Windows 11 heeft een verborgen 'herstartfunctie voor noodgevallen' waar je waarschijnlijk nog niet vanaf wist

Windows 11 heeft blijkbaar een verborgen 'herstartfunctie voor noodgevallen' waar we tot nu toe nog niet vanaf wisten en die in Windows 'Onvoorzien opnieuw opstarten' wordt genoemd. Deze functie kan heel goed van pas komen in het geval dat je pc vastloopt.

Deze optie zit blijkbaar al sinds Windows Vista ergens diep verstopt in het herstartsysteem van Microsoft's besturingssysteem. Je kan deze functie dus ook in Windows 10 en alle oudere versies van Windows die na Vista verschenen, en dus niet alleen in Windows 11.

Wat doet deze functie nou eigenlijk precies? Deze functie kan je pc herstarten als vrijwel alles misgaat en je krijgt als je hem activeert deze waarschuwing te zien: “Klik op OK als u onmiddellijk opnieuw wilt opstarten. Alle gegevens die niet zijn opgeslagen, gaan verloren. Gebruik deze optie alleen als laatste redmiddel."

Kan je dan niet gewoon via het startmenu (met de aan/uit-knop) je pc opnieuw opstarten? Ja, dat kan normaal gesproken wel, maar deze optie voor noodgevallen is meer bedoeld voor situaties waarin de interface van je systeem niet mee fatsoenlijk werkt of waarin je pc helemaal is vastgelopen en het startmenu ook niet meer reageert (of een gecrashte app het opnieuw opstarten tegenhoudt).

In dat soort gevallen kan je dus, zoals Betanews ontdekte, tegelijkertijd CTRL+ALT+DELETE indrukken en vervolgens de CTRL-knop indrukken en ingedrukt houden wanneer je rechtsonder op het scherm op de aan/uit-knop drukt (het icoon van een cirkel met een streep door de bovenkant van de cirkel).

Op die manier kom je op het scherm voor 'Onvoorzien opnieuw opstarten' met de waarschuwing die we hierboven benoemden. Je kan vervolgens op OK klikken om in een noodgeval toch de pc te kunnen herstarten.

Conclusie: Een handige uitweg, maar niet zonder risico's

Dit is een vrij handige functie om tot je beschikking te hebben. Als je niet op een normale manier (via het startmenu) opnieuw kan opstarten voor wat voor reden dan ook, dan heb je in ieder geval dankzij deze functie een uitweg.

Het is wel van belang om te weten dat Microsoft dit dus alleen aanbeveelt als een laatste redmiddel (misschien dat de functie daarom ook niet echt bekend is), want de functie zorgt er meteen voor dat je pc uit- en weer aangaat zonder de normale processen voor het veilig afsluiten van al je programma's en achtergrondprocessen. Het is dus wel aan te raden om zoveel mogelijk programma's te sluiten (voor zover dat kan) als je op deze manier je computer gaat herstarten. De manier waarop je pc snel wordt uitgezet brengt namelijk risico's met zich mee (data-corruptie is het belangrijkste risico wat ons meteen te binnen schiet).

Dit is overigens alsnog wel (iets) veiliger dan je pc zelf fysiek af te sluiten wanneer hij is vastgelopen (door op de reset-knop te drukken, de fysieke aan/uit-knop ingedrukt te houden of de stekker eruit te halen). Dat moet namelijk pas echt je allerlaatste redmiddel zijn.

Dus, als je op geen enkele andere manier opnieuw kan opstarten, dan is dit een handig laatste redmiddel om in gedachten te houden. Als je pc echter op zo'n manier vastloopt dat ook CTRL+ALT+DELETE niet meer reageert, dan zit er helaas niets anders op dan de aan/uit-knop inhouden of de stekker eruit trekken.

Nu we het toch hebben over handige Windows 11-functies waar je misschien nog niet vanaf wist, hebben we er hier nog een voor je waar we via Twitter aan werden herinnerd. Jen Gentlemen, de Senior Program Manager bij Microsoft, wees ons namelijk op het feit dat je op elk moment tijdens het spelen van een game of bekijken van een video 'liveondertitels' kan laten verschijnen (als de bron geen eigen ondertiteling heeft). Je hoeft alleen maar even de Windows-knop + CTRL + L in te drukken en dan wordt de ondertiteling geactiveerd.

