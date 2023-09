Bose lanceert twee nieuwe QuietComfort koptelefoons en een nieuw paar QuietComfort oortjes

Bose heeft gisteravond drie nieuwe producten toegevoegd aan zijn zeer succesvolle QuietComfort-productreeks. Ondanks het feit dat ze nog steeds vrij goed worden beoordeeld en ook nog redelijk goed kunnen concurreren, is het tijdperk van de QuietComfort Noise Cancelling Headphones 700, de QuietComfort Earbuds II en de QuietComfort 45 nu dus voorbij. Zeg maar hallo tegen de nieuwe QuietComfort Ultra Headphones, de QuietComfort Ultra Earbuds en de QuietComfort Headphones.

Beide Ultra-varianten beschikken over Bose's nieuwe 'Immersive Audio'-technologie. Dit is Bose's variatie van de populaire ruimtelijke audio die we steeds vaker voorbij zien komen op koptelefoons en oortjes. Bose maakt gebruik van 'Inertial Measurement Units' en zijn eigen software voor het verwerken van digitale signalen om een gelaagd en 'multidimensionaal' effect te creëren bij alle soorten geluidsbronnen (ook oude stereobronnen). Het bedrijf zegt dat muziek dankzij deze technologie niet meer klinkt alsof het heel dicht links en rechts naast je oren wordt afgespeeld, maar eerder alsof het recht voor je wordt afgespeeld. De ‘Still’- en ‘Motion’-modi zorgen er respectievelijk voor dat het geluid op een vast punt blijft staan of met je hoofd meebeweegt.

Alle die de nieuwe producten beschikken ook over de Bose 'SimpleSync'-technologie. Dat betekent dat je ze gemakkelijk kan koppelen aan ondersteunde soundbars en speakers, zodat je de luisterervaring wat persoonlijker kan maken. De volumebediening werkt dan apart voor bijvoorbeeld de koptelefoon en de soundbar, zodat je de luisterervaring van anderen niet beïnvloedt. Net als al de andere beste Bose-koptelefoons en -oortjes maken deze drie apparaten ook gebruik van de 'Bose Music'-app voor het aanpassen van instellingen, software-updates en voor toegang tot alle features.

Bose QuietComfort Ultra Headphones: belangrijkste features en specs

De QuietComfort Ultra Headphones is nu Bose's nieuwe flagship-koptelefoon. Het is de meest premium draadloze noise-cancelling koptelefoon uit zijn line-up en er bestaat een grote kans dat hij dan ook een mooie plaats zal krijgen op onze lijst van de beste koptelefoons. Er is flink veel veranderd ten opzichte van het model dat deze koptelefoon vervangt. De QuietComfort Ultra Headphones beschikt over een geavanceerd microfoonsysteem om de indrukwekkende noise-cancelling waar het bedrijf bekend om staat nog verder te verbeteren.

De 'beamforming' microfoon die met behulp van de verschillende microfoons wordt gecreëerd, moet ook helpen om het geluid van je stem beter te onderscheiden van het omgevingsgeluid dat zich in 360 graden om je heen bevindt. Het gevolg hiervan moet een superheldere en betrouwbare belkwaliteit zijn en het moet ook zorgen voor een betere interactie met stemassistenten. De batterijduur is volgens Bose 24 uur op een volle batterij en het bedrijf stelt ook dat de fysieke bedieningsopties het meest intuïtief en betrouwbaar zijn van alle koptelefoons die het tot nu toe heeft ontwikkeld.

Dit nieuwe model beschikt ook over de volledige 'Snapdragon Sound Technology Suite', dus je kan rekenen op betrouwbare connectiviteit met premium Android-apparaten. Dankzij 'Google Fast Pair' is het verbinden met je Android-apparaat enorm gemakkelijk en de koptelefoon beschikt ook over Bluetooth 5.3 met ondersteuning voor de 'aptX Adaptive'-audiocodec.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds: belangrijkste features en specs

De nieuwe QuietComfort Ultra Earbuds zijn de vervangers voor de erg succesvolle QuietComfort Earbuds II. Bose claimt dat dit nieuwe model de beste actieve noise-cancelling op een paar oortjes nu nog verder heeft verbeterd.

Bose heeft een nieuwe systeem voor 'dynamic mic mixing' ontwikkeld, waarbij adaptieve filters worden gebruikt om de belkwaliteit te verbeteren. Het glanzende, gladde design is ingewisseld voor iets iets elegantere metaalachtige afwerking voor de behuizing van de oortjes.

Een volle batterij gaat volgens Bose zes uur lang mee en er komt ook nog een siliconen hoesje voor de oplaadcase, zodat je deze op die manier toch nog draadloos kan opladen. Dat hoesje past ook om de oplaadcase van de QuietComfort Earbuds II.

Net als de QuietComfort Ultra Headphones hierboven, beschikken deze oortjes ook over de Snapdragon Sound Technology Suite, Google Fast Pair, Bluetooth 5.3 en de aptX Adaptive-codec.

Bose QuietComfort Headphones: belangrijkste features en specs

De nieuwe QuietComfort Headphones moet de uitstekende noise-cancelling en geluidskwaliteit van het model dat hij vervangt weten te repliceren en tegelijkertijd een aantal nieuwe dingen toevoegen.

Zo zijn er nu ook op dit model aanpasbare niveaus voor de noise-cancelling die je ook zelf kan instellen. Ook beschikt hij over Bluetooth 5.1 met multipoint-connectiviteit en een geclaimde batterijduur van 24 uur.

Hoeveel mogen deze nieuwe QuietComfort-koptelefoons en -oortjes kosten?

De QuietComfort Ultra Headphones en QuietComfort Ultra Earbuds zijn officieel beschikbaar vanaf begin oktober, maar zijn beide al te pre-orderen op de website van Bose. Ze zijn allebei beschikbaar in een zwarte en witte variant. De nieuwe Ultra-koptelefoon kost 499,95 euro en de Ultra-oortjes kosten 349,95 euro.

De QuietComfort Headphones (non-Ultra) is vanaf 26 september al beschikbaar. Ook deze koptelefoon kan je in het zwart en in het wit krijgen, maar er is hier ook nog een extra kleurvariant, genaamd 'cypress green'. Deze koptelefoon kost 399,95 euro.