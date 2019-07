De essentie review

Dit is de samenvatting van TechRadar’s review waarin je alle belangrijke informatie vind die je nodig hebt voor een snel koopadvies. Binnen een minuut weet je onze mening. Ons gebruikelijke lange en inhoudelijk uitgediepte artikel volgt daarna.

Wat onderscheid de Panasonic Lumix TZ200 van andere reiszoom compact camera's die de helft kosten? Dat is de sensor, het hart van de camera.

De TZ200 gebruikt namelijk een 1,0-inch sensor met een resolutie van 20,1MP, wat ongeveer vier keer zo groot is als de sensoren van de meeste reis zoom compact camera's. Dat betekend dat de beeldkwaliteit een stuk beter is, met veel meer detail.

Het is niet de eerste keer dat we een 1,0-inch sensor tegenkomen in een reis zoom compact camera – de primeur daarvoor is voorbehouden aan de Lumix TZ100, maar waar die camera een best bescheiden (voor een reis zoom camera) 10x zoom bereik bood, gaat de Lumix TZ200 een stapje verder en weet Panasonic hier een 15x zoom bereik in een vergelijkbare behuizing te stoppen. Het bereik van 24-360mm maakt de Lumix TZ200 ontzettend veelzijdig, geschikt om alles te fotograferen van grootse vergezichten tot krap aangesneden details.

De camera beschikt over een groot 3,0-inch touchscreen op de achterkant (hoewel het scherm strak tegen de camera aan zit en niet gekanteld kan worden), met bovendien een ingebouwde elektronische zoeker (EVF), net als zijn voorganger; hoewel de zoeker van dit nieuwe model een upgrade heeft gekregen in de resolutie. Desondanks voelt de zoeker wat krap aan - niet heel prettig om mee te werken, maar een goede manier om ook in fel zonlicht foto's te kunnen maken. De rest van de tijd zul je dankbaar gebruik maken van het grote en heldere lcd-scherm op de achterkant.

Het is met stip de duurste reis camera die je op dit moment kunt kopen, maar aan de andere kant is er geen enkele andere camera die een 15x optische zoomlens biedt en daarbij de beeldkwaliteit geeft van een 1,0-inch sensor, verpakt in een compacte behuizing en met een volledig handmatige instelmogelijkheid. Dankzij de mogelijkheid om RAW-beelden te fotograferen kun je de best mogelijke kwaliteit uit je foto's halen, de instellingen pas je snel aan met de praktische wieltjes op de behuizing.

Wil je tijdens je reizen ook films opnemen? Dan wordt je met de Lumix TZ200 op je wenken bediend. De camera biedt 4K opnamemogelijkheden met maximaal 30 fps, terwijl Panasonic's 4K PHOTO mode je losse beelden uit de film laat halen als 4K burst foto's, geschoten met 30fps voor ze als 8MP-foto's worden weggeschreven.

Het is niet de eerste keer dat we een 1,0-inch sensor tegenkomen in een reis zoom compact camera – de primeur daarvoor is voorbehouden aan de Lumix TZ100, maar waar die camera een best bescheiden (voor een reis zoom camera) 10x zoom bereik bood, gaat de Lumix TZ200 een stapje verder en weet Panasonic hier een 15x zoom bereik in een vergelijkbare behuizing te stoppen. Het bereik van 24-360mm maakt de Lumix TZ200 ontzettend veelzijdig, geschikt om alles te fotograferen van groots vergezichten tot krap aangesneden details.

Afbeelding 1 van 7 Afbeelding 2 van 7 Afbeelding 3 van 7 Afbeelding 4 van 7 Afbeelding 5 van 7 Afbeelding 6 van 7 Afbeelding 7 van 7

Voor wie is hij geschikt en moet ik hem kopen?

De Panasonic Lumix TZ200 is een geweldige camera als je zoekt naar een alles-in-een camera die je mee kunt nemen op reis. De grote sensor met een diameter van 1,0 inch levert geweldige resultaten. De 15x optische zoom lens houdt in dat je alles kunt fotograferen, van landschappen en architectuur tot krappe portretten en details.

