Skullcandy Push Active review

De Skullcandy Push Active zijn een heel eenvoudig paar volledig draadloze earbuds met een indrukwekkende batterijduur en interessante functies. Vanwege hun bouw en functionaliteiten zijn ze eerder gericht op mensen die veel sporten of buiten zijn, maar ze hebben ook genoeg features voor al de rest die op zoek is naar een zeer betaalbaar stel middenklasse earbuds.

Review in een notendop

De wereld van de volledig draadloze oortjes staat verre van stil, en we zien met voldoende regelmaat nieuwe interessante earbuds opduiken. Veel van de aandacht gaat echter naar de meer high-end earbuds met allerlei ruisonderdrukkende functionaliteiten en een bijhorend prijskaartje dat ons soms tamelijk doet fronsen. Skullcandy probeert hier, net zoals bij zijn koptelefoons, het middenklasse marktsegment aan te boren. De prijs lijkt alvast overtuigend genoeg.

Skullcandy is zeker geen nieuwe speler als het op audioproducten aankomt. Na hun eerste koptelefoons in 2003 zijn ze zich de voorbije jaren steeds meer gaan richten op draadloze oortjes en alle daarbij horende functionaliteiten. Dankzij nieuwe features zoals Skull-IQ blijft het bedrijf ervoor zorgen dat hun aanbod ook mee evolueert met de laatste trends in de markt.

De Skullcandy Push Active lijken een lichte uitzondering te zijn op veel andere middenklasse draadloze earbuds die nu de kop opsteken. Ze komen met een indrukwekkende batterijduur die je maar zelden op deze prijsklasse ziet verschijnen, samen met een reeks interessante functies en een robuuste afwerking.

Het ontwerp van de oortjes zal niet voor iedereen even interessant zijn, maar dankzij hun bouw zijn ze wel uitermate geschikt voor de sportievelingen onder ons. De audiokwaliteit is ook niet de beste die je zal terugvinden, maar dankzij het brede geluidsbeeld en de aanwezige bas zijn ze zeker meer dan genoeg om je tijdens je activiteiten toch van je audio te laten genieten. Er is geen ANC ingebouwd, maar gezien de prijs en alle andere bijhorende functies die je daarvoor terugkrijgt, is dat ook weinig verwonderlijk.

Als je op zoek bent naar knap uitziende earbuds met meer premium functies zoals ruisonderdrukking, dan zal de Skullcandy Push Active niets voor jou zijn. Zoek je echter een paar betaalbare volledig draadloze earbuds die je kan aandoen tijdens het sporten, maar die ook voldoende functies hebben om als alledaagse oortjes door het leven te gaan, in combinatie met een opmerkelijke batterijduur? Dan neem je best een kijkje naar de Skullcandy Push Active.

Prijs en beschikbaarheid

De Skullcandy Push Active verschenen op 28 september en kan je nu dus terugvinden voor 79,99 euro. Ze zijn onder meer via de eigen website van Skullcandy te verkrijgen, en dat in de volgende kleurencombinaties: zwart/oranje, donkerblauw/groen en lichtgrijs/blauw.

De prijs alleen al verraadt dat het om een paar middenklasse earbuds gaat. Hoe dan ook blijken ze ook in dit segment niet de duurste oortjes op de markt. Andere vergelijkbare earbuds waar je ook mee kan sporten, zoals de Beats PowerBeats Pro, blijven nog steeds minstens dubbel zo duur.

Design en pasvorm

Laat ons maar gewoon met de deur in huis vallen: de Skullcandy Push Active zijn niet de meest aantrekkelijke volledig draadloze oortjes die je zal vinden. Ze zijn groot, geblokt en het is praktisch onmogelijk om ze tijdens het dragen subtiel weg te werken. De behuizing van de earbuds zelf is al vrij omvangrijk, en daar komen dan nog eens de bijhorende haken bij om goed achter je oren te blijven zitten. Dit zorgt ervoor dat ze al snel in het oog springen en er ongemakkelijk uitzien. In vergelijking met andere earbuds zoals bijvoorbeeld de Huawei Freebuds 4i lijkt het alsof je met een koelkast in je oren rondloopt. Gelukkig komen ze enkel in onopvallende matte kleuren waardoor ze minder hard opvallen.

Het goede nieuws is dan ook wel dat het niet de bedoeling was van Skullcandy om onopvallende earbuds te leveren. Dankzij hun ruwe en semi-brutalistische ontwerp zijn ze eerder bedoeld voor mensen die ermee willen sporten of de wereld willen intrekken. Het bedrijf houdt hier duidelijk vast aan het motto 'form follows function'. Het grote ontwerp van de behuizing zorgt ervoor dat er voldoende plaats is voor de stevige batterij.

