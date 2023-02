Kan een goedkope activity tracker een van de beste Garmin horloges verslaan?

Goede fitnesstechnologie moet niet alleen voor hele hoge prijzen beschikbaar zijn. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te sporten en gezond te kunnen eten en technologie die ervoor bedoeld is om dit gemakkelijker te maken, moet ook beschikbaar zijn voor zoveel mogelijk mensen.

Onze lijst van de beste goedkope activity trackers staat vol met goede apparaten die op accurate wijze je hartslag, verbrande calorieën, slaap en workouts bijhouden en je toegang geven tot berichten en notificaties op het kleine scherm om je pols. Veel van deze trackers zijn beschikbaar tussen de 40 en 60 euro, maar de beste smartwatches van bijvoorbeeld Garmin en Apple zijn over het algemeen veel duurder.

Terwijl we even door onze lijst van de beste goedkope activity trackers scrolden, dachten we: wat als het nog goedkoper zou kunnen? Je kan namelijk voor heel weinig geld ook activity trackers in discountwinkels vinden. We waren dan ook benieuwd of zo'n extra goedkope tracker het zou kunnen volhouden tegenover de beste Fitbit- en Huawei-trackers die bovenaan onze lijst staan.

Wij hebben dus maar even een willekeurige goedkope activity tracker gehaald en deze op dezelfde manier als elke andere smartwatch getest. We hebben hem dus ook vergeleken met een van de beste smartwatches om te zien wat voor prestaties hij in vergelijking kan leveren en hoe accuraat de metingen van de goedkope variant zijn.

(Image credit: Matt Evans)

Viido activity tracker: Design en functies

De Viido activity tracker die we uiteindelijk hebben gekozen, is een Chinees product en wij hebben dit model bij voor ongeveer 15 euro gekocht. Het is een erg simpele activity tracker met een ovalen behuizing van plastic en een siliconen band.

Toen we de verpakking voor het eerst openmaakten, kwamen we erachter dat er geen handleiding aanwezig was en het leek er ook op dat de oplaadkabel niet zou passen. Na een beetje online te zoeken, kwamen we erachter dat sommige mensen wel een vrij basic handleiding meegeleverd kregen en we kwamen er ook achter dat je het apparaatje uit zijn siliconen omhulsel moet halen om de oplaadpoort te vinden. We zijn tegenwoordig vooral magnetische opladers gewend bij dit soort producten, dus het duurde ongeveer 10 minuten voordat we dit doorhadden. Dit was dus niet bepaald een geweldig begin van onze test.

De tracker claimt een batterijduur van drie dagen te leveren. Verder is het apparaat volledig van plastic gemaakt (behalve dan sommige interne onderdelen) en hij weegt dan ook bijna niets. Achterop vind je een LED-sensor waarmee je je hartslag, calorieën en meer kan meten. Er is zit ook een knop met touchbediening op, die je herkent aan een kleine cirkel en dat is de multifunctionele knop waarmee je alles regelt. Je kan er meerdere keren op tikken om door de opties heen te scrollen en hem twee seconden ingedrukt houden om iets te selecteren. Dat zou heel onhandig zijn als er meer opties waren om doorheen te scrollen, maar de interface werkt verrassend soepel.

De Viido-tracker heeft ook een 'state'-functie waarmee je te weten komt hoeveel stappen je al gezet hebt en hoeveel calorieën je hebt verbrand. Verder heb je een hartslagmonitor, SPO2-saturatiemeter, bloeddrukmonitor (waar we onze twijfels over hebben, want zelfs de beste LED-sensors hebben daar moeite mee en vandaar dat de Huawei Watch D bestaat), sportmodi (vreemd genoeg alleen voor wandelen, sit-ups en touwspringen), weersinformatie en simpele muziekbediening. Met die muziekbediening kan je pauzeren, afspelen, naar het volgende nummer skippen of teruggaan naar het begin van het nummer.

Om te zorgen dat de activity tracker ook echt werkt, heb je de Yoho Sports-app nodig. Het is een enorm kale app en we waren enigszins bang dat hij ons toestel misschien zou klonen of zou proberen om onze bankgegevens te stelen. De app bevat wat basisinstellingen, waaronder de optie om bijvoorbeeld de interne gyroscoop aan of uit te zetten. Als die functie geactiveerd is, dan kan je het scherm activeren door je arm omhoog te doen. Ook kun je in de app kiezen uit twaalf achtergronden voor het scherm. Verder kan je hier nog je lengte, gewicht en leeftijd (naast wat andere gegevens) invoeren. Dat wordt dan (hopelijk) gebruikt om accuratere resultaten te leveren.

