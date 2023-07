Kleine update aan Windows 11 Startmenu kan je veel tijd besparen

Windows 11 krijgt mogelijk een nieuwe functie in het Startmenu die zowaar echt nuttig kan zijn. Zoals PhantomOfEarth op Twitter (of X.com) aangaf, hebben recente previews van Windows 11 voorvertoningen van bestanden geïntroduceerd in het onderdeel met aanbevelingen in het Startmenu.

Dit is best handig om verschillende redenen. Wanneer je met de muis over een aanbevolen bestand beweegt, zie je een voorbeeldvenster met relevante details. De vraag is nu hoe goed Windows 11 zal weten naar welk bestand je op zoek bent.

Windows Latest, die deze update ook heeft opgemerkt, meldt dat er bij afbeeldingen bijvoorbeeld een kleine miniatuur verschijnt van de foto waar je met de muis overheen beweegt. Op die manier kun je zien of het de afbeelding is die je wilt voordat je hem opent.

Andere details die je krijgt als je er even met je muis overheen gaat, zijn de locatie van het bestand op je schijf en de laatste keer dat het bewerkt is. Microsoft zal ongetwijfeld nog meer informatie toevoegen, want "kort en bondig" staat niet het hun woordenboek.

Véél geduld hebben

Besef dat dit nog maar een eerste versie is van de functie in Windows 11. Microsoft heeft zelfs nog niets aangekondigd en deze previews van bestanden zijn momenteel verborgen in het besturingssysteem. Ze zijn nog niet helemaal klaar en werden alleen ingeschakeld door deze leakers die een Windows-configuratietool gebruikten om in de achtergrond van het besturingssysteem te snuffelen.

Kortom, het is nog erg vroeg voor deze functie en zoals gewoonlijk zullen we dit misschien nooit in een officiële versie van Windows 11 zien. Toch lijkt dit een goede toevoeging, aangezien we allemaal wel eens (vaak tevergeefs) via het Startmenu zoeken naar bepaalde bestanden.

Een andere verandering in het Startmenu, is dat Microsoft de standaard Windows 11-apps markeert, zodat de gebruiker duidelijk kan zien welke applicaties vooraf zijn geïnstalleerd op het besturingssysteem (zoals Rekenmachine, de Instellingen-app, enzovoort). Ook dit is een functie die we vrijwel zeker verwachten in een definitieve versie van Windows 11.