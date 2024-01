Samsung-laptops kunnen binnenkort camera van Galaxy-smartphones gebruiken als webcam

Er goed uitzien tijdens een videogesprek, vooral als je onderweg bent, kan binnenkort een stuk makkelijker worden dankzij een nieuwe samenwerking tussen Samsung en Microsoft.

De smartphonefabrikant heeft aangekondigd dat een nieuwe update van Link to Windows ervoor zorgt dat bepaalde Samsung Galaxy-smartphones nu gebruikt kunnen worden als webcam. Hiervoor wordt de camera van de smartphone gebruikt als webcam wanneer die is aangesloten op een Windows-laptop. Dit kan echter niet met elke laptop.

Alleen met de Samsung Galaxy Book4

Om deze feature te kunnen gebruiken, moeten gebruikers hun telefoon koppelen aan de nieuwe Galaxy Book4-laptops via de Link to Windows-app op hun telefoon en de Phone Link-app op hun laptop. De feature is daarom slechts beperkt beschikbaar en zal niet werken op laptops van andere merken of oudere Galaxy Book-laptops. Gebruikers moeten bovendien dezelfde Microsoft-account en internetverbinding gebruiken op zowel de pc als de telefoon.

De Samsung-smartphone die wordt aangesloten moet OneUI 1.0 of hoger draaien (oftewel Android 9 en hoger). Als je de afgelopen vijf jaar een Samsung-smartphone hebt gekocht, kan je die dus sowieso gebruiken. Het is wel jammer dat Samsung op deze manier de feature compatibel maakt met honderden smartphones en slechts één serie laptops.

Samsung benadrukt wel dat de Galaxy Book4-serie niet alleen maar kan worden gekoppeld aan een smartphone om de pc-ervaring te verbeteren. Het gaf als voorbeeld het gebruik van een Samsung Galaxy Tab S9 Ultra als tweede monitor voor hun laptops, waardoor gebruikers hun productiviteit en creativiteit kunnen maximaliseren. Het bedrijf zegt ten slotte dat de Galaxy Book4-serie het begin kan zijn van een versterkte samenwerking tussen met Microsoft en belooft "meer intelligente mogelijkheden" in de toekomst.