de FRITZ!Repeater 6000. Met één druk op de knop wordt hij naadloos geïntegreerd in je huidige mesh-netwerk.

Nu we steeds meer gaming handhelds zien, is Mesh WiFi belangrijker dan ooit. Als je tijdens een game van de ene naar de andere kamer gaat, kan één seconde zonder internet er al voor zorgen dat je een match verliest. Maak een mesh-netwerk met FRITZ!-producten en die zorg verdwijnt meteen. Je apparaat maakt namelijk automatisch en naadloos verbinding met de Powerline-adapter, repeater of router die het sterkste signaal geeft op je huidige locatie.

Geef jezelf prioriteit met FRITZ!OS

(Image credit: AVM)

FRITZ!OS is het besturingssysteem van de FRITZ!Box en andere FRITZ!-producten. Je kunt er allerlei instellingen aanpassen om je netwerkprestaties te verbeteren. We raden je aan om een blik te werpen op de poorten die moeten worden vrijgegeven om de verbindingen tussen router en console/pc de hoogste prioriteit te geven.

Wil je competitief online gamen of kan je niet wachten tot je nieuwe game van honderden gigabytes gedownload is? Duik even in de instellingen en geef jouw pc de hoogste prioriteit binnen het netwerk. Staat de laptop van je huisgenoot nog in verbinding met het internet, terwijl hij niet thuis is? Gooi hem dan even van het netwerk met FRITZ!OS en geniet zelf van supersnel internet. Ten slotte kan je met de wifitoegang voor gasten aan hen een lagere bandbreedte geven. Zo blijft er genoeg snelheid over voor jou om te gamen.