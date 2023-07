Assassin's Creed Mirage duurt maar zo'n 20 tot 30 uur om uit te spelen

Je kan het als een goed of als een slecht iets zien, maar we weten inmiddels in ieder geval dat Assassin's Creed Mirage tussen de 20 en 30 uur zal duren om uit te spelen.

Sommige mensen zullen hier erg blij mee zijn, want het betekent dat je eindelijk weer een Assassin's Creed-game kan spelen zonder dat je er vervolgens maandenlang mee bezig bent.

Voor anderen zal dit een beetje een teleurstelling zijn, omdat de Assassin's Creed-games over het algemeen vaak heel veel content hebben geboden voor hun prijs en ons de laatste jaren van wel honderden uren aan entertainment hebben voorzien.

Volgens de hoofdproducent Fabian Salomon, die eerder vorige week sprak met YouTuber Julien Chièze , kan je het aankomende Assassin's Creed-avontuur uitspelen in 20 uur als je er echt snel doorheen gaat en binnen ongeveer 30 uur als je er lekker de tijd voor wil nemen en elke missie wil doen.

"Aangezien we intern bij Ubisoft heel veel playtesten, is het een onderdeel van ons proces, we willen zo dicht mogelijk bij de [ervaring van] de spelers komen, dus we kunnen zeggen dat de speeltijden die we hebben bereikt ongeveer rond de 20-23 uur zitten," zei Salomon (vertaald door PCGN).

"Dat nummer kan nog stijgen tot 25-30 uur voor de completionists en we kunnen ook zeggen dat mensen die snel door de game heengaan met ongeveer 20 uur te maken zullen hebben."

Aangezien eerdere games zoals Assassin's Creed Valhalla en Odyssey ongeveer 60 uur duren om uit te spelen, als we het hebben over de hoofdmissies en dubbel zo lang als je ook alle side missions doet en alle collectibles wil vinden. Dat betekent dat Mirage ongeveer vijf keer zo kort is als zijn voorgangers.

Assassin's Creed Mirage brengt de serie eindelijk terug naar zijn roots met de meer klassieke manier van bewegen en poses (die de assassin Basim aanneemt) die rechtstreeks uit de eerste Assassin's Creed lijken te komen.

Er gaat momenteel trouwens ook een gerucht de ronde dat Ubisoft Assassin's Creed 4 Black Flag gaat rebooten . Volgens recente verslagen zit Ubisoft's remake van de piratengame uit 2013 "nog in zijn beginfase", maar waarschijnlijk is het team van Ubisoft Singapore erbij betrokken.

Als dat gerucht waar is, dan is dit een erg interessante beslissing van Ubisoft. Onder andere omdat het bedrijf ook nog steeds aan het werken is aan een nieuwe piratengame, Skull and Bones , die recentelijk voor de zoveelste keer is uitgesteld. Toch zou die game ook nog ergens in 2023 of 2024 moeten verschijnen en misschien geeft de reactie op die game Ubisoft dan ook een idee of men zit te wachten op een reboot voor Black Flag.