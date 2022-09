Verstopt Apple nieuwe iPhone 14 cameratruc in zijn uitnodigingen?

Wanneer Apple een teaser toont voor eender welk event, beginnen mensen meteen alles tot in de puntjes te analyseren. Dit levert soms de meest wilde, onrealistische theorieën op. Toen Apple het voorjaarsevenement 'Peek Performance' noemde, dachten sommige fans dat de Apple Glass onthuld zou worden, terwijl het ging om enkele nieuwe processoren.

Op basis van de uitnodigingen van het Far Out event kunnen we ook enkele nieuwe features voorspellen. Onze theorie is echter niet heel ver gezocht: op basis van de naamgeving 'Far Out' en de sterrenhemel op de achtergrond, vermoeden wij dat Apple astrofotografie zal introduceren op de iPhone 14.

Apple event teaser (Image credit: Future / Apple)

Andere theorieën?

We moeten hier wel vermelden dat anderen denken dat 'Far Out' verwijst naar de mogelijke satellietverbinding van de nieuwe iPhones. Hoewel dat geen onlogische theorie is, verwijzen de details in de sterrenhemel op de invite voor ons eerder naar astrofotografie.

Een andere reden waarom dit om fotografie gaat, is omdat Apple de concurrentie moet aankunnen. In een markt waar Samsung al een tijdje 100x Space Zoom aanbiedt, kan Apple niet achterop blijven hinken.

Wat is astrofotografie eigenlijk?

Astrofotografie verwijst in het algemeen naar het fotograferen van de lucht wanneer het volledig donker is. We hebben het dan over foto's van de maan, sterren of zelfs planeten. Zeker foto's van planeten zijn vaak voorbehouden voor echte camera's die verder kunnen inzoomen, maar we hebben reeds enkele smartphones met de mogelijkheid gezien.

Sommige Huawei-smartphones hebben een speciale maanmodus, terwijl Google een astrofotografiemodus heeft die enkele minuten nodig heeft om een foto van de nachtelijke hemel te maken. Hieronder staat een voorbeeldfoto met de Huawei Mate 40 Pro en hoewel de resolutie niet fantastisch is, blijft het indrukwekkend voor een smartphone.

(Image credit: Future)

Apple introduceert meestal kleine nieuwe modi op elke nieuwe iPhone, zoals de macro- en cinemamodi van de laatste generaties. Astrofotografie naar de iPhone 14 brengen zou een goede optie zijn als opvallende nieuwe functie van dit jaar.

Misschien laat Apple deze nieuwe modus wel zien aan de hand van filmpjes van mensen die in het bos of in een van de diverse Dark Sky Places in Californië (waarvan er veel ook nationale parken zijn) foto's maken van een fonkelende hemel.

De astrofotografiemodus van iPhone 14 zou bijvoorbeeld automatisch de belichtingstijd en het contrast kunnen aanpassen wanneer je 's nachts foto's maakt, zodat het licht van verre sterren beter wordt vastgelegd.

Tijdens het Apple-event op 7 september zullen we weten wat de link met het 'Far Out' thema zal worden.