Vernieuwde Sonos-app moet alle problemen van S2-app aanpakken

Audio-expert Sonos gaat binnenkort zijn S2-app volledig herontwerpen. Die nieuwe app moet het gemakkelijker te maken om apparaten in te stellen en de connectiviteit tussen de vele speakers versterken. Hij zal ook verschillende nieuwe instellingen introduceren. De informatie is afkomstig van The Verge, dat beweert screenshots van de update te hebben ontvangen.

Volgens het bericht verwijdert Sonos alle navigatietabbladen aan de onderkant en worden die vervangen door een zoekbalk om soundbar-gebruikers te helpen snel muziek te vinden. Het beginscherm wordt een centrale hub met scrolbare carrousels met afspeellijsten en directe toegang tot streamingdiensten.

Natuurlijk kun je de lay-out naar wens aanpassen en de instellingen van een soundbar aanpassen via het gedeelte "Jouw Systeem" in de app. Het afspeelscherm zal ook aangepast worden. Zowel de shuffle- als de herhaalknop zullen na de update aanwezig zijn op het scherm en daarnaast verschijnt de volumeknop voortaan altijd in de minispeler, waar je je ook bevindt in de app.

Smaken verschillen

Voor sommigen heeft deze update lang op zich laten wachten. The Verge heeft links gedeeld naar berichten op de Sonos-subreddit van mensen die klagen over hoe verschrikkelijk de S2-app is. Een van de uitgebreide uitbarstingen gaat over de slechte functionaliteit, omdat de gebruiker niet in staat was om de wekkers van hun speaker op afstand uit te schakelen.

De meeste reviews in app stores zijn positief, maar verschillende gebruikers in de Google Play Store klagen over een onintuïtieve gebruikersinterface en vreemde verbindingsproblemen. Het gaat hier steeds om uitersten: ofwel vind je de app geweldig ofwel verafschuw je hem. Een middenweg lijkt niet te bestaan.

Volgens The Verge wordt de S2-update op 7 mei uitgerold voor Android en iOS, maar Sonos zelf heeft nog niets bevestigd.

Toekomstplannen

We moeten vermelden dat dit niet de eerste keer is dat we over het herontwerp horen. In februari publiceerde Bloomberg een bericht over Sonos' plannen voor 2024, zoals hun focus op een vernieuwde mobiele app met de codenaam Passport. Op het eerste gezicht lijkt Passport deze S2-update te zijn. Oorspronkelijk zou de update in maart komen, maar het bedrijf liep blijkbaar tegen ontwikkelingsproblemen aan en heeft de lancering uitgesteld.

Bloombergs stuk gaat verder met de vermelding van twee nieuwe Sonosapparaten, met de codenamen Duke en Disco. De Disco zou een setje oordopjes zijn, die verbinding kunnen maken met Wi-Fi. Er is niet veel bekend over de Duke, maar hij deelt zijn naam met een Sonos-koptelefoon die eind maart werd ontdekt op de Bluetooth SIG-website. 91Mobiles heeft de pagina doorspit en kwam te weten dat het apparaat muziekstreaming via Wi-Fi mogelijk maakt, dat de lancering gepland staat voor juni en dat het 450 dollar zou kosten.

De komende maanden komen we ongetwijfeld te weten hoe nauwkeurig deze informatie is. Het belooft hoe dan ook een drukke periode te worden voor Sonos.