Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Skullcandy Crusher ANC 2: review in een notendop

De Skullcandy Crusher ANC 2 is de nieuwste toevoeging aan de premium serie van het bedrijf. Dit nieuwe model neemt de bas van de voorganger over en voegt daar actieve ruisonderdrukking (ANC) aan toe.



Skullcandy stond vroeger bekend als een betaalbaar alternatief voor de grote merken, kwam in een scala aan 'hippe' kleuren en produceerde prima geluid. We zijn inmiddels in 2023 en Skullcandy biedt nog steeds die leuke en funky ontwerpen, naast een meer premium aanbod dat zich qua prijs en functies kan meten met de zwaargewichten, zoals Sony, Bose, Sennheiser en Apple.

Deze gevestigde merken hebben een greep op de markt en de Skullcandy Crusher ANC 2 wil dit verstoren. En het is een zeer waardige poging gezien de geluidskwaliteit. Als je in de markt bent voor een nieuwe koptelefoon en je teleurgesteld bent door de bas van andere modellen die je tot nu toe hebt gehad, dan moet je de Skullcandy Crusher ANC 2 eens proberen.

Bij de eerste keer dat we de nieuwste Skullcandy gebruikten, waren we best verbaasd omdat onze schedels ervan gingen shaken. Als jouw muziek redelijk veel bas bevat, dan moet je deze absoluut uitproberen. Als dat niet het geval is, is dit misschien niets voor jou, want de lage tonen staan redelijk centraal en kunnen de rest van de frequenties overschaduwen als je ze op het maximale niveau zet. Dankzij het gemakkelijk toegankelijke bedieningswiel kun je de bas in een handomdraai aanpassen en je nummers dat beetje extra punch geven.

(Image credit: Future / Max Langridge)

De Crusher ANC 2 is een mooie hoofdtelefoon en de fysieke knoppen om verschillende aspecten van het afspelen te bedienen in vergelijking met de aanraak- en gebarenbediening op de meeste andere topmodellen zijn een welkome aanvulling. De oranje aan/uitknop is een subtiele touch op de matzwarte afwerking.



De batterijduur is ook bijna ongeëvenaard, met een geclaimde 50 uur met ANC ingeschakeld. Alleen de Sennheiser Momentum 4 Wireless doet het beter met een batterijduur van 60 uur.

De noise-cancelling is niet toonaangevend, want af en toe konden we het geklets op het kantoor horen. Dit is echter een probleem die we veel terugzien bij andere hoofdtelefoons met noise-cancelling en persoonlijk vind ik in-ear hoofdtelefoons zoals de AirPods Pro 2 en de Bose QuietComfort Earbuds II veel effectiever.

Deze functies, in combinatie met de prestaties, rechtvaardigen het prijskaartje, maar dit is ook zijn grootste nadeel. Op het moment van schrijven kun je voor hetzelfde (of een vergelijkbaar) bedrag de Sony WH-1000XM4 kopen. Voor pure geluidsweergave spant Sony de kroon. Maar als je een hoofdtelefoon wilt die een beetje anders is, is deze wellicht iets voor jou.

Skullcandy Crusher ANC 2 review: Prijs en beschikbaarheid

Skullcandy heeft de Crusher ANC 2 hoofdtelefoon aangekondigd op 1 augustus 2023. Hij is verkrijgbaar in Nederland en België voor 229,99 euro.

Je kunt ze maar in één kleur krijgen: zwart. Het zou leuk zijn geweest om ook een zilveren of gebroken wit model te zien, gezien de populariteit van deze kleuren bij sommige concurrenten.

Skullcandy Crusher ANC 2 review: Specs

Swipe to scroll horizontally Drivers 40mm Active noise cancellation Ja Batterijduur Tot 60 uur (ANC uit), tot 50 uur (ANC aan) Gewicht 332 gram Frequentie Bluetooth 5.2 Waterproof? N/A Andere functies Crusher bass, Personalized sound by Mimi, Tile finding

Skullcandy Crusher ANC 2 review: Functies

Crusher basbediening

Gepersonaliseerd geluid

Skull iQ voice control

Skullcandy heeft zoveel in de Crusher ANC 2 gestopt dat er geen einde lijkt te komen aan de lijst met functies. De belangrijkste functie is de aanpasbare bas van de Crusher, waarmee je 10 niveaus van toenemende basrespons kunt doorkruisen. Hoe meer je de bas aanpast, hoe meer je de oorschelpen fysiek tegen je hoofd begint te voelen trillen. Je kunt de functie desgewenst helemaal uitschakelen.

ANC is de andere functie en de belangrijkste upgrade ten opzichte van de originele Crusher-hoofdtelefoon. Helaas is dit niet de beste noise-cancelling. Externe geluiden worden wel geblokkeerd, maar niet zo effectief als bij andere merken. Het volume harder zetten, helpt natuurlijk, maar dat kan je ook bij koptelefoons zonder noise-cancelling doen.

