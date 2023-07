Apple werkt misschien aan een nieuw display dat kan veranderen in een smart tv

Volgens Mark Gurman van Bloomberg zou er een nieuw display van Apple onderweg zijn die beschikt over een van Apple's eigen chips, waarmee de monitor ook los van een Mac kan functioneren en dus eigenlijk een soort smart-tv wordt wanneer hij niet als gewoon beeldscherm wordt gebruikt.

The Verge heeft gespot dat er nieuwe geruchten de ronde doen over Apple's plannen om zijn productlijn van displays een update te geven. Dit nieuwe smart display zou erg vergelijkbaar kunnen werken als de manier waarop de 'Stand-by'-feature, die later dit jaar in iOS 17 verschijnt, zal werken. Deze aankomende iPhone-feature verandert het scherm van je iPhone in een smart display wanneer je de telefoon hebt verbonden met het stopcontact en hem horizontaal neerzet. Wanneer je dat doet verschijnen er een klok en een aantal widgets.

Gurman claimt in zijn nieuwsbrief dat de monitor een chip zou kunnen krijgen die erg vergelijkbaar is met de A-serie Bionic-processors die Apple in zijn iPhones stopt. Dit is niet een volledig nieuw concept, want het huidige Apple Studio Display beschikt namelijk ook al over een A13-chip om bepaalde softwarefunctionaliteiten te regelen voor de camera en de speakers.

Is Apple working on new monitors? https://t.co/8ckDBoM18QI’m told Apple is working on multiple next-generation monitors, including a large-screen panel with an iOS device chip and software stack. The idea is that the screen could double as a Mac monitor and a smart home display…July 2, 2023 See more

Voor nu weten we nog niet echt veel over de belangrijkste elementen van deze mogelijke nieuwe monitor waar Apple aan werkt. Er zijn wel al geruchten voorbij gekomen over een opvolger voor het Pro Display XDR en Apple gaat zich misschien ook focussen op grotere displays, want er schijnt ook al gewerkt te worden aan een 30-inch iMac, maar dat project lijkt nog in een vroeg stadium te zitten.

Wat zou een nieuw Apple display nog meer moeten kunnen?

Deze geruchten over een nieuw display worden vast heel goed ontvangen door fans van het Apple Studio Display, zeker als er hier inderdaad features worden geïmplementeerd die vergelijkbaar zijn met de bovengenoemde iOS 17-features. Hopelijk gaat de tech-gigant dit potentiële nieuwe display ook echt een goed apparaat op zichzelf maken en niet alleen een accessoire voor de Mac-productlijn.

We hopen bijvoorbeeld dat Apple ons de mogelijkheid geeft om het display voor entertainment te gebruiken door ons toegang te geven tot verschillende streaming-apps, zoals Netflix en YouTube, op het slimme display. Het maakt niet echt uit als je die dan via je telefoon moet bedienen. Naast het weergeven van een klok, zouden we ook nog meer nieuwe, handige widgets kunnen zien dankzij de uitgebreide mogelijkheden van macOS Sonoma.

In het kort komt het erop neer dat Apple een kans heeft om een soort alles-in-één display te creëren dat echt een gamechanger kan zijn binnen de wereld van monitors. We zijn in ieder geval erg benieuwd naar het nieuwe display, wat Apple er ook van maakt.