De oortjes blijven steeds goed zitten, en zelfs tijdens het sporten moet je je geen zorgen maken dat ze zomaar uit je oor schudden. Dankzij de oorhaken blijven ze steeds op de juiste plaats zitten, ook als je een rondje gaat lopen. In de doos kan je ook nog enkele bijkomende silicone tipjes terugvinden, zodat je zeker de juiste maat hebt voor jouw oren.

(Image credit: Future)

Ook de oplaadcase van de Skullcandy Push Active kent dezelfde bouw als de earbuds zelf, namelijk langwerpig en afgerond, en met een matte afwerking. De grote case voorziet voldoende plaats om de oortjes in op te bergen, en het maakt dan ook zelf gebruik van deze grote bouw om een stevige batterij te voorzien die je earbuds steeds opgeladen houden.

De case zelf is met 95 gram niet gigantisch zwaar, maar vanwege zijn afmetingen kan je deze niet zomaar comfortabel in je broekzak wegmoffelen. Achteraan is er een USB-C-oplaadpoort voorzien. De case komt zonder ondersteuning voor draadloos laden wat voor deze grootte misschien een gemiste kans lijkt. Met de beperkte prijs in het achterhoofd valt dit al snel te relativeren.

Op de achterkant van de earbuds kan je drukknoppen terugvinden. Hier kan je allerlei functionaliteiten op instellen, zodat je tijdens het sporten bijvoorbeeld van nummer kan wisselen of het volume kan aanpassen. Het betreft hier nog steeds drukknoppen in plaats van aanraakgevoelige gebieden, en ook deze knoppen krijgen de dezelfde afwerking van de rest van de oortjes: groot en aanwezig.

(Image credit: Future)

De drukknoppen zijn vanwege hun opvallende aanwezigheid wel makkelijk terug te vinden tijdens het sporten. Zo zal je dus steeds met het juiste nummer aan de slag kunnen tijdens je activiteiten. Tijdens onze tests hadden we ze steeds van de eerste keer vast en reageerden ze goed op de input die we vroegen. Je kan ook de functionaliteiten per knop zelf instellen, waarmee je ze volledig naar je hand kan zetten.

Bovendien komen de Skullcandy Push Active-earbuds ook met een IP55-certificering, waardoor ze voldoende waterdicht zijn om je zweetbuien tijdens het sporten te overleven.

(Image credit: Future)

Audioprestaties

Bij het eerste gebruik van de earbuds zal je opvallen dat de audiokwaliteit misschien wat ondermaats is. Dat is echter grotendeels te wijten aan het feit dat de audio nog niet volledig is afgesteld. Dat kan je wel eenvoudig oplossen door de Skullcandy-app te downloaden en je earbuds ermee te verbinden. Hier kan je vervolgens met de equalizer alle nodige aanpassingen maken om het geluid voller te laten klinken, of om de nadruk wat meer op de bas te leggen. Kortom, geef het geluid hiermee vorm zoals jij wilt.

De earbuds komen met een breed geluidbeeld, waardoor ze iets meer aankunnen dan je eerst zou vermoeden bij het zien van de oortjes. Het geluid wordt voorzien door de 6 millimeter drivers van de Push Active. Deze geven een acceptabel geluidsbeeld met goed afgestelde middelste en hoge tonen. We merkten wel op dat de bastonen niet helemaal tot hun recht kwamen. Het is genoeg om je muziek acceptabel te maken, maar echt intens genieten zit er niet in.

Ze blinken nergens in uit, dus een top-end audiokwaliteit mag je hier niet echt verwachten. Voor middenklasse volledig draadloze oortjes bedoeld voor sportieve activiteiten zou het ons gek lijken als dit dan ook de focus zou zijn geweest van Skullcandy. Ze doen wat ze moeten doen, en dat doen ze goed. Ook tijdens telefoongesprekken hoor je steeds alles helder en duidelijk.

(Image credit: Future)

Daar komt dan nog eens de Stay Aware-modus bij. Dit zorgt ervoor dat al het geluid uit jouw onmiddellijke omgeving een kleine boost krijgt, zodat je steeds weet wat zich allemaal rondom jou afspeelt. Dat is zeker handig voor mensen die ermee willen gaan sporten, en zo bijvoorbeeld tijdens het joggen op straat nog steeds een overzicht willen hebben over hun omgeving.

Een licht gemis hier is echter wel een actieve ruisonderdrukking. Dit zou handig zijn om je bijvoorbeeld op de sportschool volledig af te zonderen van de rest van het rumoer, maar ook hier stuiten we natuurlijk op de beperkingen die het prijskaartje met zich meebrengt. De silicone dopjes beletten de toegang van geluid tot je oren gedeeltelijk, en zorgen hiermee slechts voor een klein beetje passieve ruisonderdrukking.

