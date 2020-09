Sony heeft met de nieuwe A7S III niet enkel één of twee aspecten van de A7-serie verbeterd, maar heeft over de ganse lijn updates doorgevoerd die ervoor zorgen dat het de beste camera in zijn soort is. Voor video is hij heerlijk te bedienen dankzij het volledig roteerbare scherm en het aanraakscherm, terwijl de grote HDMI-poort en geweldige IBIS de ervaring compleet maken. Hij is weliswaar een pak duurder dan de A7S II tijdens de lancering, maar als je als videomaker grote pixels en geweldige prestaties in weinig licht nodig hebt, dan is dit de beste camera die je kan vinden.

Kort samengevat

De Sony A7S III is er eindelijk en hij is alles dat we durfden dromen. Met enorme verbeteringen in connectiviteit en de manier waarop de camera aanvoelt, een superscherpe zoeker en, uiteraard, enorm indrukwekkende prestaties in weinig licht op het vlak van video én foto, is het de beste hybride camera die je kan kopen.

Al die zaken komen natuurlijk met een prijskaartje en de A7S III zal je 4.199 euro kosten voor enkel het body. Dankzij de langverwachte 12.1MP back-illuminated full-frame-sensor, zal je echter de beste 4K-videocamera voor situaties met weinig licht krijgen voor dat geld. De nieuwe Bionz XR-processor zorgt voor 8x snellere prestaties en een ISO van 40-409.600 en dan hebben we het nog niet gehad over de maar liefst 15 stops aan dynamisch bereik. De specificaties maken indruk!

Het volledig draaibare scherm is één van de zaken waar we al lang op zaten te wachten. Sony toonde het al bij de Sony ZV-1, maar nu zien we het dus ook op de A7-serie. Misschien nog belangrijker is de toevoeging van een volledig functioneel touchscreen, dat voor een vlottere bediening van de camera zorgt.

Als Sony-camera levert de A7S III natuurlijk ook een excellente autofocus af, met 759 fase-detectiepunten, eye-tracking voor mensen en dieren en dat met een snelheid die 30 procent hoger is dan die van de A7S II. Dit wordt gecombineerd met in-body image stabilization (IBIS) en Active Stabilization, dat optische en elektronische systemen verbindt met een kleine crop-factor.

De 12.1MP-sensor betekent dat de A7S III geen 6K, laat staan 8K, video kan opnemen en dat zorgt voor een achterstand op de concurrentie wanneer het op resolutie aankomt. Wat hij wel kan, is heel lang opnemen en dat in heel weinig licht. Dat is dan ook meteen de reden waarom je de A7S III zal kiezen, want hij verslaat makkelijk de (weliswaar goedkopere) Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.

Beelden die met de A7S III gemaakt worden tussen ISO 2000-4000, zien eruit alsof ze gemaakt werden in de buurt van 200-400 gevoeligheid en dat zorgt voor een heerlijk vrij gevoel. De ISO kan natuurlijk ook nog veel hoger en zelfs wanneer de ISO de 40.000 bereikt, krijg je nog beelden die voor bepaalde video's bruikbaar zijn.

Sony heeft de autofocussnelheid van de A7S III verbeterd en dat komt vooral door het verbeteren van de gevoeligheid van de sensor, wat er voor zorgt dat de camera onderwerpen in veel minder licht nog steeds kan detecteren.

Dit is echter meer dan een videocamera, want ook de foto's zien er adembenemend uit en simpele foto's in omgevingen met weinig licht hebben een kwaliteit die je normaal niet ziet in foto's die recht uit de camera komen.

Op het vlak van energie zorgt de nieuwe Z-batterij volgens Sony voor 60 procent betere prestaties ten opzicht van de NP-FW50 batterij van de Sony A7S Mark II, wat zich op papier vertaalt in 95 minuten video opnemen. De batterijduur van ons toestel varieerde, maar we haalden makkelijk meer dan 75 minuten aan 4K-video uit de batterij in onze tests, wat veel beter is dan de concurrentie.

Met zijn prijs is de A7S III natuurlijk altijd een enorme investering, vooral als je de camera wil combineren met geweldige lenzen en snelle opslag, maar dat neemt niet weg dat dit de beste camera in zijn soort is.

Sony A7S III verschijningsdatum en prijs

Verkrijgbaar voor 4.199 euro

Wordt verwacht in september

Hoewel er geen exacte verschijningsdatum is voor de A7S III, weten we dat hij in september zal verschijnen met een prijskaartje van €4.199 voor enkel het body.

Dat is een pak meer dan de lanceringsprijs van de A7S II, en meer dan de Canon EOS R6, die €2.739 kost. Camera's met een videofocus kosten gewoonlijk wel meer en de prijs van de A7S III ligt in lijn met die van de 6K-video Panasonic S1H , die €3.999 kost.

