Review: Nikon Z6 review

Nikon heeft zich niet ingehouden bij de ontwikkeling van de Z6, waarbij eventuele zorgen dat de camera niet aan je wensen zal voldoen als sneeuw voor de zon smelten zodra je het toestel oppakt. Tot nu toe hadden we weinig twijfels over onze favoriete full-frame camera voor een prijs van ongeveer € 2000, maar door Nikon worden we aan het twijfelen gebracht: de Nikon Z6 is in veel opzichten een meer interessante keuze.

We moesten iets langer wachten op de introductie van de Z6 dan voor de Nikon Z7, maar deze camera zal waarschijnlijk het grootste publiek aanspreken van deze twee nieuwe full-frame spiegelloze modellen, vooral onder enthousiaste fotografen.

Nikon gebruikt eenzelfde strategie als Sony, op het moment dat zij de originele Alpha A7R en A7 introduceerden, waarbij ze zich richten op twee verschillende doelgroepen met eenzelfde soort camera. De Nikon Z6 en Z7 zien er ongeveer hetzelfde uit en beschikken over eenzelfde lijstje aan specificaties. Toch zijn er drie duidelijke verschillen: de resolutie, autofocus en fotografeersnelheid.

Hoewel de Z7, met diens indrukwekkende 45,7MP sensor, de hoge-resolutie optie is van Nikon, wordt de Z6 op de markt gezet als de meer all-round optie. Daar krijgt de camera te maken met een geduchte tegenstander, de briljante Alpha A7 III heeft in dat segment al een heel goede naam gemaakt. Heeft Nikon op dit vlak simpelweg de boot gemist?

[Update: Nikon heeft een firmware-update aangekondigd waarmee er verschillende verbeteringen worden toegevoegd aan de Z6. De belangrijkste verbetering is de toevoeging van Eye AF scherpstelling, waarvan Nikon zegt dat het "in ontwikkeling" is. Deze functie moet de camera automatisch laten scherpstellen op de ogen van het model, zodat alle focus daar naartoe gaat. Verwacht bovendien raw video output door deze firmware update én compatibiliteit met CFexpress geheugenkaarten, die dezelfde vorm hebben als de XQD geheugenkaarten die je in de camera moet gebruiken. Zodra deze firmware beschikbaar is, zullen we onze Z6 review updaten.]

Nikon Z6: kenmerken

24,5MP full-frame CMOS sensor

Compleet nieuwe lens vatting

Beeldstabilisator in body over 5 assen

Zoals we net al kort hebben verteld, beschikt de Z7 over een 45,7MP fullframe sensor. De Z6 heeft wat minder power onder de motorkap en gebruikt een back-illuminated 24,5MP full-frame sensor, die misschien niet de verbluffende resolutie biedt van zijn grote broer, maar wiens resolutie wel hoog genoeg is voor de meeste gebruikers. Doordat de resolutie lager is, kan de ISO ook wat groter zijn. Het bereik van de Z6 rekt van ISO100 tot 51.200, terwijl het bereik van de Z7 loopt van ISO 64-25,600. Deze kan worden uitgebreid naar 50-204.800, waarbij het bereik gelijk is aan dat van de Sony Alpha A7 III.

Net als de Z7, gebruikt de Z6 Nikon's nieuwe Z-lens vatting. Hiermee neemt Nikon in deze camera-serie afstand van diens F-vatting voor deze nieuwe full-frame systeemcamera's. De vatting is 11mm breder dan de F mount en is 55mm in diameter, terwijl de brandpuntsafstand (de afstand tussen het achterste lenselement en de sensor) met 16mm bijzonder kort is.

Nikon gelooft dat het grotere ontwerp en de korte afstand tussen de lens en de sensor mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van objectieven die beter presteren dan de huidige F-vatting objectieven, waardoor de full-frame sensor optimaal benut kan worden. Zo zou het licht makkelijker verspreid kunnen worden over de sensor, zodat de hele foto gelijkmatig belicht kan worden.

Bij de lancering van de Z6 en de Z7 zijn de eerste drie objectieven uit de nieuwe S-Line serie van Nikon geïntroduceerd: een 24-70mm f/4 standaard zoomlens, een 35mm f/1.8 groothoek prime lens en een 50mm f/1.8 standaard primelens. De nieuwe vattingdiameter maakt het ook mogelijk om te werken met maximale diafragmawaarden van f/0.95, waarbij de high-end 58mm f/0.95 S Noct prime lens met handmatige scherpstelling volgend jaar wordt verwacht.

Voor bestaande Nikon DSLR gebruikers die de overstap willen maken naar deze nieuwe serie systeemcamera's, of voor wie deze camera wil gebruiken naast zijn huidige Nikon DSLR set, is er een nieuwe FTZ adapter ontwikkeld die compatibel zal zijn met ongeveer 360 Nikon lenzen, waarvan er 90 gebruik kunnen maken van de volledige AF-snelheid van de Z6.

