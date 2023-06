Wie een Chromebook wil die als volwaardige vervanger van je Windows-laptop kan dienen, mag de zoektocht staken. De Acer Chromebook Vero 514 is niet alleen ontworpen met duurzame materialen, maar presteert ook uitstekend. De batterijduur is top, er zijn voldoende aansluitingen, het toetsenbord tikt heerlijk en er is zelfs een privacyklepje voor de webcam. Wat wil je nog meer?

Chromebooks winnen de laatste jaren aan populariteit. Veel basis- en middelbare scholen maken gebruik van Chromebooks, waardoor leerlingen geneigd zijn om ook een Chromebook te kopen wanneer ze naar het hoger onderwijs trekken. Verder behoren Chromebooks al een tijdje tot de beste studentenlaptops als je een kleiner budget hebt. Door hun aangepaste besturingssysteem kunnen ze namelijk evenveel als Windows-laptops met goedkopere hardware.

Hoewel Chromebooks vaak afgeschreven worden als instaplaptops voor kinderen, zijn er meer dan genoeg opties die als volwaardige laptop kunnen dienen. De Acer Chrombook 514 Vero hoort thuis in die categorie. Hij heeft meer aansluitingen dan je zou verwachten van een Chromebook, krachtige hardware en is ontworpen met duurzame materialen, waaronder gerecycleerd plastic. Ik heb een maand lang de Acer Chromebook 514 Vero gebruikt als vervanger voor mijn laptop met Windows 11 (toevallig ook een Acer) en dit zijn mijn bevindingen.

Acer Chromebook Vero 514 review: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs vanaf 699 euro

Beschikbaar bij bijna alle retailers

De Acer Chromebook Vero 514 is verkrijgbaar in twee configuraties. De goedkoopste versie, die ik toegestuurd kreeg voor deze review, heeft een adviesprijs van 699 euro. Daarvoor krijg je een Intel Core i3-1215U processor, 128GB opslag en 8GB RAM. De duurdere versie kost daarnaast 879 euro. Die is uitgerust met een Intel Core i5-1235U processor, 256GB opslag en eveneens 8GB RAM. Met die adviesprijzen zit de Acer Chromebook Vero 514 hoger dan de gemiddelde Chromebook, maar ze zijn niet exorbitant hoog gezien de specificaties.

Wat mij betreft, is de eerste configuratie meer dan voldoende voor bijna iedereen. De Intel Core i3 CPU is meer dan krachtig genoeg voor wat je met een Chromebook doet en de enige reden waarom ik voor de duurdere optie zou gaan, is omdat die meer ingebouwde opslag heeft. Toch moet je beseffen dat een Chromebook sterk vertrouwt op cloudopslag. De enige bestanden die je lokaal zal bewaren, zijn wellicht bestanden die je van het internet downloadt en apps. Alle systeembestanden nemen ongeveer 30GB in beslag, waardoor je een kleine 100GB hebt om apps, bestanden, foto's, video's en meer lokaal te bewaren.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

Acer Chromebook Vero 514 review: Specs

In Nederland en België zijn er twee versies van de Acer Chromebook Vero 514 te vinden. In deze tabel zetten vind je hun specs en prijzen naast elkaar. Voor deze review heb ik de versie met i3-processor getest.

Swipe to scroll horizontally Acer Chromebook Vero 514 (onze unit) Acer Chromebook Vero 514 Prijs 699 euro 879 euro CPU Intel Core i3-1215U Intel Core i5-1235U Graphics Intel Iris Xe Intel Iris Xe RAM 8GB RAM 8GB RAM Scherm 14 inch 1920 x 1080p IPS-display 14 inch 1920 x 1080p IPS-display Opslag 128GB 256GB Aansluitingen 2x USB-C (één voor de oplader), 1x HDMI, 1x USB-A, 1x audiojack 2x USB-C (één voor de oplader), 1x HDMI, 1x USB-A, 1x audiojack Connectiviteit Wireless Wi-Fi 6E AX211 Wireless Wi-Fi 6E AX211 Camera FHD Webcam met privacyklepje FHD Webcam met privacyklepje Gewicht 1,40 kg 1,40 kg Afmetingen 20,50 mm x 313 mm x 224 mm 20,50 mm x 313 mm x 224 mm

Acer Chromebook Vero 514 review: Design

Duurzaam ontwerp van gerecycleerd plastic

Voldoende aansluitingen

Aangenaam toetsenbord

De Acer Chromebook Vero 514 valt op tussen de strakke, dunne laptops met zijn iets grotere ontwerp. De Vero-producten van Acer gebruiken namelijk zoveel mogelijk gerecycled plastic waardoor het niet altijd mogelijk is om flinterdunne ontwerpen te hebben. Dun is hij daarom niet, maar de laptop voelt wel enorm stevig aan. Met een gewicht 1,40 kg is de Acer Chromebook 514 Vero wel aan de lichte kant, waardoor ik hem altijd probleemloos een hele dag mee kon nemen in mijn rugzak zonder.

