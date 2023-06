Nieuwe Windows 11 preview is goed nieuws voor gamers, maar slecht nieuws voor de rest

Windows 11 heeft weer een nieuwe preview build die dit keer beschikbaar is via het Release Preview-kanaal. De preview introduceert heel veel veranderingen, waaronder positieve en negatieve veranderingen.

Veel van de veranderingen zijn we al tegengekomen in eerdere testbuilds (Canary-, Dev-, of Beta-kanalen), maar Windows 11-build 22621.1926 (KB5027303) toont aan dat al deze features dichter bij een officiële release komen.

Het verschijnen in 'Release Preview' is eigenlijk de laatste stap voordat deze verschillende features (in de nabije toekomst) zullen verschijnen in de volledige versie van Windows 11.

Laten we eerst maar beginnen met het slechte nieuws. Microsoft heeft namelijk in een blogpost voor deze preview build aangekondigd dat advertenties (of wat het bedrijf 'badging' noemt) in het Startmenu nu breder zullen worden uitgerold.

“Deze update zorgt ervoor dat notificatie-badging voor Microsoft-accounts in het Startmenu breder wordt uitgerold. Een Microsoft Account is wat Windows verbindt met je Microsoft-apps. Het account maakt back-ups van al je data en helpt je bij het beheren van je abonnementen.", legt Microsoft uit.

Het bedrijf voegt hieraan toe: “Deze feature geeft je snelle toegang tot belangrijke account-gerelateerde notificaties."

Voor gamers is er echter ook goed nieuws. Zij kunnen namelijk gaan genieten van verbeterde muis-prestaties.

Microsoft laat ons weten dat je betere prestaties zal krijgen als je een muis met een hoge 'polling rate' gebruikt (ontworpen voor zeer accuraat muisgebruik), zoals vrijwel alle muizen op onze lijst van de beste gaming-muizen. Die verbeterde prestaties zijn het gevolg van het verminderen van het stotteren waar dit soort muizen soms last van hebben. Dat is dus erg goed nieuws voor pc-gamers.

Wat ook een interessante opmerking van Microsoft over deze preview build is, is de overkoepelende bewering: “Deze update beïnvloedt de betrouwbaarheid van Windows. Dit zal verbeteren nadat je het besturingssysteem updatet."

Alles wat zorgt voor betere stabiliteit van Windows is natuurlijk zeer welkom.

Conclusie: een slecht teken

Het is geweldig dat we verbeteringen zullen zien voor gaming-muizen met een hoge polling rate. Dat zal niet alleen helpen bij het spelen van schietspellen, waarbij precisie natuurlijk cruciaal is, maar ook bij bijvoorbeeld realtime strategie-games.

Het is bijvoorbeeld ook erg fijn als je je muis soepel, snel en precies over het scherm kan bewegen bij het selecteren van je troepen. Wat voor games je ook speelt, soepelere en accuratere muisbewegingen zijn altijd een pluspunt.

Wat we wel vervelend vinden bij deze nieuwe preview is dat Microsoft de badging in het Startmenu blijft doorzetten. Badging is een term die Microsoft gebruikt voor wat wij eigenlijk gewoon zien als een lichte vorm van advertenties. Het bedrijf zegt dan wel dat deze dingen bedoelt zijn om je te helpen bij het organiseren van verschillende elementen van je computerervaring binnen Windows, maar het zijn eigenlijk gewoon advertenties die je op een enigszins subtiele wijze proberen aan te sporen om meer Microsoft-producten en -diensten te gebruiken.

In dit geval is de bedoeling dat je je aanmeldt voor een Microsoft Account. Windows 11 probeert je met deze notificaties in het Startmenu te overtuigen van de voordelen van een Microsoft Account op het gebied van veiligheid (en op andere gebieden).

Het breder uitrollen van deze badging gebeurde eerder ook al in het Dev-kanaal, maar het feit dat het nu verschijnt in het laatste preview-stadium, voordat het dus zal verschijnen in de normale versie van Windows 11, is voor ons een slecht teken.

Het feit dat Microsoft de feature nog verder wil uitrollen tijdens de testfase suggereert dat het bedrijf echt wil doorzetten met deze feature. Als het dus ook echt in de normale versie van Windows 11 gaat verschijnen, dan hopen we in ieder geval dat Microsoft gebruikers de optie geeft om dit "hulpmiddel" uit te zetten (we hebben daar helaas echter niet veel vertrouwen in).