I TV Samsung avranno aggiornamenti per 7 anni, grande notizia!

Samsung ha annunciato che rilascerà aggiornamenti gratuiti alla sua piattaforma smart TV Tizen per i prossimi sette anni, come riportato da FlatpanelsHD.

A partire dai modelli 2024, con alcuni modelli 2023 a seguire, i possessori di TV Samsung possono aspettarsi aggiornamenti alla piattaforma smart TV Tizen integrata nei loro televisori e, anche se i dettagli specifici sono scarsi, dovrebbe significare che gli utenti riceveranno molte delle stesse nuove funzionalità che si troveranno sui modelli più recenti a partire dal 2025.

Questo segue le orme di LG, che ha annunciato un impegno quinquennale per aggiornare gratuitamente i modelli del 2024, 2023 e persino 2022 con il webOS pertinente, appena dopo i televisori più nuovi - ad esempio i modelli del 2022 riceveranno il webOS 23 nel 2024, il webOS 24 nel 2025 e così via.

Samsung è stato uno degli ultimi marchi a non effettuare questi aggiornamenti, riservando l'ultima iterazione della sua piattaforma smart TV Tizen solo ai nuovi modelli, mentre marchi del calibro di Roku, Google TV, Fire TV e altri forniscono aggiornamenti alle loro piattaforme smart TV sia per i modelli più vecchi che per quelli più recenti, rendendo preferibile l'uso di un box di streaming rispetto al software del televisore se questo ha più di qualche anno.

Il momento giusto

Il Game Hub di Samsung è una delle migliori caratteristiche di Tizen (Image credit: Future)

È sorprendente che Samsung, produttore di alcuni dei migliori televisori sul mercato, abbia impiegato così tanto tempo per fornire questi aggiornamenti gratuiti a Tizen. Ovviamente, per i fan di Samsung e per gli utenti di Tizen, questo li costringe a passare ai modelli più recenti ogni volta che vogliono accedere all'ultima iterazione di Tizen - soprattutto se vogliono evitare di dover passare a Fire TV, Roku e così via resi disponibili attraverso alcuni dei migliori dispositivi di streaming.

Per fortuna, Samsung ha ascoltato gli utenti e ha visto cosa ha fatto la concorrenza, soprattutto LG, e ha seguito l'esempio. Nelle recenti recensioni dei TV Samsung, come il Samsung S95D (il miglior TV OLED del 2024 in termini di prestazioni) o il Samsung QN85D (un mini-LED di fascia più bassa), Tizen è stato un punto di forza costante e, anche se non è il preferito di tutti, il suo layout facile da usare e la sua vasta libreria di app e funzioni lo rendono una delle migliori piattaforme per smart TV in circolazione.

Impegnandosi in questi aggiornamenti gratuiti, Samsung risolve uno dei suoi maggiori problemi che ha suscitato critiche sia da parte degli utenti sia da parte dei critici: evitare che gli utenti sentano il bisogno di aggiornare inutilmente i loro TV, temendo la scomparsa o l'intorpidimento delle applicazioni o la mancanza di funzioni.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

È un annuncio gradito che mette il consumatore al primo posto e che, dopo un anno di novità sulle piattaforme per smart TV che hanno incluso annunci, annunci e ancora annunci, è uno spettacolo per gli occhi.