Typen op de Vero 514 gaat soepel en aangenaam, hoewel ik even nodig had om de sneltoetsen van een Chromebook onder de knie te krijgen. Een Caps Lock-toets is er namelijk niet, want daar zit de Zoek-toets. Je kan Caps Lock gelukkig wel activeren door op Alt + Zoek-toets te drukken. Zo zijn er nog een paar kleinigheden die verschillen van traditionele laptops, zoals het gebrek aan een delete-knop. Daarvoor moet je bijvoorbeeld Alt + Backspace gebruiken. Google zelf heeft ook allerlei hulppagina's voor dit soort zaken, dus als je op een probleem stuit, vind je binnen de kortste keren een oplossing.

Het trackpad is vervolgens gemaakt van glas uit de oceaan en gerecycled plastic, wat het een gestroomlijnd en glad gevoel geeft. Het is niet het grootste trackpad dat er is, maar het werkt tenminste nauwkeurig. Klikken worden ook meteen geregistreerd en het trackpad maakt altijd een duidelijk klikkend geluid ter bevestiging. Rechtsonder het toetsenbord zit nog een vingerafdrukscanner, die eveneens goed werkt.

Op vlak van aansluitingen kom je tot slot bijna niets tekort. Rechts krijg je één traditionele usb-poort en een USB-C-poort, links krijg je de tweede USB-C-poort, audiojack en HDMI-poort. Beide USB-C-poorten werken met de oplaadkabel en kunnen daarom ook gebruikt worden met monitoren die Power Delivery ondersteunen. Op die manier moet je maar één USB-C-kabel tussen de monitor en je laptop gebruiken om tegelijkertijd het scherm uit te breiden en de Acer Chromebook Vero 514 op te laden.

Design score: 4/5

Acer Chromebook Vero 514 review: Display

14 inch IPS LCD-display

Geen touchscreen

Degelijke kleurenweergave

Het 14-inch IPS LCD-scherm is helder en biedt een goede kleurweergave, met net genoeg verzadiging om felle kleuren er levendig uit te laten zien. Ik heb een paar kleurrijke video's bekeken, waaronder RuPaul's Drag Race, en was erg tevreden met de beeldkwaliteit. Kleine details kwamen tot leven op het LCD-scherm en de kleuren waren warm.

Hoewel Chromebooks vaak een touchscreen hebben, is dat hier niet het geval. Afhankelijk van welke apps je gebruikt, kan dat een probleem worden. Niet elke app is namelijk geoptimaliseerd voor het gebruik op een Chromebook met een toetsenbord en muis. Zo kon ik de mobile game Fate:GO wel spelen op de Acer Chromebook Vero 514. Soms had ik daar de reflex om door menu's te scrollen met het scrolwiel op mijn muis, maar die ondersteuning ontbrak volledig. Het gevolg is dat ik wat ongemakkelijk heen en weer moest slepen met mijn muis.

Het voordeel van een non-touch display is dat er een anti-reflectieve laag is aangebracht. Als je in de zon zit, zijn er bijgevolg geen problemen met de zichtbaarheid van het scherm. De helderheid is verder prima, dus wie graag buiten werkt, kan dat prima doen met de Acer Chromebook 514 Vero.

Display score: 4/5

Acer Chromebook Vero 514 review: Prestaties

Erg snel voor een Chromebook

Multi-tasken gaat vlot

Ventilatoren moesten zelden werken

Zoals ik hierboven al kort aanhaalde, moet je er wel rekening mee houden dat Chrome OS slechts een beperkte selectie apps en software ondersteunt. Als een programma dat je nodig hebt niet in de Google Play Store staat of op een andere manier geen expliciete Chrome OS ondersteuning heeft, zul je het moeilijk krijgen met deze laptop.

Werk je in een bedrijf dat Microsoft Office en programma's als OneDrive gebruikt, dan bots je meteen op problemen. Alle Office-apps (Word, Excel, PPT) gaven meteen de melding dat hun ondersteuning was afgelopen en verwezen me door naar de webversie die wel prima werkte. Het werd alleen heel idioot toen ik in de webversie van OneDrive een Word-document aanklikte, dat vervolgens automatisch in de Word-app werd geopend, die me daarna doorstuurde naar de webversie. Gebruik je daarentegen de Google Suite, dan is er geen enkel probleem.

