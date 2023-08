Welke laptop heb je écht nodig voor je studie?

Het nieuwe academiejaar komt weer dichterbij (jammer genoeg) en voor veel nieuwe studenten is dit het moment om hun eerste laptop te kopen. Bij voorkeur is dat zowel de eerste als laatste laptop die je tijdens je studies nodig zal hebben. Het is daarom verstandig om uit te zoeken welke laptop je precies nodig hebt. In dit artikel willen we vooral voorkomen dat je te veel uitgeeft aan een laptop. Studeren is al duur genoeg dus als je enkele euro's kan uitsparen op de laptop voor je studies is je portemonnee daar zeker blij mee.

De beste laptops voor studenten zijn een categorie op zichzelf. Studenten hebben andere eisen dan professionals en gamers. De terugkerende factor bij elke student is dat je zoveel mogelijk waar voor je geld wil en geen euro te veel wil uitgeven. Hoewel de nieuwe 16-inch MacBook Pro zeker sterk genoeg is voor elke studie, krijgen jij en je spaarrekening waarschijnlijk een zenuwinzinking van de prijs.

Een krachtige laptop kan nodig zijn voor je studie. Studeer je voor ingenieur, dan heb je een krachtige CPU en GPU nodig, net als iedereen die aan videobewerking of 3D-ontwerp doet. Een Chromebook met amper 4GB RAM kan daarentegen al voldoende zijn als je voornamelijk notities wil nemen en academische papers moet schrijven.

Microsoft's Surface Go should be an affordable dream for liberal arts students. (Image Credit: TechRadar)

Hoeveel RAM heeft de laptop voor je studie nodig?

Minimaal 4GB in een Chromebook

Minimaal 8GB in een MacBook/Windows-laptop voor academische studies

Minimaal 16GB voor technische/grafische studies

Bij TechRadar schrijven we (heel) veel, dus je kunt het van ons aannemen: je hebt geen monsterlaptop nodig voor een studie die iets met talen, journalistiek, communicatie of zelfs rechten te maken heeft. Als je een Windows-laptop of MacBook koopt, dan is 8GB RAM voldoende. Een Chromebook is ook een geschikt voor dit soort studies en dan heb je zelfs genoeg aan 4GB RAM.

De grootste RAM-vreter tijdens bovenstaande studies zal je internetbrowser zijn. Hoe meer tabbladen je opent, hoe meer RAM je browser nodig heeft. Google Chrome staat erom bekend een zware browser te zijn, terwijl alternatieven als Mozilla Firefox hetzelfde gedaan krijgen met minder RAM. Met 8GB RAM zou je makkelijk tien tot twintig tabbladen tegelijk kunnen gebruiken en schrijven aan je paper in een Word-document of Google Doc.

Studeer je daarentegen iets technischer en/of grafischer, dan is 16GB RAM het absolute minimum voor Windows-laptops. Een MacBook Air met 8GB RAM kan hier nog volstaan als je voornamelijk fotobewerking of webdesign doet, maar van zodra er videobewerking bij komt kijken, raden we aan om voor 16GB RAM te gaan.

Welke processor heeft de laptop voor je studie nodig?

Minimaal Intel Celeron/Pentium of Core i3 in een Chromebook

Minimaal Intel Core i5 of AMD Ryzen 5 voor academische studies

Minimaal Intel Core i7 of Apple M1 voor technische/grafische studies

Naast de RAM is de processor een belangrijk onderdeel dat bepaalt hoe goed je laptop zal presteren. De wereld van processoren is iets ingewikkelder en daarom vatten we kort samen hoe die eruit ziet.

Er zijn twee grote spelers, namelijk Intel en AMD. De enige laptops met andere processoren zijn MacBooks, aangezien Apple zijn eigen processor maakt. In de naam van een Intel- en AMD-processor vind je altijd meerdere cijfers terug, waarvan het eerste cijfer het belangrijkste is. Intel deelt zijn processoren in als volgt: Core i3, Core i5, Core i7 en Core i9. Er zijn ook budgetprocessoren (Intel Celeron en Pentium) die je vooral in Chromebooks terugvindt. AMD doet ongeveer hetzelfde: Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 en Ryzen 9. Hoe hoger dit cijfer, hoe krachtiger (en duurder) de processor.

