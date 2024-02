Officiële Microsoft PC Manager-app is nu beschikbaar en belooft je pc sneller te maken

Microsoft maakt zijn eigen PC Cleaner eenvoudiger te installeren door het toe te voegen aan de Microsoft Store. Het zou een handig hulpmiddel kunnen zijn om je computer te versnellen en problemen op te lossen. De app heet Microsoft PC Manager en is vergelijkbaar met CCleaner, een van de bekendste opschoningstools. Dit soort apps verwijderen onnodige bestanden uit Windows-systeemmappen en beloven daardoor je pc sneller te maken.

Microsoft test zijn PC Manager al sinds 2022. Oorspronkelijk werd de app ontwikkeld en getest voor de Chinese markt, maar nu heeft Windows Latest de PC Manager-app in meerdere regio's gespot in de Microsoft Store. Het maakt trouwens niet uit of je Windows 10 of Windows 11 gebruikt, want de app werkt met beide versies. Momenteel vinden we de app helaas nog niet terug in de Nederlandse en Belgische Microsoft Store, dus het kan dat wij iets langer moeten wachten. Op de officiële webpagina van de PC Manager staat bovendien nog steeds "coming soon".

(Image credit: Future)

Wat kan PC Manager?

De nieuwste versie van PC Manager introduceert een zwevende werkbalk waarmee je snel toegang hebt tot de volgende tools:

PC Boost pakt onnodige processen aan en verwijdert tijdelijke bestanden. Verder is er een Smart Boost-optie voor pieken in RAM-gebruik en tijdelijke bestanden die groter zijn dan 1 GB.

Deep Cleanup zoekt naar oudere Windows-updatebestanden, verwijdert prullenbakbestanden, je webcache en applicatiecaches. Je kunt zelf kiezen wat je wilt behouden of verwijderen.

Een overzicht van alle processen die momenteel op je pc draaien, zodat je elk proces in PC Manager kunt beëindigen zonder Taakbeheer te openen.

Startup laat je apps beheren die bij het opstarten van je pc worden gestart.

Large Files helpt je grote bestanden te vinden op een van je schijven zodat je niet in Verkenner moet duiken.

Taskbar Repair kan de taakbalk terugzetten in de oorspronkelijke staat en Standard Apps herstelt alle standaard app-voorkeuren. Volgens Windows Latest lijkt het erop dat Microsoft deze functie zal gebruiken om je aan te moedigen Microsoft-apps te gebruiken, zoals Edge.

Apps van andere partijen kunnen schadelijk zijn

Microsoft heeft zich in het verleden minder positief uitgelaten over PC Cleaner-apps van derden en heeft ze zelfs schadelijk genoemd. Het waarschuwde gebruikers dat deze apps waarschijnlijk per ongeluk cruciale bestanden zouden verwijderen om zoveel mogelijk "rommel" op te ruimen. CCleaner werd zelfs bestempeld als potentieel ongewenste programma (PUP). Hoewel Microsoft er zelf belang bij heeft dat mensen zoveel mogelijk van hun eigen apps gebruiken, heeft CCleaner in het verleden reeds malware-gerelateerde incidenten veroorzaakt. Hoewel CCleaner als een PUP is bestempeld, kan het wel gewoon worden gedownload uit de Microsoft Store.

Microsofts PC Manager is ten slotte gratis te gebruiken. Het heeft een groot aantal handige tools die door Microsoft zelf zijn ontworpen voor Windows en het bedrijf belooft dat het geen noodzakelijke systeembestanden zal verwijderen. De kans op malware is hier sowieso kleiner omdat de app rechtstreeks van Microsoft komt en beschikbaar is in de Microsoft Store. Verder zijn er gratis functies waarvoor je in andere apps, zoals CCleaner, moet betalen.