Samen met de A7S III lanceert Sony ook zijn nieuwe CFexpress-kaarten, die een leessnelheid van 800MB/s en schrijfsnelheid van 700MB/s hebben. De versie van 80GB kost je 229 euro en je betaalt 439 euro voor 160GB. De kaartlezer zal je nog eens 135 euro extra kosten. Gelukkig kan je de camera ook gewoon gebruiken met snelle SD-kaarten.

Belangrijkste mogelijkheden

Volledig nieuwe touch interface

Nieuwe 12.1MP back-illuminated sensor

15 stops dynamisch bereik met S-Log

Een van de grote verbeteringen van de A7S III is het volledig draaibare scherm. Sony toonde het al bij de Sony ZV-1 , maar nu maakt het dus ook deel uit van de A7-serie. Beter laat dan nooit.

Dat is gelukkig niet alles, want tot grote vreugde van alle Sony-fans heeft het bedrijf eindelijk voor een volledige touch interface gezorgd en die werkt prachtig.

Deze aanpassingen aan het ontwerp en de ergonomie komen samen met andere geweldige aanpassingen, zoals de toevoeging van een normale HDMI-poort in plaats van de kleine variant en een opnameknop bovenaan.

Het is moeilijk om iets te vinden om over te klagen in het nieuwe ontwerp van de A7S III. Voor video vraagt het geen compromissen en dat zou je ook verwachten voor deze prijs.

De A7S III heeft een resolutie van 12.1MP die zich verspreid over een nieuwe full-frame-sensor. De beslissing om de resolutie laag te houden heeft Sony bewust gemaakt. Canon klom naar 45MP en 8K-video, maar de A7S III houdt het bij grote pixels en een limiet van 4K. Zijn taak is dan ook simpel: de beste 4K-videocamera zijn en de beste prestaties leveren in omgevingen met weinig licht.

Als Sony-camera levert de A7S III natuurlijk ook een excellente autofocus af, met 759 fase-detectiepunten, eye-tracking voor mensen en dieren en dat met een snelheid die 30 procent sneller is dan die van de A7S II. Dit wordt gecombineerd met in-body image stabilization (IBIS) en Active Stabilization, dat optische en elektronische systemen verbindt met een kleine crop-factor.

Er zijn ook nog andere hoogtepunten: De A7S III kan een analoge en digitale input ontvangen van de hot-shoe mount, waardoor 16-bit raw opnamen tegen 4K/60fps over HDMI voor de eerste keer mogelijk zijn. De zoeker van 9.44MP toont bovendien dat Sony ook fotografen niet vergeten is.

Bouw en bediening

Volledig draaibaar scherm van 1,44 miljoen punten

Heldere, scherpe zoeker van 9,4MP

Veel knoppen op de body

De Sony A7S III is vrij compact, maar zeer solide. De behuizing is te vergelijken met die van de de A7S II, maar er zijn verschillende kleine verbeteringen gemaakt die je op het eerste gezicht misschien zou missen.

Allereerst is een van de custom-knoppen boven de grip ingeruild voor een grote opnameknop, wat bijdraagt om de focus op video te leggen. Een controlewiel vinden we bovenaan nog steeds en daarnaast vinden we ook een aan/uitknop, een C2-knop en draaiknoppen voor de modus en helderheid (die ook vastgezet kunnen worden).

Hoewel de A7S III geen officieel keurmerk heeft met betrekking tot weersbestendigheid, garandeerde Sony ons dat hij lichte regen aankan en dat alle poorten voorzien zijn van rubberen sluitingen.

De poorten die we links terugvinden zijn onder andere een gewone HDMI-poort - een grote plus voor videomakers - plus een USB-C-poort en micro-USB-poort (beide is een interessante keuze), en een hoofdtelefoonaansluiting. Als je op zoek bent naar XLR-audio-in, dan kan dat met het XLR-K3M hot-shoe accessoire van Sony, dat zorgt voor vier audio inputs. Rechts vinden we de geheugenkaartsloten en een NFC-punt.

Ook achteraan vinden we voldoende knoppen en draaiknoppen terug, vooral rond het scherm. Bovenaan links vinden we een C3- en menuknop terug. Verder zien we een C1-knop en de AF-on en AEL-knoppen. Daaronder zorgt een joystick ervoor dat je makkelijk door de menu's kan navigeren. De Fn-knop, de draaiknop met richtingtoetsen, select, galerij en prullenbak maken het lijstje compleet.

Tot slot is er het scherm, dat zich in alle richtingen laat draaien zoals in een droom. Met zijn resolutie van 1,44 miljoen punten is het scherp genoeg en zelfs buiten nog goed te zien, behalve dan misschien in de meest zonnige omstandigheden.