Bovendien maken zowel Intel als AMD elk jaar nieuwe processoren. Dit wordt eveneens aangegeven in de naam. Intel zit inmiddels aan de 12e generatie processoren en dit kan je herkennen aan de cijfers in het tweede deel van de processor naam. Zo is er de Intel Core i7-1255U, waarbij de 12 erop wijst dat het een processor van de 12e generatie is. Op dit moment raden we processoren van de 11e en 12e generatie aan, dus controleer dit zeker in de specificaties. AMD telt iets anders en zit momenteel aan de 7000-serie van zijn Ryzen-processoren. Een voorbeeld hiervan is de Ryzen Pro 7530U, waarbij de 7 vooraan aanduidt dat hij in de 7000-serie thuishoort. Momenteel vind je nog veel laptops met Ryzen 5000-processoren en die zouden we niet meer aanraden als je een gloednieuwe laptop koopt.

We maken opnieuw een onderscheid tussen academische en technische richtingen. Ga je vooral papers schrijven en notities nemen, dan is een Windows-laptop met Intel Core i5 of Ryzen 5 het minimum dat je nodig hebt. Een Chromebook met een recente Intel Pentium/Celeron of Core i3 is in dit geval ook prima. Heb je liever een MacBook? Dan komt dat goed uit, want zelfs de goedkoopste MacBook Air met M1-processor uit 2020 is geschikt. Die vind je inmiddels voor net geen 1000 euro.

Kijken we naar technische en grafische studies, dan ga je beter voor een Intel Core i7, Ryzen 7 of Apple M1 in combinatie met 16GB RAM. Over het algemeen zijn deze drie opties voldoende en heb je geen Core i9 of Ryzen 9 nodig. Als je een MacBook wil, dan blijft de MacBook Air opnieuw voldoende. Als je budget het toelaat, raden we wel aan om de nieuwere versie met M2-chip te kopen. Zelfs voor deze studies, is een MacBook Pro met M2 Pro of Max bijna nooit nodig. Sinds de MacBook Air de upgrade heeft gehad met Apple's eigen M1-chip, is hij geschikt voor zwaardere grafische taken, waardoor je minder snel de sprong naar een MacBook Pro moet maken.

Heb je een GPU nodig in de laptop voor je studie?

Geen GPU nodig voor academische studies

Soms een GPU nodig bij technische/grafische studies

Apple M1- en M2-chips ook geschikt voor technische/grafische studies

Er zijn genoeg studies waarvoor je meer kracht nodig hebt. Niet ieders werklast op de universiteit begint en eindigt met een paper. Zwaarder werk, zoals ingenieursstudies en computerwetenschappen, vereist een sterkere laptop. Voor deze studenten is een laptop met een krachtige processor én grafische kaart een must. Veel studenten gaan dan meteen voor een MacBook Pro, maar dan geef je mogelijk te veel geld uit. Een MacBook Air of gaming laptop zijn goedkopere alternatieven.

Hetzelfde geldt voor studenten die hun tanden moeten zetten in creatieve taken. Als je veel videobewerking of 3D-werk doet, is een Chromebook of goedkope Windows-laptop niet voldoende. Ook in die situatie heb je een laptop nodig met een losse GPU. Laptops in deze categorie zijn sowieso duurder en voor minder dan 1000 euro wordt het lastig om een goede optie in huis te halen.

Als je niet van plan bent om te gamen en geen problemen hebt met MacOS, dan is een MacBook Air met M2-processor misschien wel de beste optie voor je. Dankzij de nieuwe processor heeft hij geen afzonderlijke GPU nodig en kan hij alsnog prima om met grafische en technisch werk. Het voordeel is dat een MacBook Air ook veel lichter en zuiniger is dan Windows-laptops met een afzonderlijke GPU.

