Recensione PS5 Pulse 3D

Le cuffie wireless con microfono Pulse 3D sono la scelta ottimale per i possessori di una PS5. La stereofonia è buona, la configurazione intuitiva e il microfono è di qualità, oltre ad essere dotate della tecnologia audio 3D Tempest di Sony. La struttura in plastica è un po’ antiquata e l’autonomia di 12 ore non eccezionale, ma per il resto si tratta di un prodotto solido adeguato al prezzo.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

PS5 Pulse 3D: recensione breve

Le cuffie wireless con microfono Pulse 3D Wireless proseguono una tradizione di gioco di lunga data. Ad ogni nuova console Sony corrisponde una nuova cuffia per PlayStation e l'azienda non ha intenzione di cambiare le cose.

Le cuffie gaming di Sony hanno fatto la loro comparsa su PS3 con le prime Wireless Stereo Headset, poi le Gold Wireless Stereo Headset su PS4 e infine su PS5 con le Sony PlayStation Pulse 3D. Come i suoi predecessori, le nuove Pulse 3D Wireless sono un prodotto valido, in grado di offrire un suono stereo e surround ricco di dettagli. Alcune novità, come il supporto 3D Tempest AudioTech, le rendono un acquisto quasi obbligato per i possessori di PS5.

Come minimo, sono tra le migliori cuffie wireless per PS5 attualmente in circolazione. Per i giocatori cooperativi e competitivi, gli extra come il monitoraggio del microfono e l'impostazione dei livelli individuali per la chat e l'audio di gioco distinguono le elevano al di sopra di altre cuffie gaming, e la qualità del microfono è tutto sommato abbastanza buona.

Pur non essendo esenti da problemi (la batteria da 12 ore si esaurisce rapidamente, la qualità costruttiva non è delle migliori e l'effetto 3D richiede un po' di messa a punto), le Pulse 3D sono ottime cuffie per PS5.

Sony PlayStation Pulse 3D Wireless Headset (Nero) a Amazon per 79,99 € (Si apre in una nuova scheda)

PS5 Pulse 3D Wireless Headset: prezzo e disponibilità

(Image credit: Future)

Le cuffie PS5 Pulse 3D Wireless possono essere acquistate direttamente sul sito ufficiale Playstation e presso i maggiori rivenditori online come Amazon (Si apre in una nuova scheda).

La cifra si aggira intorno agli 80 euro e dal sito ufficiale non è possibile scegliere come regione l’Italia. Tuttavia, il modello è facilmente reperibile su Amazon, ma il manuale è in inglese.

Migliori offerte Sony PlayStation Pulse 3D Wireless Headset di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 99,99 € (Si apre in una nuova scheda) 79,99 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Reduced Price (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 89,98 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 89,99 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Low Stock Mostra altre offerte

PS5 Pulse 3D: design

(Image credit: Future)

Mentre le cuffie wireless originali di Sony si abbinavano all'ingombrante PS3 nera, le nuove cuffie Pulse 3D si adattano perfettamente all'estetica della PS5 con uno schema bicolore bianco e nero. Inoltre, sono eleganti con un cinturino superiore regolabile che avvolge perfettamente la testa e un look equilibrato tra il classico e il moderno.

Per quanto riguarda il peso, le Pulse 3D pesano 295 grammi, un valore nella media per un paio di cuffie over-ear . Le Pulse 3D ospitano driver di medie dimensioni da 40 mm e la forza di serraggio delle cuffie, ovvero la pressione esercitata dai padiglioni sulla testa, è appena sufficiente per tenerle addosso senza che cadano.

Come in passato, Sony ha scelto di utilizzare un materiale in similpelle per i padiglioni auricolari, che risulta morbido ed elastico, e un ponte in plastica che sembra un po' inconsistente. Certo, scegliendo la seta e il metallo le cuffie sarebbero state un po' più confortevoli per le orecchie e più robuste, ma la similpelle rimane relativamente fresca e comoda anche dopo un uso prolungato e la plastica, pur non essendo l'ideale, mantiene basso il costo.

La parte esterna del padiglione sinistro ospita i controlli: un tasto per l'audio dei giochi e delle chat, che può essere alzato singolarmente; una levetta per il monitoraggio del microfono, un tasto per il volume, un pulsante di disattivazione dell'audio e l'interruttore di accensione. Sono inoltre presenti un jack da 3,5 mm che può essere collegato a qualsiasi dispositivo compatibile tramite il cavo in dotazione e una porta USB-C per la ricarica.

Poiché le cuffie sono dotate di un jack da 3,5 mm, è possibile utilizzarle senza il dongle in dotazione, anche se la batteria del controller si scaricherà più rapidamente. Detto questo, probabilmente è meglio che ci si assicuri che il dongle sia inserito e collegato, invece di collegare le cuffie al controller con il cavo audio.

L'unico problema del design è che, realisticamente, non si tratta di un oggetto da indossare fuori casa. Se avete intenzione di acquistare un paio di cuffie da portare con voi in viaggio, le cuffie wireless 3D Pulse di PlayStation non fanno al caso vostro.