Hij is eenvoudig in gebruik, maar er zijn genoeg mogelijkheden om de camera handmatig in te stellen, mocht je wat creatiever te werk willen gaan. De compacte metalen behuizing is niet zwaar, je kunt hem makkelijk de hele dag bij je dragen.

Als je niet echt onder de indruk bent van de 15x zoom capaciteit, kun je ook eens kijken naar de oudere Lumix TZ100. Deze camera levert een vergelijkbare beeldkwaliteit, waarbij de 10x zoom nog altijd veelzijdige opties biedt. Bovendien is hij een stukje goedkoper. Maar als je de ultieme camera mee wil nemen op je reizen, kom je uiteindelijk bij de Lumix TZ200 uit.

Panasonic Lumix TZ200 prijs

Huidige prijs: € 679

De Lumix TZ200 is uniek onder de reis compact camera's

Light Speed AF levert korte scherpsteltijd

15x optische zoom is ontzettend veelzijdig

Elektronische zoeker is een fijne aanvulling

Panasonic Lumix ZS200 / TZ200 specificaties Sensor: 1,0-inch, 20,1MP Lens: 24-360mm, f/3.3-6.4 Scherm: 3,0-inch, 1.240K pixels Zoeker: EVF Fotografeersnelheid: 10fps Film: 4K Batterijduur: 350 foto's Gebruikersniveau: Beginner/gevorderde

Hoewel Panasonic er eerder in slaagde om een 10x optische zoom in de Lumix TZ100 te bouwen, wat een bereik opleverde van 25-250mm en een maximaal beschikbaar diafragma van f/2.8-5.9, slaagt de Lumix TZ200 er in om over een 15x optische zoom te beschikken, met een bereik van 24-360mm en een maximaal diafragma van f/3.3-6.4; een tikje breder aan het begin van het zoombereik (en met een iets nauwer/trager maximaal diafragma), maar met een merkbaar langer bereik aan het lange eind van het spectrum. De nieuwe lens maakt het ook mogelijk voor de Lumix TZ200 om scherp te stellen op een afstand van 3cm, waardoor je close-up macrofoto's kunt schieten.

Met zulk een groot 15x zoombereik heb je een groot risico dat de kleinste bewegingen een foto zullen verpesten. Gelukkig beschikt de camera over Panasonics Power OIS stabilisatiesysteem om ongewenste bewegingen tegen te gaan bij het fotograferen. Daarnaast heeft de camera een hybride OIS stabilisatie over vijf assen voor video.

Afbeelding 1 van 2 Het bereik van de Lumix TZ200 bij 24mm... Klik hier om de foto te bekijken op volledige resolutie Afbeelding 2 van 2 ...en ingezoomed tot 360mm Klik hier om te foto te bekijken op volledige resolutie

Wat de Lumix TZ100 zo uniek maakte onder de reis zoom compact camera's, was diens relatief grote 1,0-inch sensor, en de Lumix TZ200 gebruikt een vergelijkbare sensor met een resolutie van 20,1MP met een ISO bereik van 125-12.800 (uit te breiden naar 80-25.600).

De Lumix TZ200 gebruikt Panasonics Light Speed AF techniek, wat zijn vruchten afwierp. We vonden de scherpsteltijden best kort over het hele zoombereik in omgevingen met goed licht. Wanneer het licht afneemt tot de lagere niveaus, zal de AF in de problemen komen. Dat probleem hebben vrijwel alle camera's en is zeker niet uniek voor de Lumix TZ200. De camera is niet echt geschikt voor snelle actiefoto's, maar de focustracking van de Lumix TZ200 doet prima werk voor algemene onderwerpen.

Deze verbeteringen aan de elektronische zoeker maken het makkelijker om een compositie te bepalen in omgevingen met helder licht. Toch is de zoeker aan de kleine kant. In de meeste situaties zul je gebruik maken van de grote display op de achterkant van het toestel.

Naast een groot 3,0-inch touchscreen scherm op de achterkant van de camera, welke een nette resolutie heeft van 1.240.000 pixels, is er ook een kleine ingebouwde elektronische zoeker (EVF) op de Lumix TZ200.

