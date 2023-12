Asus presenteert eerste laptop met Intel Core Ultra-chipset

Asus heeft zonet de Zenbook 14 OLED (UX3405) aangekondigd. Deze nieuwe toevoeging binnen de Zenbook-serie is de allereerste laptop van het Taiwanese bedrijf die gebruikmaakt van een Intel Core Ultra 9-chip: de nieuwste CPU van Intel die vele voordelen in huis heeft, onder andere op het gebied van AI-features. Ook is er een configuratie beschikbaar met een Ultra 7-chip. Daarnaast beschikt deze nieuwe versie van de Zenbook 14 OLED over een 3K ASUS Lumina OLED-beeldscherm met 120Hz om het plaatje van een premium laptop compleet te maken. Dit blijkt ook uit andere premium features, zoals de 75 Wh accu voor een extra lange batterijduur en alle I/O-poorten waarvan Asus deze als essentieel beschouwt in een laptop van dit kaliber, inclusief twee Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS)-poorten en een 3,5mm-audiopoort.

Wat kan de Intel Core Ultra?

De Zenbook 14 OLED is bovendien een Intel Evo-gecertificeerde laptop. Dit betekent dat hij voldoet aan verschillende hoge eisen die Intel heeft gesteld, waaronder op het gebied batterijduur en connectiviteit. Tel daar de nieuwe Intel Core Ultra 9-processor (of Ultra 7-processor) met ingebouwde Intel Arc-graphics nog eens bij op. Deze processor maakt gebruik van een afzonderlijke engine die gebruikers laat profiteren van AI-features, grafische prestaties van hoog niveau en een lage energieconsumptie, zodat zij kunnen werken, creëren en gamen met een extra lange batterijduur.

Een AI-pc is eenvoudigweg een nieuwe computer met componenten die specifiek zijn ontworpen om krachtige AI-versnelde software uit te voeren met hoge prestaties en kwaliteit. Zonder deze componenten is AI-software erg traag of werkt die mogelijk helemaal niet. Intel Core Ultra-processors hebben drie verschillende manieren om AI-software beter te maken:

Er is één accelerator voor AI-taken die snelle reactietijden vereisen Één versneller voor AI-taken die hoge prestaties vereisen, en nog een versneller voor AI-taken die baat hebben bij een lange levensduur van de batterij

Gerecycled en recyclebaar

ASUS zet opnieuw stappen in het behalen van zijn duurzaamheidsdoelen. Dit komt al tot uiting in het vernieuwde ontwerp van de Zenbook 14 OLED (UX3405), want hierin zijn zowel gerecyclede materialen als recyclebare materialen verwerkt. Zo bestaat niet alleen de laptop zelf, maar ook de verpakking uit gerecycled materiaal. ASUS verkleint zijn CO2-voetafdruk door tot wel 50% post-consumer gerecyclede materialen te gebruiken en te kiezen voor een verpakking die 100% recyclebaar is. Daarnaast is het model uitvoerig getest en vervaardigd naar militaire maatstaven om extra lang mee te gaan.

De Zenbook 14 OLED (UX3405) is vanaf vandaag te pre-orderen in de eShop van Asus voor 1299 euro en wordt in Nederland uitgeleverd vanaf volgende week. In België is de laptop beschikbaar vanaf eind januari 2024 voor dezelfde adviesprijs.