De Skull-iQ app biedt veel aanpassingsmogelijkheden (Image credit: Future / Max Langridge)

Dankzij een samenwerking met Mimi Hearing Technologies kun je ook het algemene geluidsprofiel van de hoofdtelefoon personaliseren door een hoortest uit te voeren in de bijbehorende Skull-iQ app. Het was prettig om te merken dat je eenvoudig kunt schakelen tussen geluidsprofielen voor en na de test om je resultaten te horen.

Je krijgt ook multipoint-connectiviteit met ondersteuning voor maximaal twee apparaten dankzij Bluetooth 5.2. Tile (de Bluetooth tracker) is ingebouwd, dus als je de hoofdtelefoon kwijtraakt, kun je jezelf herenigen met behulp van de Tile-app. Met de bijbehorende Skull-iQ app voor iOS en Android kun je functies toewijzen aan elke knop. Sommige kunnen meerdere functies ondersteunen, afhankelijk van hoe vaak je erop drukt. Met Spotify Tap kun je bijvoorbeeld met één druk op de knop je meest recente Spotify-tracks afspelen en je kunt de meeste afspeelfuncties zelfs met je stem uitvoeren.



De enige functie die volgens mij ontbreekt is draagdetectie, waardoor het afspelen wordt onderbroken als je de hoofdtelefoon van je hoofd haalt. Maar omdat je het afspelen kunt pauzeren door op een knop te drukken, is dit geen probleem.

Functies score: 4 / 5

Skullcandy Crusher ANC 2 review: Design

Fysieke knoppen om vrijwel alle aspecten te bedienen

Comfortabel ondanks het feit dat hij zwaarder is dan de concurrentie

Premium uiterlijk en gevoel

Over-ear hoofdtelefoons kiezen over het algemeen voor een veilig en doordacht ontwerp, waarbij de enige lichte persoonlijke noot in de vorm van subtiele accenten komt. De koptelefoons van Sony maken bijvoorbeeld gebruik van kleine accenten van roségoud en bij de Bose Noise Cancelling Headphones 700 bewegen de oorschelpen op en neer langs een enkele hoofdband. De algemene consensus over de Sennheiser Momentum 4 is dat ze een beetje saai zijn.

Skullcandy heeft met de Crusher ANC 2 gekozen voor subtiele accenten. Op het eerste gezicht is het gewoon weer een zwarte hoofdtelefoon. De oranje aan/uitknop is een fijne touch. De Crusher ANC 2 voelt vervolgens zacht op de oorschelpen, terwijl het middelste deel van de hoofdband zorgt voor een beetje ruwheid. Deze kleine details dragen naar mijn mening alleen maar bij aan de aantrekkingskracht, omdat het duidelijk is dat de ontwerpers echt hebben nagedacht over het eindproduct en niet de rest van de massa hebben gevolgd.

(Image credit: Future / Max Langridge)

Met een gewicht van 332 gram zou je in eerste instantie kunnen denken dat de Crusher ANC 2 op dieet zou moeten, omdat het een van de zwaardere koptelefoons in het topsegment is. De Sennheiser Momentum 4 weegt 293 gram, de Bose 700 weegt 252 gram en de Sony WH-1000XM5 is met 249 gram bijna een veertje. Maar Skullcandy heeft de gewichtsverdeling goed aangepakt, want we merkten niet veel van het extra gewicht.

Natuurlijk is het gewicht er wel, maar het voelt niet te extreem. De vulling in het midden van de hoofdband is ongelooflijk zacht en absorbeert het gewicht uitstekend. De vulling rond de oorschelpen is al net zo indrukwekkend en zorgt ervoor dat ze comfortabel aanvoelen, zonder dat je het gevoel krijgt dat ze je oren platdrukken.

(Image credit: Future / Max Langridge)

Je zult blij zijn te weten dat Skullcandy de Crusher ANC 2 reisvriendelijk heeft gemaakt door gebruik te maken van een opvouwbaar ontwerp. Waar sommige concurrerende headsets nu de voorkeur geven aan een eenvoudig draaibaar ontwerp voor de oorschelpen, kan de Crusher netjes worden opgevouwen. Er zitten subtiele scharnieren op de band net boven elke oorschelp en ze kunnen in het meegeleverde etui worden geplaatst.

Er zitten aparte fysieke knoppen op de rechteroorschelp om het volume te verhogen en verlagen en gesprekken af te spelen/pauzeren/beantwoorden. Ze zijn gemakkelijk te herkennen zonder te kijken, omdat de centrale afspeel/pauzeknop hol is en de andere twee elk een uniek uitsteeksel hebben dat je kunt voelen. Op de rechteroorschelp zit ook een schakelaar om ANC in of uit te schakelen. Aan de linkerkant zit de eerder genoemde oranje aan/uitknop en het Crusher-wiel om de bas te regelen.