Ons bedrijf werkt met Office, dus ik zat meteen in het minst ideale scenario. Met een paar omwegen ben ik er toch in geslaagd om de Acer Chromebook 514 Vero te gebruiken zonder erg veel problemen. Hoewel apps kunnen openen in tablet- en smartphonemodus, zijn er erg weinig apps die aangepast zijn aan Chromebooks. Na een korte kennismaking met de Teams-app was mijn conclusie dat het makkelijker was om de webversie in Google Chrome te gebruiken, wat gewoon prima werkt.

Dat laatste werkt niet voor alles. Zo gebruik ik vaak paint.net om snelle fotobewerkingen uit te voeren, maar dat programma werkt alleen op traditionele laptops en pc's. Gelukkig heb ik ook wat kaas gegeten van Canva, dat volledig werkt in je browser, waardoor mijn probleem meteen was opgelost. Zo zijn er allerlei omwegen die je kan maken om een Chromebook te gebruiken als volwaardige vervanging van een Windows-laptop.

Tot slot is de Acer Chromebook 514 Vero uitgerust met krachtige hardware. Zelfs de goedkope versie met Intel Core i3-1215U processor die ik voor deze review heb getest, heeft op geen enkel moment gehaperd. Zelfs met tientallen tabbladen in Google Chrome en een actief videogesprek, hield deze Chromebook het hoofd boven water. De ventilatoren sprongen in feite alleen aan tijdens videogesprekken, waardoor je niet alleen snel, maar ook stil kan werken.

Prestaties score: 4,5/5

Acer Chromebook Vero 514 review: Batterij

Uitstekende batterij

Tot 10 uur afhankelijk van je workload

De batterijduur van de Acer Chromebook 514 Vero is geweldig. Ik probeer tijdens laptopreviews minstens één werkdag te beginnen zonder oplader. De meeste laptops (met uitzondering van gaming laptops) houden het meestal iets meer dan een halve werkdag vol. De Acer Chromebook 514 Vero deed het beter dan dat en ging soms meer dan een hele dag mee. Het maximum dat ik het gehaald tijdens de testperiode was een kleine tien uur met een volle batterij.

Dat laatste hangt wel af van het aantal videogesprekken dat je voert, aangezien die de grootste impact hebben op de batterijduur. Als je met een volle batterij begint aan een videogesprek, dan heb je iets meer dan vier uur nodig voor de Acer Chromebook 514 het opgeeft, wat alsnog erg goed is. Toen ik 's morgens een uur in videogesprekken zat, moest ik bijvoorbeeld omstreeks 15u30 toch de oplader erbij nemen.

Batterij score: 5/5

Moet je de Acer Chromebook Vero 514 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs Hoewel hij niet de goedkoopste Chromebook is, krijg je wel waar voor je geld. 3,5/5 Design Licht design met voldoende aansluitingen. 4/5 Display Prima scherm zolang je geen apps gebruikt die een touchscreen vereisen. 4/5 Prestaties Sterke prestaties over de gehele lijn, over het algemeen goed te gebruiken als volwaardige laptop. 4,5/5 Batterij De batterij kan afhankelijk van je gebruik meer dan een hele werk/schooldag meegaan. 5/5

Koop hem als...

Je een Chromebook wil om je laptop te vervangen

De Acer Chromebook Vero 514 presteert geweldig en is zonder twijfel geschikt om een traditionele Windows-laptop te vervangen.

Je zorg wil dragen voor het milieu

Deze Chromebook is niet alleen krachtig, maar ook milieubewust ontworpen. Zelfs de verpakking bevat geen onnodig plastic.

Je vaak onderweg werkt

Dankzij de batterijduur van tien uur is dit een geweldige optie voor mensen die niet altijd in de buurt van een stopcontact werken.

Koop hem niet als...

Je specifieke programma's nodig hebt

Uiteindelijk kan je alleen apps uit de Google Play Store downloaden en platformen gebruiken die binnen Google Chrome werken.

Je een touchscreen wil

Sommige apps zijn nog steeds geoptimaliseerd voor touchscreens en dat heeft de Acer Chromebook 514 Vero niet. Ze werken in theorie wel op een Chromebook, maar je zal merken dat iets eenvoudigs als scrollen met een muis vaak niet werkt.