Functies

Een van de grote troeven van de Skullcandy Push Active is de Skull-iQ-stembediening. Dit is een volledig eigen ontwikkeld platform van Skullcandy dat je kan gebruiken om de oortjes mee te bedienen. Het is een leuke toevoeging, maar heeft toch nog wat afwerking nodig. Waar je bij de Google Assistant bijvoorbeeld beroep moet doen op 'Hey Google' om je commando's mee in te zetten, wordt dat bij de Push Active nu 'Hey Skullcandy'. Dat is al wat moeilijker om uit te spreken, en is daarom ook niet echt comfortabel om te gebruiken tijdens je activiteiten.

Nadat je het commando hebt ingesproken, heb je de mogelijkheid om bijkomende opdrachten door te geven, zoals het pauzeren van nummers, het aanpassen het volume of het oproepen van je stemassistent. Deze zijn wel enkel in het Engels beschikbaar en kan je ook enkel gebruiken als je de Skullcandy-app open hebt staan. De Skull-iQ-stembediening werkte tijdens onze tests naar behoren en pikte onze stem steeds accuraat op. Ook tijdens het sporten pikte het alles goed op. De vraag is of het wel de moeite is om hiervoor steeds de app open te laten staan. Het is een welkome toevoeging, maar ze staat nog niet volledig op punt.

Een van de grote problemen bij volledig draadloze oortjes is dat ze soms de neiging hebben om rond te slingeren en zo ergens in je huis te verdwijnen. Ook daar heeft Skullcandy een handige functie voor toegevoegd. Je kan de oortjes koppelen met de Tile-app. Als je ze dan even kwijt bent, dan kan je ze gewoon geluid laten afspelen om ze terug te vinden.

(Image credit: Skullcandy)

Batterijduur

Skullcandy stelt dat de Push Active met een batterijduur van 10 uur komen op een enkele oplaadbeurt. Dat bleek tijdens onze testperiode geen foute marketing te zijn. De earbuds hebben hiermee een batterijduur die toch iets hoger ligt dan bij de meeste andere volledig draadloze oortjes. De oplaadcase doet er dan nog eens 34 uur bovenop, waardoor het totaal op 44 uur komt. Bij de meeste andere earbuds in deze prijsklasse, of zelfs ook in het high-end segment, ligt dat doorgaans rond tussen de 25 en 30 uur.

Bij middelmatig gebruik hielden de oortjes en de case het op één volledige oplaadbeurt het een week uit. Zodra we deze meer gebruikten tijdens het werken, moesten we sneller naar de oplader grijpen, maar ook dit was nog steeds minder vaak dan bij concurrenten, en dat tegen een betere prijs. De Skullcandy Push Active vormt dus hiermee dus een interessant stel earbuds voor mensen die graag langere periodes met de oortjes willen rondlopen.

Dankzij de Rapid Charge-functie van de case kan je in 10 minuten laden tot wel twee uren luisterplezier komen. Bovendien bevat de case vooraan 4 LED-lampjes waaraan je de overblijvende hoeveelheid accusap in de case kan aflezen.

Moet ik de Skullcandy Push Active kopen?

(Image credit: Future)

Koop ze als…

Je op zoek bent naar een stevige batterijduur

De Skullcandy Push Active komen met een indrukwekkende batterijduur van 10 uur per oplaadbeurt. Daar kan je met de oplaadcase nog eens 34 uur bij tellen. Er zijn nog oortjes die dit soort batterijduur leveren, maar daar betaal je doorgaans dan ook wel meer voor.

Je goede earbuds zoekt voor tijdens het sporten

Dankzij hun stevige bouw en de handige oorhaken zijn ze perfect geschikt voor sporten en allerhande activiteiten buitenhuis. Daar komt dan ook nog eens de IP55 stof- en waterbestendigheid bij, dus je hoeft je zorgen te maken dat ze verdrinken in het zweet.

Je betaalbare oortjes zoekt vol met interessante functies

De Skullcandy Push Active komen met allerlei features, waaronder Skull-iQ, Awareness, Rapid Charging in de laadcase en ondersteuning met de Tile-app. Daar betaal je dan een zacht prijsje voor, waardoor ze een goede keuze vormen voor mensen die op zoek zijn naar een stel middenklasse earbuds.

Koop ze niet als…

Je niet zonder ANC kan

Ook al zitten er veel interessante functies op de Skullcandy Push Active, toch ontbreken we iets van actieve ruisonderdrukking. Binnen deze prijsklasse is het moeilijk om dit te verwachten, maar zelfs voor een kleine meerprijs zou dit wel een merkbaar verschil hebben gemaakt.

Je een paar knap uitziende earbuds zoekt

De Skullcandy Push Active zijn zeker niet de mooiste draadloze earbuds die je op de markt kan vinden. Ze zijn eerder gericht op mensen die ze gebruiken voor sport of activiteiten buitenshuis, maar ook binnen deze categorieën kunnen we mooier uitziende alternatieven bedenken.