Windows-laptops met een GPU zijn meteen een stuk groter, zwaarder en hebben vaak een slechtere batterijduur. Je komt hier al snel in de categorie van gaming laptops terecht als je geen duizenden euro's wil uitgeven. Ook hier heb je de keuze tussen Nvidia en AMD. De meest recente GPU's van Nvidia zijn de 4000-serie met daarin de RTX 4050, 4060, 4070, 4080 en 4090. De 3000-serie van heeft dezelfde indeling en is vaak met kortingen te vinden. Voor het meeste grafische werk zal een Nvidia RTX 3060 of RTX 4050 al voldoende zijn. AMD zit op zijn beurt aan de 7000-serie die begint bij de RX 7600. Hier is de oudere 6000-serie ook vaak met korting te vinden en daarbinnen raden we minimaal de RX 6600 XT aan.

Tot slot heb je niet altijd een afzonderlijke GPU nodig. Voor bijvoorbeeld marketingstudies waarbij je af en toe wat Photoshop moet doen of een korte video moet bewerken, heb je niet per se een GPU nodig. Voor deze studies is een laptop met recente Intel Core i7 of Ryzen 7 processor met 16GB RAM al voldoende. Op die manier spaar je niet alleen geld uit, maar ook onnodig gewicht in je rugzak.

(Image credit: Future)

Beste laptop voor studenten: waarop moet je letten?

Scherm van maximaal 15,6 inch

Batterijduur van minimaal vijf uur

Twee andere elementen waarop je moet letten zijn het scherm en de batterijduur. Je wil enerzijds een laptops die niet te veel weegt en anderzijds moet het scherm groot genoeg zijn zodat je twee vensters naast elkaar kan openen zonder een vergrootglas nodig te hebben.

Wij zijn van mening dat 14-inch laptops het ideale formaat zijn. Ze zijn erg licht en net groot genoeg om twee vensters naast elkaar te kunnen gebruiken. 13 inch is wat ons betreft het absolute minimum, want alles kleiner dan dat is gewoon niet aangenaam om lang op te werken. 15,6 inch is dan weer het andere uiteinde. Kijk bij deze laptops zeker naar het gewicht, want het schermformaat zegt niet alles. We raden aan om voor een laptop van maximaal 2 kg te gaan (bij voorkeur minder), zeker als je hem vaak van de ene naar de andere aula moet meenemen.

Afhankelijk van je studie en de universiteit/hogeschool waar je studeert, zijn er veel, net genoeg of helemaal geen stopcontacten in de aula's. Dit weet je vaak niet van tevoren, dus ga uit van het ergste wanneer je een laptop voor je studie koopt. We raden een batterijduur van minstens vijf uur aan zodat je tijdens de lunch op zoek kunt naar een stopcontact om bij te laden.

Een laptop of Chromebook voor je studie?

We hebben reeds kort aangehaald voor welke studies je een Chromebook kan gebruiken. Toch maken we graag nog een keer apart de vergelijking met Windows-laptops. We merken dat Chromebook aan populariteit winnen, maar dat nog niet iedereen precies weet wat een Chromebook precies doet.

Eenvoudig gezegd, is een Chromebook een laptop met de software je doet denken aan een Android-tablet. Je kan alleen apps downloaden uit de Play Store, dezelfde die je ook op Android-smartphones vindt, en bijgevolg werkt niet elk programma op een Chromebook. Een specifiek programma zoals Matlab zal bijvoorbeeld op geen enkele manier werken op een Chromebook.

(Image credit: Future)

Een Chromebook is geoptimaliseerd om met Google Chrome te werken. Je moet jezelf in feite de vraag stellen of je al het werk voor je studie (en dan bedoelen we ook echt alles) in Google Chrome kan doen. Doe je een academische richting waarbij je vooral papers moet schrijven en zaken moet opzoeken? Dan volstaat een Chromebook. Zodra je ook maar één specifiek programma moet gebruiken, dan is een Chromebook geen optie meer.

Enkele studies waarvoor je een Chromebook kan aanschaffen zijn de volgende: talenstudies, communicatie, politieke wetenschappen, rechten, journalistiek en sociologie. Doe je een van de volgende studies dan is een Chromebook niet geschikt: computerwetenschappen, ingenieur, grafisch ontwerp, webdesign, architectuur.