Volgende grote Windows 11 update arriveert misschien eerder dan verwacht

De volgende grote Windows 11-update, ook wel bekend als 23H2, kan wel een eerder dan verwacht verschijnen dit jaar.

Dat is tenminste wat er gesuggereerd wordt aan de hand van hints die Windows Latest heeft gevonden in de cumulatieve update van juli voor Windows 11.

De tech-website vond in die Windows-patch referenties naar meerdere 'packages' die gerelateerd zijn aan ‘Moment 4’.

Zoals je misschien al weet, werden er bij Moment 3 voor het laatst nieuwe features toegevoegd aan Windows 11, dus het klinkt vrij logisch dat dit de volgende grote update zal zijn met nieuwe features. Het gaat hier echter om een volledige upgrade voor het besturingssysteem, dus we kunnen er van uitgaan dat Moment 4 de 23H2-update is.

Windows Latest zei ook dit: “We hebben achterhaald dat Microsoft een 'enablement package' aan het testen is, genaamd Microsoft-Windows-23H2Enablement-Package.”

Dit komt ook overeen met wat we al wisten over 23H2, aangezien Microsoft al heeft bevestigd dat het om een enablement package gaat. Dit betekent dat de bestanden voor de upgrade van tevoren al worden opgeslagen op Windows 11-pc's en dat de veranderingen kunnen worden geactiveerd door simpelweg een 'enablement'-schakelaar om te zetten. Het gaat dus om een kleine download die gemakkelijk kan worden toegepast op het moment dat de update echt gelanceerd wordt.

Conclusie: Een goed begin is het halve werk

Deze hints in Windows 11 laten zien dat de basis voor 23H2 al grotendeels is gelegd en dit kan betekenen dat we binnenkort misschien al de jaarlijkse update voor het besturingssysteem kunnen verwachten. Is er een kans dat de update, net als de 22H2-update, in september zal arriveren? Misschien, maar de geruchten wijzen grotendeels naar Q4 voor 23H2, dus oktober is misschien een realistischere lanceringsperiode.

We zullen zien, maar in ieder geval heeft het 'Beta'-kanaal van Windows 11 al een heleboel nieuwe features gekregen, waaronder een vernieuwde versie van Windows Verkenner en een hub voor RGB-verlichting. Dat suggereert dus ook nogmaals dat er zeker vooruitgang lijkt te zitten in de 23H2-update.

Wat echter wel roet in het eten kan gooien voor de theorie dat de update binnenkort al zal verschijnen, is het feit dat Microsoft’s Copilot AI nog in de kinderschoenen staat en deze feature zou wel onderdeel van 23H2 worden. Onze theorie is echter dat Copilot toch nog niet in de 23H2-update zal verschijnen óf dat er een heel erg beperkte versie van Windows Copilot zal worden uitgebracht. Die tweede optie lijkt ons niet zo'n slim idee voor Microsoft, aangezien het belangrijk is om een goede eerste indruk te maken met de AI (zoals we recentelijk ook al gedetailleerd hebben besproken).