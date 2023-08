Nuovi iPad Pro previsti per il 2024: tra le novità display OLED e processori M3

Gli iPad Pro di Apple si preparano a ricevere un sostanzioso aggiornamento nel 2024 con nuovi schermi e chipset di ultima generazione. I tablet Apple non vengono rinnovati in maniera significativa dal 2018, quindi ci aspettiamo grandi novità dalla linea iPad Pro.

Come afferma Mark Gurman di Bloomberg nells sua newsletter Power On, Apple spera che gli aggiornamenti introdotti possano "scuotere" il mercato stagnante dei tablet e suscitare un nuovo interesse per gli iPad di fascia alta.

Secondo Gurman, nella prima metà del prossimo anno ci saranno due nuovi modelli, entrambi con display OLED, un passaggio di cui si parlava da tempo. Attualmente l'iPad Pro da 11 pollici utilizza un LED standard, mentre l'iPad Pro da 12,9 pollici utilizza un mini-LED.

Le dimensioni dello schermo del modello da 11 pollici dovrebbero rimanere invariate, mentre l'iPad Pro da 12,9 pollici diventerà un modello da 13 pollici. Gli schermi dell'iPad Pro sono già ottimi, ma con l'introduzione dell'OLED dovrebbero diventare più nitidi e luminosi, oltre a migliorare in termini di riproduzione dei colori.

Nuovi chip e accessori

Tra le altre novità importanti ci sono senza dubbio i chip M3 di Apple che, al momento in cui scriviamo, non sono ancora stati presentati. Considerando che i modelli attuali montano il chip M2 e sono già velocissimi, è logico pensare che i futuri iPad Pro con chipset M3 abbiano prestazioni migliori sia in termini di velocità di esecuzione che di gestione energetica.

Gurman sostiene che Apple stia lavorando a una nuova Magic Keyboard, un accessorio che non viene aggiornato dal suo debutto nel 2020. L'edizione del 2024 dovrebbe essere dotata di un trackpad più grande pre rendere l'iPad Pro "ancora più simile a un computer portatile".

Come la maggior parte dei produttori, anche Apple sta registrando un calo delle vendite di tablet che, secondo Gurman, è almeno in parte dovuto agli aggiornamenti minori ricevuti dagli ultimi iPad e da una strategia commerciale confusa (basti pensare a iPad Air 5 e iPad Pro 2022), oltre che da aggiornamenti di iPadOS poco convincenti.

Dovremo aspettare per vedere se questi nuovi iPad Pro OLED saranno davvero in grado di riaccendere l'interesse dei fan di Apple. Nel frattempo, tutti gli occhi sono puntati sull'evento Apple previsto per settembre che servirà da trampolino di lancio per la gamma iPhone 15.