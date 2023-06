Microsoft wil Windows pc's volledig in de cloud laten draaien

Microsoft wil zijn Windows-besturingssysteem volledig in de cloud gaan zetten. Tenminste, dat lijkt recent onthulde informatie uit een presentatie van het bedrijf van vorig jaar te suggereren.

Deze "stand van zaken"-presentatie uit juni 2022 is volgens een verslag van The Verge naar voren gekomen vanwege de hoorzitting tussen de FTC en Microsoft die momenteel gaande is. Tussen die informatie zit veel correspondentie over de cloud in relatie tot zakelijke doeleinden en gaming, maar ook in relatie tot consumenten die Windows gebruiken.

Als deel van zijn ‘Modern Life’-initiatief voor consumenten, is Microsoft van plan om “Windows 11 steeds meer naar de cloud” te verplaatsen op de lange termijn. Het bedrijf wil de “kracht van de cloud en client [gebruiken] om verbeterde diensten met AI-ondersteuning en volledige 'roaming' voor de digitale ervaring van mensen toe te kunnen passen".

In het kort suggereert dit dat je toekomstige versies van Windows niet meer zal moeten installeren op een schijf in je pc. Microsoft wil eigenlijk dat jouw versie van Windows geïnstalleerd zal zijn op een machine ergens in een groot datacentrum dat zich waarschijnlijk heel ver van je vandaan bevindt.

Het overkoepelende doel is om verder te bouwen op “Windows 365 om een volledig Windows-besturingssysteem dat gestreamd wordt vanuit de cloud naar welk apparaat dan ook mogelijk te maken". Dat is tenminste wat ons is verteld.

Conclusie: De toekomst ziet er bewolkt uit

Het is niet bepaald een geheim dat Microsoft de cloud als zijn toekomst ziet. De softwaregigant verdient natuurlijk ook al heel veel geld aan zijn clouddiensten en het zijn er ook nogal wat.

Binnen de zakelijke wereld is Windows 365 een dienst die kan worden gebruikt waarbij een Windows-installatie wordt gestreamd naar verschillende apparaten. Dat zal waarschijnlijk ook de toekomst worden voor gewone consumenten, zeker als we de informatie uit deze presentatie kunnen vertrouwen. The Verge wees ook al op het feit dat Microsoft al bezig is met het introduceren van een 'Windows 365 Boot' voor Windows 11. Dit zou het mogelijk maken voor een computer om in te loggen op een cloud-pc in plaats van een lokale versie van Windows (die geïnstalleerd is op een schijf in je computer).

In de toekomst zullen we misschien niet eens meer die keuze krijgen (tussen lokale installaties of een cloud-'dual boot'). Misschien zal er helemaal geen lokale installatie meer mogelijk zijn en moet je gewoon altijd inloggen op jouw versie van Windows ergens in de cloud. Het is wel belangrijk om te melden dat de presentatie niet specifiek aangaf dat lokale versies van Windows volledig zullen verdwijnen, dus dat is conclusie gebaseerd op speculatie, maar het lijkt ons ook niet echt heel vergezocht.

Hoe dan ook, de cloud brengt altijd voordelen en nadelen met zich mee voor de diensten die zich daar bevinden. Over het algemeen biedt het veel flexibiliteit en gemak, maar daarbij komen wel veel zorgen over de veiligheid kijken (en zorgen over privacy en problemen rondom de controle over je data).

(Image credit: TechRadar)

Met een Windows-pc die draait op een versie van Windows in de cloud kan je het besturingssysteem overal mee naartoe nemen, zo lang je maar een mogelijkheid hebt om online te komen. Je kan dan namelijk gewoon op vrijwel elk apparaat inloggen op jouw specifieke Windows-installatie om aan de slag te gaan met Windows. Al je bestanden en apps zullen dan meteen beschikbaar zijn, op welk apparaat dan ook en waar je je dan ook bevindt. Het gemak dat dit biedt is een heel aantrekkelijk onderdeel van de ervaring die Microsoft je hiermee zal bieden.

Je moet dus natuurlijk wel een internetverbinding hebben, wil je kunnen inloggen op jouw versie van Windows in de cloud. Het grootste minpunt is dus ook dat je je pc niet kan gebruiken als het besturingssysteem zich volledig in de cloud bevindt en jij geen verbinding kan maken met de cloud. Een fysieke pc met een lokaal besturingssysteem kan je natuurlijk wel nog offline gebruiken.

De andere grote zorgen voor gebruikers zullen waarschijnlijk vooral veiligheid en privacy zijn, zoals we al benoemden. Als je bestanden, data en voorkeuren zich in de cloud bevinden, dan ben je afhankelijk van Microsoft als het gaat om de veiligheid van deze informatie. Microsoft moet dan jouw data beschermen tegen bijvoorbeeld hackers en datalekken. Als je nu misschien al bang bent dat Windows je bespioneert, dan worden je privacy-zorgen waarschijnlijk nog groter als je gebruik moet maken van een cloud-pc en als alles wat je doet op je computer via Microsoft's servers gebeurt.

Een andere grote zorg is hoeveel een cloud-pc je gaat kosten. Dit lijkt namelijk een ideale kans voor Microsoft om je maandelijks te laten betalen voor een abonnement waarmee je toegang krijgt tot Windows. Helaas voelt het alsof dit zeker een mogelijkheid is en dat zal dan ook voor veel mensen een belangrijk probleem worden. Misschien zou Microsoft je zelfs een keuze kunnen geven tussen maandelijkse betalingen en de toevoeging van advertenties aan jouw Windows-ervaring. Het idee dat dit soort goedkope cloud-verbonden systemen op zo'n manier kunnen worden geïmplementeerd zagen we vorig jaar ook al voorbij komen.

Wat er ook precies zal gebeuren, de cloud zal in ieder geval ook voor consumenten steeds belangrijker worden in hun interacties met Windows, net als voor bedrijven en dat brengt voor- en nadelen met zich mee. De grootste vraag is of lokale installaties nog steeds een optie zullen zijn (en je eventueel een dual boot-optie krijgt waarbij je kan kiezen tussen cloud of lokaal) of dat Microsoft hoopt dat het uiteindelijk alles via de cloud kan laten draaien.