Luisteren via de kabel is mogelijk (3,5mm-kabel wordt meegeleverd) via een aux-in op de linkeroorschelp die zich naast de USB-C-oplaadpoort bevindt.

Design score: 5 / 5

Skullcandy Crusher ANC 2 review: Geluidskwaliteit

Crusher bass werkt goed voor dancemuziek

Minpuntjes te vinden in andere genres

Een koptelefoon kan een fantastisch design hebben en de meeste functies hebben, maar als hij niet goed klinkt, is hij eigenlijk overbodig. Gelukkig is dat niet het geval bij de Crusher ANC 2. De opgevoerde bas was leuk in bepaalde genres zoals bas, maar het Crusher-wiel naar 10 zetten is echt overkill.



De opgevoerde bas is indrukwekkend en de trillingen die je voelt zijn intens. Echter, als je gewoon met plezier naar je muziek wilt luisteren, dan is ergens tussen niveau 2 en 5 ideaal. Het voelt wel daadwerkelijk leuk aan om zo'n belachelijke bas te hebben.

(Image credit: Future / Max Langridge)

Laat je echter niet afschrikken door de focus op bas als je naar andere genres luistert, want de Skullcandy Crusher ANC 2 kan ze goed aan. We hebben Running Up That Hill van Kate Bush afgespeeld en de iconische drum beat intro profiteert naar onze mening van de extra bas. We hadden verwacht dat haar stem zou worden overstemd door de bas eronder, maar we waren aangenaam verrast dat haar iconische stem nog steeds helder overkwam. We zouden zeggen dat de precisie en structuur een beetje is opgeofferd ten opzichte van de competitie.

Als we een rustige ballad afspelen zoals When The Party's Over van Billie Eilish en het wordt duidelijker dat de Skullcandy niet echt een allrounder is. We hebben het nummer ook geluisterd op de oudere Sony WH-1000XM3 (de voorganger van de XM4, die nu is opgevolgd door de nieuwe XM5) en vanaf het eerste woord had de 1000XM3 veel meer impact. Voor een gedetailleerdere luisterervaring kun je beter kiezen voor de absolute zwaargewichten.

(Image credit: Future / Max Langridge)

Als je luistert via de Skullcandy en het Crusher-niveau op nul zet, is Billie's stem nog steeds helder, maar niet in dezelfde mate. De beste vergelijking is dat haar stem lijkt weg te zinken in de achtergrond, terwijl het nummer bij de Sony er juist bovenuit steekt, directer klinkt en een gevoel van diepte en gelaagdheid geeft aan het geluidsbeeld. De 1000XM3 is ook een stuk dynamischer naarmate het nummer vordert, omdat hij het stijgen en dalen van de instrumenten en de zang goed kan volgen.

De Crusher ANC 2 biedt geen slechte audio-ervaring en levert een verrassend indrukwekkende hoeveelheid low-end punch die zeldzaam is in hoofdtelefoons van deze prijs. Maar een relatief gebrek aan detail en dynamische expressie betekent dat hij zich niet kan meten met de beste concurrenten in zijn klasse.

Geluidskwaliteit score: 4 / 5

Skullcandy Crusher ANC 2 review: Batterijduur

De batterijduur kan vaak de zwakke plek zijn, maar gelukkig hebben we bij de Skullcandy Crusher ANC 2 weinig aan te merken. Het bedrijf beweert dat je 50 uur afspeeltijd krijgt met ANC ingeschakeld, en we zijn geneigd dat te geloven.

We hebben de hoofdtelefoon nu een paar weken gebruikt en we hebben de batterij slechts tot 70% leeg kunnen krijgen. Als je ANC uitschakelt, gaat de batterij naar verluidt 60 uur mee. Als je wilt dat je hoofdtelefoon zo lang mogelijk meegaat tussen twee oplaadbeurten, zouden wij je aanraden dit te doen, want wij hoorden niet veel verschil bij het in- en uitschakelen van ANC.

Als je er uiteindelijk in slaagt om de batterij leeg te krijgen, kun je vier uur afspelen met slechts 10 minuten opladen als je hem op USB-C aansluit. Hoelang een volledige oplaadbeurt duurt, moeten we nog ontdekken, want het is ons nog niet gelukt om de batterij helemaal leeg te krijgen.

Batterijduur score: 5 / 5

(Image credit: Future / Max Langridge)

Skullcandy Crusher ANC 2 review: Prijs-kwaliteit

Betaalbaarder dan de concurrentie

Voor basliefhebbers

Concurrenten zijn betere allrounders

Een snelle blik op onze vergelijkingstabel laat zien dat de Skullcandy Crusher ANC 2 met enige marge de goedkopere koptelefoon is. Voor sommigen kan deze kostenbesparing opwegen tegen de offers die moeten worden gebracht.