Vergeleken met de EVF waarmee de Lumix TZ100 uitgerust was, is het nieuwe model een mooie upgrade als je kijkt naar de resolutie. Die schiet omhoog van 1,17m pixels naar een indrukwekkende 2,3m pixels. Hij is ook een tikje groter (van 0,2 inch in diameter naar 0,21 inch in diameter), en biedt een iets betere vergrotingsfactor, van 0,53x in vergelijking tot 0,45x.

Deze verbeteringen maken het fotograferen in helder omgevingslicht een stukje makkelijker, maar het is nog altijd een kleine sensor - je kunt in de meeste gevallen beter gebruik maken van het scherm op de achterkant.

De batterij in de Lumix TZ200 is berekend op het maken van 350 foto's, of 300 als je gebruik maakt van de elektronische zoeker. De camera beschikt ook over een nieuwe eco30fps modus, die de verversingssnelheid van de Live View verlaagd en je daardoor een maximaal aantal foto's toekent van 370 foto's op één volle batterij. De batterij kan worden opgeladen via een adapter of USB, hoewel je op vakantie niet altijd een stopcontact in de buurt zult hebben. Het kan raadzaam zijn te investeren in een tweede batterij.

Tot slot is er een Bluetooth Low Energy verbindingsmogelijkheid om een continue verbinding te maken met je smartphone of tablet, zonder al te veel energie te verbruiken. Daarnaast is er de gebruikelijke wifi-verbinding, waarmee je sneller foto's kunt kopiëren.

Het strakke ontwerp is een subtiele verbetering op zijn voorganger

Zowel automatische als handmatige bediening

Solide metalen constructie

Weegt 340g

Ondanks het extra zoombereik van de Lumix TZ200 boven de Lumix TZ100, is hij nauwelijks groter. Sterker nog, hij is slechts 1mm breder tot 112mm, 1mm dikker tot 45mm en 2mm groter tot 66mm; dat is best indrukwekkend, als je weet dat deze compacte camera een 15x zoom behelst en een 1-inch sensor gebruikt.

Hoewel hij een tikje te groot is om in een broekzak geschoven te worden (hoewel het je met wat moeite best wel zou lukken), is hij perfect om in je tas mee te nemen, waarbij het gladde metalen oppervlak je een luxe en degelijk gevoel geven.

Een fijne verbetering op zijn voorganger is de toevoeging van wat grip op de handgreep aan de voorkant van de camera.

Het slanke ontwerp volgt de lijn van de Lumix TZ100, maar dan wel met een kleine upgrade: de voorkant van de camera is namelijk voorzien van een klein stukje structuur, waardoor je meer grip op de camera hebt. We adviseren je nog altijd om de polsband te gebruiken tijdens het fotograferen voor wat extra zekerheid

De bediening van de Lumix TZ200 is best eenvoudig. De bedieningselementen zijn zo gegroepeerd dat je de camera met één hand kunt bedienen, mocht je dat willen. Er is een modus draaiwiel op de bovenkant (met daarop een aantal geautomatiseerde modi en wat meer geavanceerde programma's, zoals een diafragma voorkeuze, een sluitertijd prioriteit en een volledig handmatige instelmodus). Er is een extra wiel waarmee je verschillende functies kunt instellen, afhankelijk van de fotografeermodus die je hebt gekozen. Zo kun je dat wieltje gebruiken om het diafragma aan te passen, maar ook voor de belichtingscompensatie.

De bedieningselementen op de achterkant van de camera zijn duidelijk gemarkeerd, waarbij de Fn3 knop toegang geeft tot het snelmenu van de Lumix TZ200. Daarin kun je snel de meest gebruikte instellingen aanpassen, zoals de ISO, de lichtmeting en de witbalans, zonder dat je in het hoofdmenu moet neuzen. Je kunt deze instellingen snel aanpassen met behulp van de touchscreen, omdat je de gewenste instelling kunt aantikken in plaats van hem te moeten selecteren met de bedieningselementen.

De draairing rondom de lens staat je ook toe om snelle aanpassingen te doen, afhankelijk van de modus waarin je werkt. Als je bijvoorbeeld fotografeert in de diafragma voorkeuze modus, wordt de draairing standaard gebruikt voor het instellen van het diafragma. Als je hem echter andere elementen wil laten bedienen, waaronder de zoomfunctie, de belichtingscompensatie of de witbalans, dan is dat ook mogelijk.