PS5 Pulse 3D Wireless Headset: prestazioni

(Image credit: Future)

Per configurare le cuffie è sufficiente collegare il dongle in dotazione a una delle porte USB della PS5 e accenderle. La console si assocerà automaticamente. Inoltre, è possibile collegare il dongle alla porta USB di un PC, ma in questo modo non si otterrà l'audio surround.

Una volta preparato il tutto, le Pulse 3D hanno un buon effetto stereo e surround simulato. I brani su Spotify non risaltano come con le migliori cuffie in circolazione e alcuni giochi, per esempio Fall Guys o Genshin Impact, non hanno ricevuto un miglioramento significativo, ma nel complesso l'esperienza stereo e surround è buona.

Naturalmente, ciò per cui vorrete acquistare le Pulse 3D Wireless è la loro compatibilità con la nuova tecnologia audio Tempest 3D che Sony sta implementando in tutti i suoi giochi first-party per dare loro una qualità sonora più realistica e coinvolgente. In pratica, l'utilizzo del Pulse 3D con Spider-Man: Miles Morales ha permesso di sentire suoni cittadini più realistici, mentre in Sackboy: A Big Adventure, ogni effetto sonoro era caratterizzato da una precisa direzionalità.



L'elenco dei giochi PS5 che supportano il 3D Tempest AudioTech era piuttosto limitato al momento del lancio. Inizialmente erano presenti solo Spider-Man: Miles Morales, Spider-Man Remastered, Astro's Playroom, Sackboy: A Big Adventure e Demon's Souls. Da allora, la lista si è allargata a Gran Turismo 7 , Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West , Resident Evil Village e molti altri.

(Image credit: Future)

Sfortunatamente, nessuno dei giochi provati finora è risultato coinvolgente come, ad esempio, un film in Dolby Atmos , a causa della natura limitata del suono 3D. Tuttavia, è stato entusiasmante sperimentare il nuovo AudioTech 3D.

Un ulteriore vantaggio delle cuffie Pulse 3D è il monitoraggio integrato del microfono, che consente di ascoltare se stessi quando si parla. Si tratta di una funzione utile per gli sparatutto in prima persona, in cui l'azione può talvolta prevalere sull'audio della chat, in modo da poter essere certi di essere ascoltati in modo forte e chiaro.

Per quanto riguarda l’autonomia, Sony dichiara che le cuffie Pulse 3D Wireless Headset dovrebbero durare circa 12 ore con una singola carica e abbiamo constatato che questa affermazione è abbastanza accurata, con un'ora in più o in meno a seconda del volume della musica ascoltata.

Sfortunatamente, le 12 ore sono meno rispetto a prodotti simili di Astro, Razer, Turtle Beach e altri produttori di cuffie, ma non dovrebbe essere un problema se le ricaricate a fine giornata.

Nel complesso, la qualità audio delle cuffie è di gran lunga migliore di quanto ci aspettassimo e la facilità di impostazione, oltre al supporto per 3D Tempest AudioTech, dovrebbero essere più che sufficienti per la maggior parte dei giocatori.

Migliori offerte Sony PlayStation Pulse 3D Wireless Headset di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 99,99 € (Si apre in una nuova scheda) 79,99 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Reduced Price (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 89,98 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 89,99 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Low Stock Mostra altre offerte

PS5 Pulse 3D Wireless Headset: ne vale la pena?

(Image credit: Future)

Compratele se…

Avete una PS5 e volete usare la chat vocale Le cuffie per PS5 Pulse 3D Wireless dovrebbero essere uno dei primi accessori da acquistare per la nuova console, perché offrono una buona qualità del suono e funzioni che permettono di chattare senza interferenze.

Volete sperimentare la tecnologia Sony Tempest 3D Sebbene non sia al livello del Dolby Atmos, la nuova tecnologia Sony sa farsi valere.

Cercate delle cuffie gaming facili da utilizzare Alcune cuffie wireless sono una vera e propria seccatura da configurare. Fortunatamente, la configurazione delle Pulse 3D non potrebbe essere più semplice. Funzionano bene dal momento in cui vengono collegate e non abbiamo mai riscontrato problemi di connettività.

Non compratele se…

Cercate un audio al livello del Dolby Atmos Alcuni effetti 3D risultano più chiari di altri, ma nel complesso si tratta di un suono 2,5D piuttosto che di un vero e proprio suono surround, come abbiamo sentito con i diffusori Dolby Atmos.

Volete indossare le cuffie anche fuori casa Le cuffie 3D Pulse attirano l'attenzione, sia nel migliore che nel peggiore dei modi. Quando non vengono utilizzate, stanno benissimo su uno scaffale, ma se le indossate fuori casa vi accorgerete che il design non è adatto allo scopo.

Non volete ricaricare giornalmente Se volete togliervi il pensiero della ricarica potreste voler aspettare l'uscita di cuffie più durature o, per lo meno, tenere il cavo USB-C a portata di mano.