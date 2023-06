Apple werkt mogelijk al aan twee opvolgers voor Vision Pro

Apple’s Vision Pro AR-headset zorgt sinds zijn onthulling tijdens het WWDC 2023 - evenement op 5 juni over veel verdeeldheid. De mensen die geluk hadden en hands-on konden gaan met het apparaat stellen bijna allemaal dat de headset zijn concurrentie met gemak weer te verslaan, maar tegelijkertijd beschikt de Vision Pro ook over een aantal verontrustende features en heeft hij een enorm prijskaartje van 3.499 dollar.

Het goede nieuws voor Apple-fans die dat toch iets te duur vinden, is dat het bedrijf (volgens nieuwe verslagen) alweer aan het werk is aan twee nieuwe Vision-modellen. De eerste van die twee zou gewoon de tweede generatie van de Vision Pro zijn en deze zal waarschijnlijk een M3-processor en een nog hogere prijs krijgen. De tweede headset zou volgens de geruchten een goedkoper model worden. Dat is iets dat Apple ook wel nodig heeft als het deze markt wil veroveren.

(Image credit: Apple)

Deze nieuwe details komen vanuit de bekende Apple-leaker en Bloomberg-correspondent Mark Gurman . Hij stelt dat Apple zijn gebruikelijke onderscheid tussen Pro- en non-Pro-modellen ook zal gaan toepassen bij de Vision-productlijn, net als bij de iPhone en iPhone Pro of de MacBook Air en MacBook Pro. Gurman heeft echter geen voorspelling gegeven van de prijs van de goedkopere Vision-headset.

Aangezien de Vision Pro een verbazingwekkend hoge adviesprijs heeft, kunnen we toch wel stellen dat een goedkopere Apple Vision-headset zeker goed zal worden ontvangen. In ons overzicht van meerdere reviews van de headset kan je in ieder geval zien dat Apple op het punt staat om de wereld van VR en AR voor altijd te veranderen met dit apparaat. Voordat nieuwe technologie de wereld echt kan veranderen, moet deze wel toegankelijk zijn voor een grote hoeveelheid mensen en dat is de Vision Pro niet echt.

Kan Apple wel een toegankelijk product introduceren?

Weet Apple eigenlijk wel hoe het betaalbare tech moet maken? Als we naar de ongelofelijk dure M2 Mac Pro kijken, die werd aangekondigd tijdens WWDC 2023, dan lijkt het er niet echt op. De iPhone 14 kost je ook al meer dan duizend euro en ook de MacBooks zijn langzaamaan steeds duurder geworden.

Als Apple volgend jaar tijdens WWDC een "betaalbare" Apple Vision-headset aankondigt en deze alsnog meer dan 999 euro kost, dan is dat nog steeds niet eens bijna "toegankelijk". 999 euro zou beter zijn dan verwacht, maar zelfs die prijs is nog erg hoog, zeker als je je bedenkt dat de (originele) PlayStation VR 's werelds bestverkopende VR-headset is en dat is tegelijkertijd ook een van de goedkoopste mainstream headsets op de markt.

Uiteindelijk is het gewoon nog een erg grote investering voor de meeste consumenten en de technologie lijkt momenteel ook nog niet echt volledig je laptop en smartphone te kunnen vervangen. We weten eerlijk gezegd ook niet hoe Apple's Vision-serie zijn bestaan moet gaan verantwoorden, zonder verschillende 'killer apps'. Er is natuurlijk wel een redelijk niche (en rijk) publiek voor deze headsets van Apple, maar voor een groter publiek is er toch wat meer nodig.

(Image credit: Apple)

Apple is niet het enige (grote) bedrijf dat zich momenteel bezighoudt met VR en AR. Wij hebben bijvoorbeeld ook eerder dit jaar een keynote-presentatie bijgewoond van Qualcomm tijdens MWC 2023 en daar waren de sprekers ervan overtuigd dat 'wearable' technologie uiteindelijk apparaten zoals smartphones volledig zal vervangen. Wij zijn er echter nog niet helemaal van overtuigd. Een telefoon kan veel dingen die een headset niet kan. Ten eerste kan je een telefoon tenminste in je broekzak kwijt en dat zal niet gauw lukken met een VR/AR-headset.

Misschien zullen we op een dag, in een utopische toekomst, wel allemaal een krachtige slimme bril dragen, waardoor we helemaal geen telefoons, laptops of tv's meer nodig hebben. Die toekomst lijkt in ieder geval nog erg ver weg te zijn en we denken eerlijk gezegd ook niet dat Apple het bedrijf is dat voor zo'n toekomst zal zorgen.