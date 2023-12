Windows 12 verschijnt mogelijk al in juni 2024

Goed nieuws voor iedereen die een hekel heeft aan Windows 11 (en dat zijn best wat mensen): Windows 12 zou al in juni 2024 verschijnen. Het nieuws dook op in The Commercial Times in Taiwan en brengt hopelijk beterschap voor de pc- en laptopmarkt, die sinds de coronapandemie een terugval heeft gezien.

Toen mensen thuis begonnen te werken, kochten we massaal nieuwe pc's of laptops, samen met webcams en andere accessoires. Deze piek werd gevolgd door een diep dal. Omdat zoveel mensen tegelijkertijd nieuwe producten hebben gekocht, is er nu een grote groep die enkele jaren geen behoefte heeft aan upgrades. De pc- en laptopverkopen zakken daarom al jaren. Windows 12 kan daar misschien iets aan veranderen.

Volgens het bericht werd de datum van juni 2024 voor Windows 12 genoemd tijdens de recente Taiwan Medical Technology Exhibition in Taipei, waar Quanta Computer CEO Barry Lam zou hebben gezegd: "Volgende zomer, wanneer Microsoft een nieuwe generatie van het Windows-besturingssystemen lanceert, zal ook de ene na de andere AI-computer worden gelanceerd".

Hoewel niet helemaal duidelijk wordt waar de datum van juni 2024 vandaan komt en Microsoft zijn plannen rond Windows 12 niet officieel heeft onthuld, zijn er meer dan genoeg mensen die hopen dat dit het echte plan is. We hebben in het verleden ook andere geruchten gehoord over een lancering in 2024. De vraag is nu of Microsoft geleerd heeft van zijn fouten met Windows 11 en meteen een stabiele versie van Windows 12 kan ontwikkelen.

Windows 11, weg ermee!

Windows 11 heeft meer haters dan fans. Het is een acceptabel besturingssysteem, maar er is geen geweldige functie die ervoor heeft gezorgd dat Windows 10-gebruikers massaal willen overstappen. Microsofts pogingen om mensen over te halen om te upgraden naar nieuwe laptops of pc's met Windows 11, vanwege de controversiële aandrang op TPM 2.0-compatibiliteit, zorgde zelfs voor veel irritatie.

Dus als Windows 12 de redder van Microsoft en de industrie in het algemeen moet worden, dan moet het een grote upgrade zijn ten opzichte van Windows 11. We verwachten dus niet alleen nieuwe features, maar ook een stabiele gebruikerservaring waarbij er geen programma's of apps willekeurig crashen.

AI als kers op de taart?

Microsoft is niet bescheiden geweest over zijn ambities rond artificiële intelligentie (AI) en terwijl het AI in Windows 11 (en zelfs Windows 10) heeft gepusht, ziet het er naar uit dat Windows 12 nog meer AI zal hebben. Hopelijk wordt dit de doorslaggevende factor die gebruikers dit keer wel overtuigt om te upgraden.

Jason Chen, CEO van Acer, sprak over hoe AI-computers de industrie "continu zullen versnellen". Ze zullen waarschijnlijk Windows 12 draaien uit de doos (zoals Lam suggereerde) en vertrouwen op geavanceerde hardware.

Microsofts AI-toevoegingen aan Windows 11 werden goed ontvangen, maar voelen nog steeds een beetje als een gimmick. Tot nu toe heeft niets de manier waarop we Windows 11 of onze pc's gebruiken fundamenteel veranderd, hoewel Microsoft dat wel beweerde. De gedachte dat Windows 12 wordt ontwikkeld met het oog op AI en dat het op laptops en pc's met geavanceerde hardware verschijnt, is ongelooflijk spannend. Laten we hopen dat Microsoft slaagt in zijn opzet.