Nee, de ANC-prestaties zijn niet toonaangevend, maar het is niet zo dat er helemaal geen geluid van buitenaf wordt geblokkeerd. Het geluid van de Crusher ANC 2 is nog steeds prima, en waar sommige klanten van andere headsets misschien zeiden dat ze meer bas wilden, is die kritiek met de Crusher ANC 2 niet mogelijk.

Prijs-kwaliteit score: 4 / 5

Moet je de Skullcandy Crusher ANC 2 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Functies Meer functies dan je kunt gebruiken, maar de ANC-prestaties laten het afweten. 4/5 Design Indrukwekkende fysieke bediening, een strakke esthetiek en hij is reisvriendelijk. 5/5 Geluidskwaliteit Serieus plezier als je muziek upbeat of bass-gedreven is. 4/5 Batterijduur Bijna toonaangevende batterijduur en ondersteunt snel opladen als je ooit zonder komt te zitten. 5/5 Prijs-kwaliteit Er moeten compromissen worden gemaakt, maar je bespaart ook een hoop geld. 4/5

Koop hem als...

Je van bas houdt De Crusher bas kan duizelingwekkende niveaus van bas toevoegen waar die-hard EDM-fans van zullen watertanden.

Je complete controle wilt hebben over je headset Skullcandy biedt veel aanpassingsmogelijkheden, van het geluid tot de knoppen, wat betekent dat je niet beperkt bent tot de keuzes van de fabrikant.

Je een reisvriendelijke koptelefoon wilt hebben Met een batterijduur tot 60 uur en een inklapbaar ontwerp is de Crusher ANC 2 de ideale reisgenoot.

Koop hem niet als...

Je de beste ANC wilt hebben De Crusher ANC 2 koptelefoon kan niet helemaal concurreren met de beste koptelefoons als het aankomt op ANC. Hij blokkeert geluid van buitenaf, maar als je jezelf echt wilt isoleren, zijn er betere producten te vinden.

Je de beste audio wilt hebben Vergis je niet, de Sony WH-1000XM4 biedt betere audioprestaties voor ongeveer hetzelfde geld. Hij levert wel iets in van de waanzinnige bas van Skullcandy, maar kan beter overweg met andere genres.

Skullcandy Crusher ANC 2 review: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Skullcandy Crusher ANC 2 Sony WH-1000XM4 Bose Noise Cancelling Headphones 700 Sennheiser Momentum 4 Wireles Prijs 229,99 euro 245 euro Rond 315 euro Rond 320 euro Drivers 40mm 40mm Niet bekend 42mm Noise-cancelling Ja Ja Ja Ja Batterijduur Tot 60 uur Tot 38 uur Tot 20 uur Tot 60 uur Gewicht 332 gram 254 gram 250 gram 293 gram Connectiviteit Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.2 Frequentie N/A 4 Hz - 40.000 Hz Niet bekend 6 Hz - 22.000 Hz Waterproof? N/A N/A N/A IPX4

Sony WH-1000XM4 We hebben hem verschillende keren genoemd in deze review, omdat je voor ongeveer hetzelfde geld een betere allrounder kunt kopen. Lees hier onze Sony WH-1000XM4 review

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Ondanks zijn hoge leeftijd is de Bose 700 hoofdtelefoon nog steeds toonaangevend op het gebied van noise cancelling. Hij is ook licht en klinkt nog steeds fantastisch. Lees hier onze Bose Noise Cancelling Headphones 700 review

Sennheiser Momentum 4 Wireless Wat sommigen zeggen dat hij mist op het gebied van uiterlijk, maakt de Sennheiser Momentum 4 Wireless goed met geluid, noise cancelling en batterijduur. Daar betaal je echter wel voor. Lees hier onze Sennheiser Momentum 4 Wireless review

Hoe we de Skullcandy Crusher ANC 2 hebben getest

(Image credit: Future / Max Langridge)

Twee weken getest, vergeleken met de Sony WH-1000XM3 hoofdtelefoon

Gebruikt op kantoor, thuis en in het openbaar (treinperrons, drukke straten)

We droegen de Crusher ANC 2 hoofdtelefoon op verschillende locaties om de actieve ruisonderdrukking te testen, onder andere op kantoor waar regelmatig gepraat wordt, op treinperrons waar regelmatig treinen stoppen en op drukke straten als ik in de buurt van mijn huis rondloop.



Om de audiomogelijkheden te testen, luisterde ik naar verschillende muziekgenres, van dance en housemuziek tot meer melancholische ballads en death metal.



Lees meer over hoe we testen.