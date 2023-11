Uitgelekte roadmap van Apple onthult tijdlijn voor iPads, MacBooks en iMacs met OLED-displays

De laatste tijd horen we veel geruchten over toekomstige toestellen van Apple met OLED-displays. Er wordt verwacht dat zowel de MacBook, iMac als iPad op een bepaald moment met OLED-displays uitgerust zijn.

Een uitgelekte roadmap verduidelijkt nu welke apparaten OLED krijgen en wanneer dat ongeveer gaat gebeuren. De informatie is afkomstig van leaker Revegnus op Twitter en werd voor het eerst gespot door Wccftech. De leaker zegt er echter niet bij waar hij de roadmap heeft gehaald, dus de vraag is hoe correct alles is.

Apple OLED Roadmap pic.twitter.com/e4Vdq6e2VnNovember 5, 2023 See more

Zoals je kunt zien, is er maar één Apple-product dat in 2024 OLED krijgt, met name de iPad Pro (11 inch en 13 inch). Die wordt verwacht over ongeveer een jaar. De volgende in het rijtje is de MacBook Pro (14 inch en 16 inch), die begin 2026 verschijnt, gevolgd door een opvouwbare iPad Pro van 20 inch medio 2026.

Vervolgens zal Apple naar verluidt begin 2027 MacBook Airs met OLED uitbrengen (13-inch en 15-inch) en tot slot zullen er eind 2027 iMacs met OLED verschijnen (21 inch, 27 inch en 32 inch). Als laatste wordt er nog een gigantische OLED iMac van 42 inch verwacht in 2028.

Hoe accuraat is de roadmap?

De roadmap strekt zich uit over vijf jaar. Hoe verder vooruit in de toekomst, hoe onzekerder de informatie wordt. We zouden bijvoorbeeld niet verbaasd zijn als de 42-inch iMac met OLED-scherm helemaal nooit verschijnt. Hoewel de informatie zeker interessant is, moeten we het erg kritisch bekijken.

We horen al langer geruchten over een iPad Pro met OLED die in 2024 wordt aangekondigd, dus dit is voor ons het meest geloofwaardige onderdeel van de roadmap. Anderzijds spreken sommigen over iPad Airs en iPad Mini's met OLED, maar die zien we dan weer niet in deze roadmap.

De MacBook Pro met OLED zien we eveneens terug in andere geruchten die 2026 vermelden als lanceringsjaar. Bepaalde bronnen zeggen wel dat de lancering op zou schuiven naar 2027.

Hoe zit het met de OLED MacBook Air? Op een gegeven moment wezen speculaties op een lancering volgend jaar. De laatste tijd horen we echter niets meer over de MacBook Air met OLED. Het is logisch dat Apple eerst de MacBook Pro met OLED gaat uitrusten en daarna pas de MacBook Air. We zullen hoe dan ook nog een paar jaar moeten wachten.

De twee laatste producten op de roadmap zijn de 42-inch iMac en vouwbare iPad Pro. Er is amper informatie hierover te vinden en de kans dat deze producten uitgesteld of geschrapt worden, is relatief groot.

Wel komt veel hiervan overeen met een lek van marktonderzoeksbureau Omdia eerder dit jaar (in april). In dat lek werd ook gesproken over 32-inch en 42-inch OLED-panelen (niet per se voor iMacs, mogelijk voor losse monitoren) en een opvouwbare iPad Pro van 20 inch.