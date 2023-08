Assassin's Creed Mirage komt een week eerder uit

Ubisoft heeft onthuld dat Assassin's Creed Mirage een week eerder zal worden uitgebracht dan oorspronkelijk gepland was.

De verandering van de releasedatum werd eergisteren (14 augustus) aangekondigd, toen de uitgever ook meldde dat de game 'gold' was gegaan (en dus klaar is, ook al zullen er vast nog wel patches verschijnen). Oorspronkelijk zou de game arriveren op 12 oktober, maar de nieuwe releasedatum betekent dat je op 5 oktober het spel al kan opstarten op je PlayStation- of Xbox-console (van deze of vorige generatie) of op je pc.

Mirage is een van de aankomende games van dit jaar waar inmiddels al veel mensen naar uitkijken, dus dit is geweldig nieuws voor fans van de serie. Dit is eerlijk gezegd ook wel een beetje een verrassende wending, want we zijn eerder gewend om te horen te krijgen dat grote games worden uitgesteld en niet dat ze ineens eerder uitkomen. Er is verder geen informatie gedeeld over waarom deze verandering heeft plaatsgevonden. Het kan een strategische keuze zijn of gewoon een kwestie van efficiëntie. Hoe dan ook, het is mooi meegenomen wanneer een grote game eerder arriveert dan verwacht.

Assassin's Creed Mirage lijkt de serie weer een beetje terug naar zijn 'stealth'-actie roots te brengen. De game speelt zich (voor zover we weten) weer in één grote stad af en dit keer gaat het om Baghdad in de negende eeuw. In Mirage volgen we het leven van Basim Ibn Ishaq, een nieuwe hoofdpersoon die voor het eerst geïntroduceerd werd (in een bijrol) in Assassin's Creed Valhalla, en zijn reis van straatrover naar 'master assassin'. Aangezien de game zich dus weer in één stad zou moeten afspelen, lijkt het ook meer aan te gaan voelen zoals een aantal van de oudere Assassin's Creed-games, waaronder Ezio's trilogie en Unity. Mirage belooft dan ook een grotere focus op stealth-actie in rijke en dichtbevolkte omgevingen, in plaats van de enorm grote landschappen van de meest recente paar games uit de serie.

We hebben de afgelopen maanden al wat meer gezien van en geleerd over de game. Zo werden er ook al een aantal minuten van in-game actie vertoond tijdens Summer Games Fest en hoorden we dat er momenteel geen plannen zijn voor DLC. We zijn er inmiddels ook al achter gekomen dat de game "maar" ongeveer 25-30 uur zal duren voor de 'completionists' onder ons.