Nikon Z6 specs Sensor: 24,5MP full-frame back-illuminated CMOS Vatting: Nikon Z-vatting Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.100.000 pixels Fotografeersnelheid: 12fps Autofocus: 273-punts AF Video: 4K Connectiviteit: Bluetooth en wifi Batterijduur: 310 foto's Gewicht: 675g met batterij en geheugenkaart

De Nikon Z6 beschikt over een 0,5-inch Quad-VGA elektronische zoeker met een resolutie van 3,6 miljoen pixels. Deze zoeker heeft een indrukwekkende vergrotingsfactor van 0,80x, wat een stap voorwaarts is ten opzichte van de specificaties van de Sony Alpha A7 III. Die beschikt namelijk over een EVF met een resolutie van 2,36-miljoen pixels en een 0,78x vergroting. De Z6 gebruikt ook Nikons eigen lenzen, die een nog grotere helderheid moeten bieden. De EVF zelf heeft een verversingsfrequentie van maximaal 60p.

Naast deze scherpe elektronische zoeker beschikt de camera over een kantelbaar touchscreen met een diameter van 3,2-inch en een resolutie van 2,1 miljoen pixels, waarbij de Z6 bovendien een lcd-scherm op de bovenkant van de behuizing heeft om de belangrijkste fotografeer-instellingen te tonen.

Terwijl Nikon's DSLR's gebruik maken van beeldstabilisatie in de objectieven (Nikon noemt dat Vibration Reduction), slaat Nikon voor diens systeemcamera's een andere weg in. Zij krijgen een ingebouwde beeldstabilisator. De Z6 beschikt over een systeem met 5 assen, wat je toch ongeveer 5 stops voordeel zou moeten geven. Wil je een F-vatting VR lens gebruiken op de Z6 met behulp van de FTZ vatting adapter, dan zal het ingebouwde VR-systeem van de camera zichzelf aanpassen om de VR van het objectief te ondersteunen.

De Nikon Z6 kan 4K UHD video opnemen tot 30p, waarbij er ook een optie is om Full HD video op te nemen in 60p en 120p slow-motion in HD resolutie.

De camera beschikt ook over een elektronische Vibration Reduction (ook bekend als E-VR) die is ontworpen om cameratrillingen tegen te gaan tijdens het opnemen van films vanuit de hand. Als we het toch hebben over filmen: de Nikon Z6 kan 4K UHD video's opnemen tot 30p, terwijl er ook een optie is om Full HD video's op te nemen in 60p en 120p slow-motion opnames in HD resolutie.

Net als andere recente Nikon camera's, beschikt de Z6 over het tamelijk onhandige SnapBridge systeem om draadloos foto's over te zetten. Hierbij wordt een low-energy Bluetooth verbinding gebruikt tussen de camera en je smart device (via de gratis app), waarbij foto's verkleind worden tot 2MP en direct tijdens het fotograferen worden overgezet naar je smartphone of tablet. Als je liever de volledige foto's op je smartphone of tablet wil hebben, dan kun je ze afzonderlijk selecteren in je camera, waarbij je een wifi-verbinding tot stand moet brengen als je voor deze optie kiest. Je kunt ook gebruik maken van een open wifi-verbinding, mocht je niet met SnapBridge willen werken.

Hoewel je zou verwachten dat je een aantal SD kaartslots zou aantreffen op de Z6, heeft Nikon zelf gekozen voor een enkel XQD slot. Dat is best een dappere keuze, gezien de beperkte beschikbaarheid van XQD-geheugenkaarten en aangezien er momenteel alleen versies van Sony verkrijgbaar zijn. De voordelen zijn echter duidelijk, de prestaties zijn stukken beter. Nikon hoopt bovendien op de opkomst van CFExpress-kaarten (dat in feite een update is voor het XQD formaat, met dezelfde fysieke verbindingen en meer ondersteuning van de fabrikanten) waarbij een grotere beschikbaarheid van deze kaarten zorgt voor een toekomstbestendige oplossing.

De Nikon Z6 krijgt een nieuwe oplaadbare Li-ion batterij, de EN-EL15b, maar de camera kan ook overweg met de bestaande EN-EL15a batterij, die gebruikt wordt in bijvoorbeeld de D850. In tegenstelling tot de oude batterij zal de EN-EL15b ondersteuning hebben voor opladen via USB en in tegenstelling tot de Z7 zal de Z6 niet eens geleverd worden met een aparte oplader: bij de Z6 ben je gebonden aan een USB-oplaadstation. Jammer genoeg is het aantal foto's dat je met de Z6 kunt schieten niet gigantisch hoog. Nikon zet het aantal foto's op een volle batterij op 310, terwijl Alpha A7 III een groter aantal claimt van 710. Dat is nog al een verschil! Aan de andere kant: het aantal foto's dat je op een volle accu in de Z7 kunt schieten staat genoteerd op 330 foto's, maar uit onze test bleek dat we meer in de richting van de 600 foto's kwamen. Hopelijk is dat bij de Z6 een vergelijkbaar verhaal.