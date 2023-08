Il TV OLED wireless di LG è in arrivo (e il prezzo non è così male)

Here's the LG M3, with its wireless connectivity box underneath it.

Il nuovo TV OLED M3 di LG è finalmente disponibile per l'acquisto in Corea del Sud, e a settembre sarà disponibile su scala globale. Sebbene non siano ancora stati rivelati i prezzi per l'Italia, sappiamo quanto costerà nel Regno Unito.

Il prezzo partirà da 5.999 sterline (corrispondenti a circa 6.950€) per l'LG M3 OLED da 77 pollici, ovvero 1.000 sterline in più rispetto all'LG G3 OLED delle stesse dimensioni (questo modello in Italia costa 4.999€, quindi possiamo aspettarci che LG M3 costi 5.999€).

Questo è significativo, perché la Serie M è essenzialmente un modello G3 con in più una tecnologia wireless all'avanguardia che trasmette il 4K 120Hz da una box Zero Connect separata, il che significa che non ci sarà nessun cavo dietro il televisore.

La situazione è ancora migliore con il modello da 83 pollici, che costerà 7.999 sterline (circa 9.300€). Si tratta di un prezzo superiore di sole 500 sterline rispetto alle dimensioni equivalenti del G3. Sebbene siano disponibili solo tre diagonali in totale, il prezzo diventa davvero esorbitante con il modello OLED da 97 pollici, che costerà ben 27.999 sterline.

Ma anche questa cifra non è così stravagante come può sembrare a primo acchito, soprattutto se si considera che l'unico altro televisore OLED da 97 pollici di LG, l'LG G2 OLED, costa 25.000€. Rispetto a quel modello, il televisore offre una migliore elaborazione dell'immagine e alcune funzioni aggiornate, oltre alla sofisticata tecnologia wireless.

Una selezione di porte limitata

Naturalmente, il TV OLED M3 non è completamente privo di cavi, in quanto risulta ancora necessario un cavo di alimentazione. Tuttavia, per coloro che desiderano avere una bella configurazione minimalista, sarà possibile collegare tutti gli altri dispositivi alla Zero Connect Box.

La soluzione wireless di questo TV LG presenta tuttavia alcuni difetti: in primo luogo, la Zero Connect Box ha solo tre porte HDMI 2.1, il che è molto limitante per chi ha più dispositivi, mentre quattro sono lo standard per i televisori di fascia alta.

Gli altri problemi hanno a che fare con il design della Serie M. La Zero Connect Box, ad esempio, è un cubo di plastica che non dà particolarmente nell'occhio, ma non passa totalmente inosservato. Ancora più fastidioso è il fatto che il retro del televisore non sia stato migliorato per sfruttare il fatto che, essendo per lo più wireless, il televisore potrebbe essere collocato in una posizione in cui lla scocca potrebbe essere visibile.

Sebbene LG sembri volere che il televisore non venga appoggiato su qualche superficie, dato che viene fornito con un supporto per il montaggio a parete, è dotato anche di un elegante supporto - e LG produce televisori molto simili a questo che hanno una scocca esteticamente ben progettata: vedi l'LG Posé.

Per quanto riguarda le opzioni di connettività, LG ha confermato che utilizzerà la sua tecnologia RF proprietaria, che afferma di poter trasmettere dati a una velocità fino a tre volte superiore a quella del Wi-Fi, oltre a USB, Wi-Fi e Bluetooth.

Il televisore può anche supportare Dolby Vision e Dolby Atmos, il che significa che è possibile ottenere un'esperienza immersiva su uno schermo ultra-grande in qualsiasi punto della casa. Dopo tutto, la tecnologia televisiva più interessante di quest'anno è la fine dei cavi e LG sembra essere la prima a realizzarla nella vita reale.

Forse questo prodotto sarà troppo di nicchia e costoso per entrare nella nostra lista dei migliori TV OLED e dei migliori televisori in assoluto... ma forse saremo conquistati dalla tecnologia wireless 4K 120Hz, che dopotutto è una novità assoluta nel suo genere.