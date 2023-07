Nieuwe singleplayer Black Panther game is in ontwikkeling bij EA

EA is aan het werken aan een Black Panther-game en de uitgever heeft daarvoor een nieuwe studio opgezet.

De nieuwe studio genaamd Cliffhanger Games bevindt zich in Seattle en beschikt over veel veteranen vanuit Monolith Productions. Dat is de studio die verantwoordelijk is voor onder andere Shadow of Mordor en Shadow of War. Dat zijn allebei goede third-person actie-games die gebaseerd zijn op een bestaand intellectueel eigendom.

De studio zal onder leiding staan van Kevin Stephens. Hij heeft gewerkt aan beide Shadow-games en ook aan Batman Arkham Origins. In een blogpost op EA's website, zei Stephens:

“We gaan ons best doen om fans een definitieve en authentieke Black Panther-ervaring te bieden, waarbij we ze meer invloed en controle over hun verhaal geveb dan ze ooit eerder hebben ervaren in een videogame die gefocust is op het verhaal. Wakanda is een rijke superhelden-'sandbox' en onze missie is om een epische wereld te ontwikkelen voor spelers die van Black Panther houden en de wereld van Wakanda net zo graag willen ontdekken als ons."

Het persbericht van deze aankondiging onthult dat de Black Panther-game zal proberen om "een uitgebreide en reactieve wereld te bouwen die speler mogelijkheid geeft om te ervaren hoe het is om de beschermer van Wakanda, oftewel de Black Panther, te zijn. Nu we op het punt staan om aan het begin van deze opmerkelijke reis te beginnen, staan we te popelen om samen te werken met Marvel Games om ervoor te zorgen dat we elk aspect van Wakanda, zijn technologie, zijn helden en ons eigen originele verhaal creëren met het oog voor detail en de authenticiteit die de wereld van Black Panther verdient."

Dit zegt dus eigenlijk vrijwel niets over de game, maar in ieder geval weten we waar de gebeurtenissen van de game (waarschijnlijk grotendeels) zullen plaatsvinden.

We bevinden ons in een geweldige periode voor Marvel games. Guardians of the Galaxy werd erg goed ontvangen, Marvel's Spider-Man is nog steeds een van de beste PS5-games die je maar kan vinden (ook al staat hij niet meer in onze top 10) en Marvel Snap is een erg populaire (en verslavende) mobiele game. Daarnaast staan ook Marvel's Spider-Man 2 en Marvel's Wolverine nog op de planning. Er zijn dus genoeg kansen om je even als een superheld te voelen.