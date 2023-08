I TV Micro LED più economici arrivano prima del previsto

I TV Micro LED sono fantastici, ma non si può dire altrettanto dei prezzi. Il nuovo Micro LED da 89 pollici di Samsung costa davvero tantissimo, e i televisori concorrenti non sono molto più economici. La buona notizia è che tra 4 anni arriveranno TV Micro LED più convenienti.

Secondo gli analisti del settore Omdia, in base alle tendenze attuali, il costo dei pannelli Micro LED crollerà a circa un quarto del prezzo attuale entro il 2027. Ma è chiaro che dovremo aspettare ancora un po' prima che i Micro LED diventino un'opzione accessibile per la maggior parte degli utenti.

MicroLED vs OLED: sfida tra tecnologie di fascia alta



Con i TV Micro LED, il prezzo non è giusto

Come per ogni nuova tecnologia, gli early adopter pagano di più e questo è particolarmente vero per la tecnologia dei display, perché ci vuole un po' di tempo prima che la produzione garantisca una qualità costante, rendimenti accettabili e le economie di scala che fanno scendere i prezzi.

Per fare un esempio, ci sono voluti circa 10 anni perché i TV OLED diventassero il nome più popolare nella tecnologia dei televisori e di conseguenza scendesse a prezzi più accessibili. Se il Micro LED riuscirà a ridurre i prezzi nei prossimi quattro o cinque anni, il suo percorso sarà ancora più rapido.

Secondo un report di Omdia, il prezzo dei pannelli Micro LED di medie dimensioni (da 10,1 a 14,6 pollici) è attualmente compreso tra 5.800 e 10.000 dollari per pannello. Entro il 2027 il prezzo dovrebbe scendere a circa 1.200 dollari per le dimensioni più piccole.

Questa è la buona notizia. Tuttavia, è probabile che i pannelli più grand continuino a essere costosi.

E anche a un quarto del prezzo, questi televisori saranno ancora spaventosamente costosi. Il Micro TV LED da 110 pollici di Samsung, precedentemente chiamato The Wall, aveva un prezzo di listino di 140.000 dollari. Se volete un televisore Micro LED enorme, farete meglio a iniziare a risparmiare.