De touch UI verdient extra aandacht. De verticale menu's zijn makkelijk te navigeren met je vinger of de joystick en we vragen ons nog steeds af waarom Sony hier niet vroeger mee gekomen is. Hoe dan ook, het is zeer welkom. Het display had ook gerust 16:9 mogen zijn, aangezien het nog steeds om een videocamera gaat.

Vergeten we dat even, dan kunnen we de heldere, scherpe zoeker van de A7S III bewonderen, die veel fotografen zal aanspreken door zijn kleurweergave, dekking en helderheid.

Verder ligt de A7S III prima in de hand. Als een Canon-gebruiker zal de grip misschien iets meer om een klauw-beweging vragen, maar de Sony A7S III zorgt voor een goede balans met een grote hoeveelheid lenzen. De knoppen zitten op de juiste plaats en het menu laat zich op verschillende manieren bedienen. Van welk systeem je ook komt, het geheel zal snel wennen.

Prestaties

4K-video aan 120fps

S-log kleurenprofiel zorgt voor 15 stops dynamisch bereik

Uitgebreide ISO van 40-409.600

Een van de eerste dingen die ja zal merken is hoe goed de Sony A7S III wel niet presteert in weinig licht. De ISO omhoog schroeven zorgt niet voor stress, want ook bij een hogere gevoeligheid presteert de camera geweldig goed.

Deze prestaties in weinig licht waren te verwachten dankzij de nieuwe 12MP-sensor die Sony ontwikkeld heeft, met grote pixels verspreid over een full-frame 35mm oppervlak. Op papier zijn deze specificaties niet nieuw, maar de snellere leessnelheden en de back-illuminated sensor die meer licht aankan en de nieuwe Bionz XR-processor zorgen ervoor dat deze prestaties niet helemaal als een verrassing komen.

De resolutie van de sensor zorgt ervoor dat de A7S III geen 6K-video, of zelfs 8K, kan opnemen, wat natuurlijk een nadeel is ten opzichte van de Canon EOS R5. Wat echter wel kan, is heel lang na elkaar opnemen, net zoals bij de Sony ZV-1. De enige limieten waartegen je zal oplopen, zijn de capaciteit van je kaart, de batterijduur of de warmte en wat deze laatste betreft, merkten we alvast geen problemen op.

De autofocus voor foto en video haalt zijn voordeel uit de 759 fase-detectiepunten en de 30 procent snellere eye-af.

Is de focus even goed als Dual Pixel AF van Canon? Het is anders. Bij Sony krijg je heel goede controle over de focussnelheden. Zo kan je deze bijvoorbeeld verlagen en een pan-focus effect creëren door het display aan te raken. Bijvoorbeeld bij het focussen op een bloem, appel, kat of zelfs mens.

Volgens Sony komt deze betere focus door de betere sensitiviteit van de sensor, die er voor zorgt dat de A7S III zelfs objecten in heel weinig licht kan detecteren.

Op het vlak van energie zorgt de nieuwe Z-batterij voor 60 procent langere prestaties dan de NP-FW50-batterij van de A7S II. Op papier vertaalt dat zich in 95 minuten video opnemen.

De batterijduur van ons testmodel varieerde, maar we haalden inderdaad makkelijk een uur of meer, al is het wachten op de retailversie voor een definitief oordeel.

Dankzij de toevoeging van een USB-C-poort kan de A7S III ook genieten van fast charging, waardoor hij vier keer sneller oplaadt dan via een oude micro-USB-poort. Ook leuk is de ondersteuning voor de nieuwe CFexpress-kaarten van Sony, maar dat is geen verplichting.

De CFexpresskaarten (800MB/s lees- en 700MB/s schrijfsnelheid) hebben een vergelijkbare prijs als de CFast-kaarten. Dankzij de dual-format kaartsloten van de A7S III, kan je echter ook gewoon SDXC V60-kaarten gebruiken. Dat wil zeggen dat je twee kaarten tegelijk in de camera kan hebben en kan kiezen welke combinatie je wil. Je hebt de CFExpress-kaarten enkel nodig voor S&Q-opnames in 4K.

Andere problemen uit oudere Sony-camera's, zoals met de buffer, of de vervelende menu's, komen we niet meer tegen. Als camera-fans en professionals, hebben we de indruk dat Sony echt naar ons luistert. Doe zo verder.

Daarbovenop kregen we ook een hoop verbeteringen die onze ervaringen ongetwijfeld futureproof maken. Denk maar aan de ondersteuning voor het HEIF fotoformaat, H.265 video, en 16-bit raw output aan 4K 60fps.

