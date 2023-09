Arriva il TV Samsung 8K più grande mai creato (a un prezzo da capogiro)

Samsung ha lanciato il suo TV QN990C Neo QLED di punta che, con i suoi 98 pollici, è il più grande TV 8K mai prodotto dall'azienda.

Con un prezzo di 40.000 dollari (per il momento è disponibile solo negli USA), il nuovo televisore si colloca ben al di sopra di altri televisori da 98 pollici presenti sul mercato, come quelli di TCL, e costa quasi 6 volte tanto il modello Q80C QLED da 98 pollici di Samsung.

A parte le dimensioni, il punto di forza del televisore è il pannello Neo QLED con risoluzione 8K. I migliori televisori 8K di Samsung in precedenza raggiungevano gli 85 pollici, una dimensione che, nel mondo in rapida espansione dei televisori a grande schermo, comincia a sembrare piccola. Per contestualizzare questa affermazione, l'azienda presenterà il QN990C al CEDIA Expo 2023 di questa settimana insieme al suo The Wall All-In-One, un display MicroLED 4K disponibile preassemblato con schermo da 146 e 110 pollici.

Il nuovo QN990C utilizza il Neural Quantum Processor dell'azienda per scalare le immagini 4K e HD a 8K utilizzando "formule basate su AI". È inoltre dotato di un potenziatore di profondità AI 8K che aumenta le luci nelle aree delle immagini con un forte focus visivo.

Altri miglioramenti della qualità dell'immagine presenti sul nuovo QN990C includono uno schermo antiriflesso per la visione in condizioni di elevata illuminazione ambientale e la tecnologia Ultra Viewing Angle di Samsung, che consente di ottenere immagini uniformemente luminose sia da postazioni in asse che da postazioni decentrate. Le quattro porte HDMI 2.1 del televisore supportano l'ingresso 4K 120Hz dalle console di gioco di nuova generazione e il Samsung Gaming Hub consente di giocare ai giochi basati su cloud di Xbox, Nvidia GeForce Now, Amazon Luna e altri ancora.

Anche l'audio viene preso in considerazione sul nuovo TV, con un sistema di altoparlanti Dolby Atmos 6.4.4 integrato e un Cinema Object Tracking Sound per migliorare la presenza degli effetti sonori nei film.

I TV 8K devono essere enormi per avere un senso

I televisori 8K non sono ancora entrati nel mercato mainstream per due motivi fondamentali. Il primo è che non ci sono molti contenuti 8K in grado di riempire lo schermo ad altissima risoluzione di un televisore del genere, a parte le clip trasmesse in streaming da YouTube. La seconda ragione, più convincente, è che i migliori televisori 4K hanno già un aspetto incredibilmente dettagliato, anche quando si guarda con uno schermo ultra-grande.

Nonostante le sfide del mercato che i televisori 8K devono affrontare, Samsung ha portato avanti la tecnologia, rilasciando nuovi modelli 8K anno dopo anno.

Naturalmente, chiunque finisca per spendere 40.000 dollari per un televisore 8K si aspetterà di usarlo un giorno per vedere contenuti 8K veri e propri, e sono abbastanza certo che in futuro ci saranno più programmi disponibili sui servizi di streaming. Ma per apprezzare appieno l'altissima risoluzione che l'8K offre, e per farlo da una distanza ragionevole, è necessario un televisore ultra grande, ed è qui che il nuovo QN990C da 98 pollici di Samsung inizia ad avere senso.