Microsoft stopt ondersteuning voor Windows 11 update 21H2, wat nu?

Voor degenen die nog niet helemaal up-to-date zijn met hun Windows 11-apparaat: het is nu tijd om te updaten. Microsoft heeft namelijk aangekondigd dat het zijn ondersteuning voor de Home- en Pro-edities van Windows 11 versie 21H2 gaat beëindigen.

Volgens Microsofts officiële pagina zal de veiligheidsupdate van oktober 2023 de kaatste update zijn. Hierna krijgt 21H2 dus geen maandelijkse veiligheids- en previewupdates meer. Microsoft zegt hierover: “Om je te helpen om goed beveiligd en productief te blijven, zal Windows Update automatisch een feature-update initiëren voor Windows 11-consumentenapparaten en niet beheerde bedrijfsapparaten die tegen het einde of binnen een paar maanden van het einde van hun onderhoudsperiode zitten."

Windows 11 versie 21H2 werd twee jaar geleden uitgebracht als een gratis upgrade. Nu raadt Microsoft mensen die deze versie nog gebruiken echter aan om te updaten naar Windows 11 versie 22H2 en zoals je hierboven hebt gelezen zal het bedrijf gebruikers hier ook duidelijk aan herinneren. Mensen die een Enterprise-, Education-, IoT Enterprise- of Enterprise multisessie-editie van dit besturingssysteem gebruiken, krijgen nog steeds veiligheidsupdates tot 8 oktober 2024.

Windows 11 is nog steeds niet heel populair

Ondanks het feit dat Windows 11 inmiddels al ongeveer twee jaar oud is, staan mensen nog steeds niet echt te springen om de overstap te maken vanaf Windows 10. De stap naar Windows 10 ging echter een stuk soepeler. Volgens data van StatCounter had Windows 11 recentelijk een marktaandeel van 23,6% en dat is maar net iets meer dan zijn marktaandeel in april 2023 (toen was het 23,1%). Windows 10 heeft daarentegen zelfs nu nog een marktaandeel van 71,6%. In zijn eerste twee jaar had Windows 10 ook al een marktaandeel van 36,6%, dus dat is ook alweer een stuk hoger dan bij Windows 11.

Er zijn meerdere redenen voor dit probleem. Het grootste probleem is het feit dat er nieuwe systeemvereisten zijn voor Windows 11 en specifiek TPM (een veiligheidsmodule), een van die vereisten, zorgt ervoor dat computers met oudere processors niet helemaal voldoen aan de eisen. Het is niet zo gek dat sommige mensen het een beetje overdreven vinden om nieuwe onderdelen voor hun pc te kopen om te kunnen updaten naar Windows 11. Een andere reden is het gebrek aan grote verschillen tussen Windows 10 en 11. Dat is ook niet echt motiverend voor mensen die nog niet hebben geüpdatet.

Verder zijn er ook nog andere problemen met Windows 11, zoals meer advertenties binnen dit besturingssysteem (die soms ook leiden tot privacy-problemen), een constante stroom aan 'bug reports' en blijvende problemen zoals trage SSD's.

Hopelijk heeft Microsoft hier wat van geleerd en zal het bij Windows 12 mensen ook echt een goede reden geven om over te stappen naar het nieuwe besturingssysteem.