Beeldkwaliteit

Lumix TZ200 levert mooie, gedetailleerde foto's

Goed dynamisch bereik

ISO125-12.800 (uit te breiden naar 80-25.600)

Zoals we hebben gezien met andere camera's die een 20,1MP 1,0-inch sensor bevatten, is ook de Lumix TZ200 in staat om mooie gedetailleerde foto's te leveren met een natuurlijke, lichte en levendige kleur. Als je foto's afdrukt op A4-formaat, kun je met deze camera zeker uit de voeten. Ze zien er net zo goed uit als je ze vergelijkt met foto's die gemaakt zijn met een camera met een grotere sensor.

Als het gaat om beeldruis (het korrelige effect dat zichtbaar wordt wanneer je de ISO verhoogt), blijkt de Lumix TZ200 zeer goed te presteren voor een reis zoom compact camera. Bij lagere ISO-waarden zijn de foto's (zowel JPEG als RAW) vrijwel zonder enige ruis, maar bij hogere ISO-waarden zul je ook hier vooral bij JPEG foto's ruis kunnen waarnemen.

Als je enkel in JPEG fotografeert, moet je bovendien voorbereid zijn op een actieve ruisfilter, die je foto's een beetje afvlakt. RAW foto's zijn dan ook absoluut aan te raden wanneer je aan de slag gaat, omdat je de effecten van de ruis op de computer kunt tegengaan - en die kan daar een stuk beter mee omgaan. Een kleine concessie is wel dat je pas foto's gaat bewerken als je eenmaal thuis bent aangekomen.

Afbeelding 1 van 7 Bij lage ISO-waarden kun je zien dat het dynamisch bereik in staat is om details in de schaduwpartijen terug te halen. Klik hier om de foto op volledige resolutie te zien Afbeelding 2 van 7 Bij 24mm worden vignettering en vervorming netjes onder controle gehouden Klik hier om de foto op volledige resolutie te zien Afbeelding 3 van 7 Kleuren zijn mooi en krachtig Klik hier om de foto op volledige resolutie te zien Afbeelding 4 van 7 Je levert op 360mm iets in qua scherpte, maar de beeldstabilisator is echt erg goed Klik hier om de foto op volledige resolutie te zien Afbeelding 5 van 7 De L. Monochrome Photo Style levert mooie zwart-wit resultaten Klik hier om de foto op volledige resolutie te zien Afbeelding 6 van 7 Op ISO6400 zie je bij deze JPEG de nodige vervaging in de foto Klik hier om de foto op volledige resolutie te zien Afbeelding 7 van 7 …gelukkig is het raw bestand bij dezelfde instellingen een stuk scherper Klik hier om de foto op volledige resolutie te zien

Als je aan het reizen bent, is er een kans dat je moet fotograferen in omgevingen met grote contrastverschillen (helder zonlicht en harde schaduwen, bijvoorbeeld). Hierdoor kan de camera het moeilijk krijgen, door foto's te produceren die te donker of te licht zijn, aangezien de sensor niet beschikt over het dynamisch bereik om het brede kleurengamma goed weer te geven.

Hoewel je het nodige van de verloren details kunt terughalen uit je JPEG afbeeldingen, kun je beter gebruikmaken van de mogelijkheid om raw foto's te fotograferen met de Lumix TZ200. Op die manier kun je veel meer details uit de schaduwpartijen terughalen, wat zorgt voor een mooier eindresultaat. Probeer te voorkomen dat je moet fotograferen bij hogere ISO-waarden als je dit wil doen, aangezien je daarbij minder flexibel bent in het herstellen van beeldinformatie.

De lens presteert goed, zeker als je rekening houdt met het feit dat Panasonic er in is geslaagd om een 15x zoomlens te verwerken in zo'n compacte behuizing. Volledig ingezoomd lever je een beetje in op de scherpte, maar vignettering en vervormingen worden netjes onder controle gehouden bij de groothoekzijde van het zoomspectrum.

Niet overtuigd? Probeer deze...

Als de Lumix TZ200 niets voor jou is, hebben we een aantal alternatieven voor je die je kunt bekijken.