De prijs gaat natuurlijk de doorslag geven in het geval van de A7S III, zeker als je daar nog lenzen en de nieuwe opslag bijtelt, maar wanneer je eindelijk tot de aankoop overgaat, heb je alles dat je maar kan wensen.

Video- en beeldkwaliteit

Wat de beeldkwaliteit betreft, vergeleken we de Sony A7S III met de Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K op ISO 16.000 en f/2.8, met 25fps en een 4K-resolutie. Hoewel de belichting van de Blackmagic net iets beter lijkt, kan de A7S III duidelijk beter om met ruis en wint de camera daar overduidelijk.

De Pocket Cinema Camera is enorm gerespecteerd in de industrie en heeft een veel lager prijskaartje, maar de A7S III is duidelijk de betere camera, met bijna geen ruis, hoewel we onze opnames in het midden van de nacht maakten. De beelden van de Pocket Cinema Camera waren volledig onbruikbaar door de ruis.

Hoewel we onze vergelijking met een tripod deden, hielden we de A7S III voor de rest gewoon in onze hand zonder problemen. De ISO-instellingen varieerden van 2000-4000, maar zien er eerder uit als ISO 200-400 en dat voelt geweldig goed aan.

Zelfs met de ISO boven de 40.000 waren de resultaten nog steeds bruikbaar voor bepaalde video's, waardoor nieuwe mogelijkheden beschikbaar komen voor content met uitdagende lichtomstandigheden, zoals vuurwerk, kaarslicht en dierenfotografie bij zonsondergang.

Ook de problemen met rolling shutter zijn verleden tijd bij de A7S III, dankzij zijn nieuwe sensor en snellere leessnelheden.

Al dit gepraat over de focus en de manier waarop er met ruis wordt omgegaan, zou je bijna doen vergeten dat dit meer is dan een videocamera. De 10fps continuous AF/AE werkt perfect wanneer je eye-tracking gebruikt voor een persoon die naar de camera toe wandelt, maar werkte ook perfect met een grijze kat, al had de camera het iets moeilijker met een zwarte kat.

Afbeelding 1 van 8 Tijdens een burst volgde de A7S III onze kat perfect (1/80s met f/2.8, ISO12800)at (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 8 Zelfs in mindere condities werkt de AF prima (1/125 met f/2.8, ISO12800) (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 8 En ook hier, tot de kat te dicht kwam (1/125 met f/2.8, ISO12800) (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 8 Hier zie je hoeveel informatie je uit de schaduw kan halen via een programma zoals Lightroom. (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 8 De A7S III doet het perfect in weinig licht. Dit werkt gemaakt op ISO 8000... (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 8 ...en dit op ISO 10.000. (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 8 Het gebrek aan ruis op ISO 12.800 is indrukwekkend (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 8 Zelfs ISO 16.000 is bruikbaar. (Image credit: Future)

Indoor foto's zien er geweldig uit, zelfs wanneer ze direct uit de camera komen. Ben je een huwelijksfotograaf/videograaf en heb je een camera nodig die beide kan, dan zal je de sfeer perfect kunnen vastleggen met de A7S III

Dankzij de prestaties op een hoge ISO, IBIS en de elektronische beeldstabilisatie, is handheld video's of foto's maken geen probleem. Bij een wat grotere lens wordt het al eens wat moeilijker, maar met een beetje extra steun kan je perfect stabiele beelden maken.

Moet ik de Sony A7S III kopen?

Koop hem als...

Je geweldige prestaties wil in weinig licht De Sony A7S III combineert een nieuwe sensor en processor met prachtige beeldverwerking en een geweldig dynamisch bereik, waardoor hij geweldige prestaties levert in weinig licht.

Je al een Sony lenscollectie hebt De hoge prijs van de A7S III is alleen maar de moeite als je ook beschikt over de beste lenzen. Heb je al een leuke collectie, dan zit je zeker goed, maar reken anders op een investering van duizenden euro's meer bovenop de prijs van de A7S III.

Je lange video's maakt Met de limiet op 4K, wordt er minder gevraagd van de sensor en processor van de A7S III. Daarom ook hadden we geen problemen met oververhitting en kan je quasi onbeperkt opnemen.

Koop hem niet als...

Je veel pixels nodig hebt Of je nu foto's of video's maakt, de Sony A7S III legt ze vast met een lagere resolutie dan bijvoorbeeld de Panasonic S1H, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K of de EOS R5, die allemaal 6K en 8k aankunnen.

Je het maximum uit je geld wil halen Voor een betaalbare 4K-camera zijn er betere opties dan de A7S III, zeker als je in goed verlichte omgevingen gaat fotograferen. De Blackmagic Pocket Cinema camera bijvoorbeeld, hoewel je dan wel ergonomie en prestaties in weinig licht opgeeft. En ook foto-mogelijkheden.