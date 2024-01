Drie nieuwe Acer Swift-laptops met Intel Core Ultra-processoren onthuld

Acer heeft zijn Swift-familie met dunne en lichte laptops uitgebreid met nieuwe Intel Core Ultra-processoren met Intels nieuwe NPU (neural processing unit) en geïntegreerde AI-versnellingsmogelijkheden. De nieuwe Swift-laptops zijn nu nog meer prestatiegericht, krachtig en intuïtief voor contentcreatie, schoolwerk, productiviteit en spel dankzij de krachtige processoren en met AI ondersteunde functies die de bruikbaarheid van de laptop verbeteren.

Acer Swift Go 14 en 16

Prijzen & beschikbaarheid De prijzen en beschikbaarheid van de Acer Swift Go 14 en 16 in de Benelux zijn voorlopig onbekend. De Acer Swift X 14 is vanaf april verkrijgbaar in de Benelux met een verkoopadviesprijs vanaf 1899 euro.

De nieuwe Acer Swift Go 16 en Swift Go 14 zijn geverifieerd als Intel Evo-laptops en worden aangedreven door nieuwe Intel Core Ultra-processoren en geïntegreerde Intel Arc-GPU's voor de veelgevraagde combinatie van hoogwaardige prestaties en een lange batterijduur, tot 12,5 uur voor de 14-inch laptop en tot 10,5 uur voor de 16-inch versie.

Andere verbeteringen gericht op betere gebruikerservaring en creativiteit met door AI ondersteunde functies maken de Swift Go-laptops nog aantrekkelijker. Ontwikkeld voor de volgende generatie computergebruik met toegang tot Copilot in Windows met slechts één klik op de speciale Copilot-toets. Met Copilot in Windows kunnen gebruikers de kracht van AI inzetten om de tijd die ze besteden aan werk, creatie en spel op het apparaat te optimaliseren. De toevoeging van Intel WiFi 7 levert internetsnelheden tot 2,4x sneller dan WiFi 6E en zorgt dat de laptops op de belangrijkste momenten verbonden blijven.

Beide laptops benadrukken de slanke en lichte aluminium behuizing van de Swift-lijn die tot 180 graden kan worden geopend zodat de laptop plat open kan liggen voor gemakkelijk samenwerken. De Swift Go 14 biedt op selecte modellen een optie voor een touchpad met multi-control-verlichting waarmee directe media-opdrachten kunnen worden ingeschakeld, en een OceanGlass-touchpad dat de scrolbeleving nog soepeler en productiever maakt. Beide touchpads beschikken over 44% meer scrolruimte die past bij de mobiele levensstijl van nu waarbij geen muis meer nodig is.

Net als de eerdere modellen bevatten de nieuwe Swift Go-laptops OLED-beeldschermen met maximale helderheid van 500 nits, 100% DCI-P3-kleurbereik en DisplayHDR™ True Black 500-certificering. Beelen zijn levensecht en gedetailleerd op het 16-inch 3.2K OLED-beeldscherm van de Swift Go 16 met een resolutie van 3200 x 2000 en vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. De Swift Go 14 heeft een 14-inch 2.8K OLED-beeldscherm met een resolutie van 2880 x 1800 en een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz.

Acer Swift X 14

De nieuwe Acer Swift X 14 zet de traditie voort en voorziet een diverse groep gebruikers van krachtige combinaties en fantastische beeldschermen, nu met de allernieuwste Intel Core Ultra-processoren, NVIDIA GeForce RTX-laptop-GPU's uit de 40-serie en een recent Calman-geverifieerd 2.8K OLED-beeldscherm. De premium laptop, aangedreven door nieuwe Intel Core Ultra-processoren uit de H-serie en laptop-GPU's tot NVIDIA GeForce RTX 4070, maakt snellere, door AI verbeterde workflows mogelijk voor livestreaming, videobewerking en 3D-weergave van hogere kwaliteit.

NVIDIA DLSS 3.5 biedt door AI aangedreven ray tracing voor betere lichteffecten en reconstructie in games en toepassingen met veel grafische elementen. De NVIDIA Studio-gevalideerde Swift X 14 is bovendien geoptimaliseerd met voorgeïnstalleerde NVIDIA Studio Drivers en waaronder de geïntegreerde Copilot in Windows (met speciale Copilot-toets) waarmee de kracht van AI wordt omarmd wanneer gebruikers hun apparaten en toepassingen gebruiken.

Het Calman-geverifieerde 14,5-inch 2.8K OLED-beeldscherm staat garant voor indrukwekkende en nauwkeurige kleurweergave met Delta E<2 in animatie, foto's en video's zodat makers en professionals hun designs tot leven kunnen brengen. De weergave op het OLED-display is kleurrijk en onvoorstelbaar helder dankzij het 100% DCI-P3-kleurbereik, de hoge contrastwaarde, de maximale helderheid van 500 nits en de VESA DisplayHDR TrueBlack 500-certificering. Het beeldscherm is voorzien van Acer Light Sensing-technologie die de kleurtemperatuur en helderheid dynamisch aanpast aan de lichtomstandigheden. De vernieuwingsfrequentie van 120 Hz zorgt bovendien voor soepele en verbeterde videobeelden en entertainment voor de beste kijkbeleving. De Swift X 14 is ten slotte voorzien van maximaal 32 GB LPDDR5X-geheugen en tot een SSD tot 1 TB PCIe van de 4e generatie.