De tracker heeft dus zeker geen slecht aanbod aan functies voor zo'n lage prijs. Maar werken deze functies ook echt (goed) in de praktijk? Om dit te testen, hebben we de activity tracker vergeleken met een fantastisch fitnesshorloge van vorig jaar: de Garmin Forerunner 955 Solar. Die is ongeveer 40 keer zo duur als de Viido. Is de Viido dan zijn prijs waard? Doet hij accurate metingen? Zo ja, waarom betalen mensen dan zoveel geld voor premium activity trackers?

(Image credit: Matt Evans)

Viido activity tracker: Prestaties

Het eerste dat we merkten, is dat de tracker enorm lastig in en uit de siliconen band te krijgen is. Het voelt soms echt alsof je hem gaat breken of dat je hem op de verkeerde manier probeert los te maken. Dat systeem is dus echt enorm onhandig en je krijgt hier vaak mee te maken, omdat het apparaat uit zijn omhulsel moet om hem op te laden. Dat opladen duurt ongeveer drie uur en levert vervolgens dus drie dagen aan batterijduur. De Forerunner levert daarentegen drie weken aan batterijduur na minder dan een uur opladen. Ook de Fitbit Inspire 3 levert bijvoorbeeld zeven dagen aan batterijduur als hij volledig is opgeladen.

We hebben de Viido tegelijk met de Forerunner omgedaan en hebben op beide apparaten de hartslagmeter aangezet. De Viido meet niet continu je hartslag, Je moet deze handmatig activeren voor een actuele meting. Terwijl we gewoon stilzaten ging de hartslagmeter op de Viido heel dramatisch van ergens in de 50 bpm tot ergens in de 120. De Forerunner bleef daarentegen tussen de 68 en 72 bpm. Dat is dus helaas ook wel wat we al hadden verwacht.

We zijn ook een stukje gaan wandelen met de twee trackers om en naderhand waren we (in de eerste instantie) positief verrast. De Viido-tracker zat binnen 150 stappen van de meting van de Forerunner. Als stappenteller is deze dus in ieder geval wel redelijk betrouwbaar. Bij de saturatiemeting gaf de Viido een waarde van 92 aan en de Forerunner gaf (verrassend genoeg) 93 aan. Je kan dus voor minder dan een paar tientjes al een accurate saturatiemeter krijgen. Verder werkte de muziekbediening ook prima, maar daar houden de positieve resultaten helaas op.

We waren erg teleurgesteld in het gebrek aan sportmodi. Er zijn maar drie opties (die je niet kan aanpassen) en er is er niet eens een voor hardlopen. De achtergronden waar je uit kan kiezen in de app vullen het scherm niet volledig en ze zien er ook nogal wazig uit. We konden ook nergens terugvinden wat voor resolutie het scherm heeft. De officiële website van Viido wordt overigens als onveilig gezien, dus daar hebben we ook maar niet verder gezocht.

Volgens de verpakking zou het horloge ook je slaap kunnen tracken en vervolgens de data kunnen verzamelen in de app, maar in de praktijk werd er op dat vlak niets bijgehouden. We hebben twee nachten met de tracker om geslapen en er werd niets verzameld. Er is ook geen optie in de app die je aan moet zetten om de activity tracker toestemming te geven voor slaaptracking.

De tracker raakte vaak zijn verbinding met de telefoon kwijt en dan moest hij weer opnieuw verbinden. Dat gebeurde meerdere keren per dag. Helaas merkten we ook dat de stappenteller na die eerste wandeling niet meer zo accuraat was. Aan het einde van de dag verschilde de resultaten tussen de Viido en de Garmin met een paar duizend stappen.

Over het algemeen bleek deze goedkope activity tracker dus toch een miskoop te zijn, ook al kostte hij niet veel geld. Je kan er de tijd mee bijhouden, je muziek mee bedienen en er notificaties op bekijken, maar meer moet je er niet van verwachten. Verder krijg je namelijk verkeerde informatie over je gezondheid en klopt er dus vrij weinig van de hartslagmetingen en van de stappenteller. Je hoeft niet altijd per se veel geld uit te geven voor een goed apparaat, maar in dit geval kan je toch maar beter iets meer investeren.

Deze Viido activity tracker is helaas geen verborgen pareltje en zelfs geen ruwe diamant. Voor een extra 45 euro kan je een Huawei Band 7 kopen. Dat is een veel betere activity tracker en die is ook nog relatief goedkoop.