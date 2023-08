PowerColor verpest de verrassing en onthult AMD Radeon RX 7800 XT aantal weken te vroeg

De AMD Radeon RX 7800 XT is per ongeluk onthuld door PowerColor toen de productpagina voor de kaart verscheen op de website van PowerColor.

PowerColor is een partner van AMD (tenminste... nu nog wel) die onder andere zijn eigen versies van AMD's grafische kaarten maakt. Het bedrijf zette per ongeluk de productpagina online voor de AMD-GPU die waarschijnlijk later dit kwartaal wordt gelanceerd. AMD had deze grafische kaart zelf nog niet aangekondigd, dus dit ongelukje met de productpagina, dat als eerste werd gespot door Twitter-leaker All The Watts! en werd bevestigd door Videocardz, verpest de uiteindelijke onthulling vanuit AMD.

We kregen niet alleen een goed beeld van PowerColor's versie van de grafische kaart, maar de productpagina onthulde ook de specs van de kaart.

De productpagina werd natuurlijk weer heel snel offline gehaald door PowerColor. Het zou weI kunnen dat dit één van meerdere grafische kaarten is die gepland zijn. Zo zou misschien de AMD RX 7700 XT nog naast de RX 7800 XT kunnen verschijnen wanneer AMD zijn aankondiging doet en dan is dus niet de hele verrassing verpest.

Het feit dat de AMD Radeon RX 7800 XT inmiddels vrij dichtbij is, is voor niemand echt een verrassing. De lancering van de AMD Radeon RX 7600 als eerste van al AMD's nieuwe bovengemiddelde en midrange grafische kaarten lijkt een slimme zet te zijn geweest van AMD, maar de meeste mensen kijken vooral uit naar de RX 7800- en RX 7700-modellen (XTX / XT / Non-XT / wie weet wat nog meer).

Dit is zeker waar voor gamers die op zoek zijn naar midrange kaarten (of net één stap daarboven), want die hebben het tot nu toe moeten doen met de RX 7900 XTX en RX 7900 XT. Dat zijn beide premium grafische kaarten die voor veel mensen toch echt te duur zijn. Nvidia heeft inmiddels vrijwel zijn hele aanbod voor deze generatie al uitgebracht, dus nu zijn de releases van de RX 7800- en RX 7700-GPU's de laatste grote releases waar we nog naar uit kunnen kijken voor het komende jaar (of langer).

Wat vertellen de specs ons?

(Image credit: PowerColor, Via VideoCardz)

Swipe to scroll horizontally AMD Radeon RX 7800 XT gelekte specs vs RX 6800 XT specs Header Cell - Column 0 RX 6800 XT RX 7800 XT Process Node TSMC 7nm TSMC 6nm GPU Navi 21 Navi 32 VRAM 16GB GDDR6 16GB GDDR6 Streamprocessors 4.608 3.840 Game-kloksnelheid (standaard) 2.015MHz 2.210MHz Game-kloksnelheid (OC) N/A 2.255MHz Boost-kloksnelheid (standaard) 2.250MHz 2.520MHz Boost-kloksnelheid (OC) N/A 2.565MHz Geheugenkloksnelheid 16,0 Gbps 18,0 Gbps Geheugenbandbreedte 512,0 GB/s 576,0 GB/s Geheugen-interface 256-bit 256-bit Bus-standaard PCIe 4.0 PCIe 4.0

Er zijn een aantal dingen die ons opvallen aan de gelekte specs.

Ten eerste heeft de aankomende grafische kaart iets hogere game- en boost-kloksnelheden. Dat is ook wel logisch, aangezien de Navi 32-GPU op een 6nm-node van TSMC zit, vergeleken met de RX 6800 XT, die gebruikmaakt van TSMC's 7nm-node.

Er is een sneller geheugen aanwezig, ook al wordt er dezelfde hoeveelheid VRAM en dezelfde bus-grootte gebruikt. Dat moet ervoor zorgen dat je met de grafische kaart zonder problemen in 4K moet kunnen gamen. Er zijn verder maar 60 'CU's' op de RX 7800 XT, vergeleken met de 72 op de RX 6800 XT en dat betekent dat ze respectievelijk 3.840 en 4.608 streamprocessors hebben.

Ook al zou de RX 7800 XT minder 'processing units' hebben, zijn degene die wel aanwezig zijn sneller en geavanceerder, dus hopelijk kan de hogere kwaliteit voor de lagere kwantiteit compenseren. Deze grafische kaart zal ook beschikken over twee 8-pin stroomconnectors, net als op de RX 7900 XTX en RX 7900 XT, dus de TGP zal niet veel hoger dan 350W zijn, maar we verwachten eigenlijk uiteindelijk minder dan 300W.

De precieze afmetingen van de grafische kaart zullen natuurlijk verschillen bij alle third-party fabrikanten en het is nog niet bekend of AMD zelf zijn eigen versie van de kaart zal produceren. Gezien de positie van deze kaart (en de RX 7700 XT) op de markt, zal AMD waarschijnlijk in dit geval toch ook wel zijn eigen hardware produceren.