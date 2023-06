Heb je een bril? Dan betaal je nóg meer voor de Apple Vision Pro

Het prijskaartje van de Apple Vision Pro was een bittere pil tijdens WWDC. Het torenhoge bedrag van 3.499 dollar (er zijn nog geen prijzen in euro) is zelfs het minimum dat je betaalt voor deze headset. Wie een bril draagt, heeft namelijk een setje corrigerende lenzen nodig.

We wisten al dat Apple die lenzen voor de Vision Pro apart zou gaan verkopen, maar nu heeft Apple-kenner Mark Gurman laten doorschemeren hoeveel die Zeiss-lenzen precies gaan kosten. In onderstaande tweet zegt Gurman dat hij schat dat Zeiss-brillenglazen op sterkte voor de Apple Vision Pro "minstens 300-600 dollar per paar zullen kosten". Het is nog niet duidelijk of die volledige prijs wordt doorgerekend of dat Apple een deel ervan voor hun rekening neemt.

Apple heeft geen enkele hint gegeven over de prijs van deze lenzen, die magnetisch aan de lenzen van de headset zelf worden bevestigd. Het gaat louter om speculatie op dit moment. De prijs komt wel overeen met de prijs van dunne brillenglazen op sterkte van Zeiss, waardoor de prijs van de Apple Vision Pro voor slechtziende gebruikers hoger dan 4000 dollar kan worden.

I would guess that the Zeiss prescription lenses for the Vision Pro will be at least $300-600 a pair, unless Apple is eating part of the cost given the already high price of the headset itself.June 6, 2023 See more

We weten ook nog niet welke correctie deze Vision Pro-lenzen zullen ondersteunen. Apple waarschuwt dat "niet alle brilrecepten worden ondersteund" en dat een "geldig recept vereist is", dus we zullen moeten afwachten of ze het volledige bereik van bijziendheid tot astigmatisme en meer zullen dekken.

Gezien het feit dat oogproblemen veel voorkomen (volgens een onderzoek uit 2019 in het tijdschrift Investigative Ophthalmology and Visual Science heeft bijvoorbeeld 32% van de wereldbevolking bijziendheid), is het een belangrijke drempel voor headsets zoals de Apple Vision Pro die uiteindelijk mainstream willen worden.

Kijk uit je doppen

Het is natuurlijk goed dat Apple de Vision Pro geschikt is voor brildragers. Minder fijn is dat je extra moet betalen voor een product dat al evenveel kost als een kleine tweedehandsauto. Het voordeel van de magnetische corrigerende lenzen is dat ze eruit kunnen worden gehaald als iemand anders de Vision Pro op wil zetten. Je hoeft daarom maar één Vision Pro per huishouden te hebben.

Wie uiteindelijk ook de rekening betaalt, het is een stap die zeker zinvol is voor Zeiss. De lenzenmaker heeft recent nog geruchten ontkend dat het de markt voor fotolenzen verlaat, maar zei dat de wereldwijde markt aanzienlijk en onomkeerbaar is gekrompen en dat bedrijven zich moeten aanpassen. Accessoires maken voor een high-end, mixed-reality headset is zeker een goede manier om je aan te passen, vooral als de Vision Pro op een dag mainstream wordt.