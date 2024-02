De MSI Vector 17HX is klaar voor de toekomst met 14e generatie Intel-chip en Wi-Fi 7

Ben je op zoek naar een krachtige gaming laptop met al de nieuwste onderdelen en technologieën en een iets subtieler design? In dat geval is de nieuwe MSI Vector 17HX misschien precies wat je zoekt. Deze vernieuwde versie van de bekende Vector is voorzien van de nieuwste generatie van Intel-processors en Nvidia GeForce RTX-GPU's en levert daardoor geweldige prestaties.

De MSI Vector 17HX heeft zijn krachtige onderdelen verpakt in een relatief onopvallend, stijlvol en premium design. Aan de buitenkant zie je dan ook nergens RGB-verlichting, maar aan de binnenkant vind je nog steeds wel het per-key RGB gaming toetsenbord, ontwikkeld door SteelSeries. Dit betekent dat je elke toets een eigen kleur kan geven als je dat wil. Zo creëer je niet alleen een gaming sfeer, maar de lichteffecten kunnen bijvoorbeeld ook je in-game-status weergeven of reageren op muziek.

De Vector ziet er over het algemeen dan misschien minder als een typische gaming laptop uit, maar je levert zeker niets in op het gebied van prestaties.

Klaar voor de nieuwste games

Aan het einde van vorig jaar hebben we een configuratie van de 17-inch MSI Vector kunnen testen met een 13e generatie Intel-chip en toen waren we al enorm onder de indruk van zijn prestaties. Inmiddels heeft de Vector een upgrade gekregen en is hij voorzien van een 14e generatie Intel-chip. Het gaat hier specifiek om de Intel Core i9-14900HX en deze zorgt dus voor een nog betere game-ervaring.

Er zijn een paar configuraties om uit te kiezen, die verschillen op het gebied van RAM en de grafische kaart. Het model dat wij het meest interessant vinden, beschikt over een krachtige Intel Core i9-14900HX in combinatie met 16GB DDR5 RAM, een Nvidia GeForce RTX 4070-GPU met ondersteuning voor DLSS 3 met "Frame Generation" en 1TB SSD-opslag. Zo heb je meteen genoeg ruimte voor meerdere grote games die meteen geïnstalleerd en opgestart zijn.

Naast de nieuwe Intel-chip, is vooral die Nvidia GeForce RTX 4070-GPU natuurlijk belangrijk voor de gaming prestaties. De RTX 4070 is op zichzelf al een erg krachtige grafische kaart en dankzij Nvidia's DLSS 3-technologie kan je van nog betere framerates genieten.

Met DLSS wordt de resolutie waarin je een game speelt omlaag gehaald, zodat de game makkelijker te draaien is en je betere framerates krijgt. Vervolgens wordt de resolutie met behulp van AI weer verhoogd. Daarbij beschikt de RTX 40-serie ook nog over Frame Generation, waarbij de bestaande frames worden geanalyseerd door AI en er nieuwe frames tussenin de bestaande frames worden gecreëerd. Zo kan je dus van nóg hogere framerates genieten. Het verschil in kwaliteit tussen de resolutie met en zonder upscaling is vrijwel niet te merken, maar het verschil in framerates wanneer je DLSS (met Frame Generation) aan- en uitzet is een wereld van verschil.

Wanneer je deze laptop flink aan het werk zet, vereist dat natuurlijk nogal wat kracht van onderdelen zoals de processor en de grafische kaart. Ze worden dan ook al gauw erg warm. Een goed koelingssysteem is dus erg belangrijk en de MSI Vector 17HX is daarom voorzien van MSI's Cooler Boost 5. Deze laptop gebruikt twee relatief grote ventilatoren en zes brede heat pipes om de CPU en GPU zelf tijdens de meest intense gamesessies nog goed te kunnen koelen.

Dit nieuwe Vector-model is ook erg toekomstbestendig dankzij de toegevoegde ondersteuning voor Wi-Fi 7. Momenteel is er nog geen Wi-Fi 7 bij ons, maar wanneer dat wel het geval is, hoef je in ieder geval geen nieuwe laptop te kopen als je je games zo snel mogelijk wil downloaden en een stabiele verbinding wil voor multiplayer games.

Groot en responsief display

Dankzij DLSS 3 met Frame Generation kan je op de Vector 17HX dus genieten van indrukwekkend hoge framerates, maar die kan je natuurlijk pas echt optimaal benutten als je ook een display met een hoge refresh rate hebt.

Daar heeft MSI natuurlijk ook aan gedacht en je krijgt op de Vector 17HX dus ook een mooi, responsief 17-inch QHD+ (2.560 x 1.600 pixels) IPS-display met een refresh rate van 240Hz en een 16:10-beeldverhouding.

Die refresh rate van 240Hz is vooral ideaal als je graag first-person shooters speelt of andere games waarbij een snel reactievermogen van belang is. Daarnaast krijg je dankzij die 16:10-beeldverhouding ook iets meer verticale ruimte dan bij de standaardverhouding van 16:9. Dat is erg handig als je wil multitasken op het grote 17-inch laptopscherm.

Toen we de 17-inch Vector met de 13e generatie Intel-chip hebben getest, vonden we al dat zijn IPS-display mooie, levendige kleuren weergaf en dat de kijkhoeken uitstekend waren, dus dat zal ongetwijfeld bij dit nieuwe model ook weer het geval zijn.

Met zijn responsieve scherm, de indrukwekkende componenten die we hierboven hebben genoemd en zijn stijlvolle design weet de MSI Vector 17HX dus een heel mooi totaalpakket aan te bieden.