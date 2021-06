Recensione HP Pavilion 15 (2021)

HP Pavilion 15 (2021) segue la tradizione della gamma Pavilion, che è da sempre costituita da prodotti di fascia media destinati ai privati, e questo 15 pollici ne è un chiaro esempio: è simile a un Ultrabook , ma ha un prezzo abbordabile. Il modello che abbiamo recensito ha una scheda tecnica interessante: 16 GB di RAM, un SSD da 512 GB, un display FHD touchscreen da 15,3 pollici, e un processore AMD Ryzen 7 4700U, le cui prestazioni sono simili a quelle dei processori mobile Intel di 11a generazione. Le componenti sono inserite in uno chassis elegante, compatto, e sottile. In effetti, la qualità costruttiva non è niente male, così come il numero di porte disponibili.

La tastiera è di dimensioni standard e offre un feedback soddisfacente, mentre il grande trackpad si è dimostrato all'altezza delle aspettative. Che si tratti di fotoritocco occasionale, navigazione sul web o attività d’ufficio, il portatile se la cava bene, e la temperatura rimane sempre sotto controllo.

HP Pavilion 15 (2021) costa “solo” 850 euro ( HP Store ), per cui l’azienda deve aver effettuato dei tagli da qualche parte, anche se abbiamo scoperto che sono per lo più irrilevanti: manca la retroilluminazione della tastiera, lo chassis è interamente in plastica, e non c'è una scheda grafica discreta. il portatile fa affidamento sull’iGPU del processore Ryzen 7 4700U, qualcosa che probabilmente scoraggerà coloro interessati ai lavori creativi.

Se i suddetti tagli non vi spaventano, HP Pavilion 15 è un prodotto da tenere a mente: ha una scheda tecnica più che soddisfacente per il prezzo richiesto, e “dà battaglia” a dispositivi come Lenovo ThinkBook 15. Detto ciò, il portatile non è adatto al gaming, e non brilla per autonomia.

HP Pavilion 15 (2021) - data di uscita e prezzo

Scheda tecnica Ecco la scheda tecnica dell’HP Pavilion 15 (2021) che abbiamo testato: CPU: AMD Ryzen 7 4700U (clock di base 2,0 GHz, boost clock massimo fino a 4,1 GHz, cache L3 da 8 MB, 8 core)

Scheda grafica: AMD Radeon (7 core, 1600 MHz)

RAM: 16 GB DDR4 (3200 MHz)

Schermo: IPS da 15,6 pollici, 1920 x 1080 con touchscreen

Memoria: SSD da 512 GB

Porte: 1x USB-C 10 Gbps, alimentazione, DisplayPort 1.4, HP Sleep and Charge, 2x USB-A (5 Gbps), 1x HDMI 2.0, 1x jack combinato

Connettività: Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi e Bluetooth 5.0 combinati

Webcam: sensore HP Wide Vision da 720p

Peso: 1,75 kg

Dimensioni: 36 x 23,4 x 1,8 cm (L x P x A)

HP Pavilion 15 (2021) o HP Pavilion 15-eh0015nl è il prodotto più costoso della famiglia HP Pavilion 15. Questo non vuol dire che abbia un prezzo spropositato: a 850 euro, è un prodotto di valore.

A confronto con l'elegante ma premium HP Spectre x360 (2021) , HP Pavilion 15 (2021) non fa poi una brutta figura, e costa meno della metà.

Un confronto più “onesto” potrebbe essere eseguito con Acer Swift 3 (2020) , che presenta componenti e prezzo simili.

(Image credit: Future)

HP Pavilion 15 (2021) - design

Nel segmento Ultrabook rientrano tutti i portatili con una scheda tecnica di buon livello, un design sottile, e un peso contenuto. Bene, HP Pavilion 15 (2021), a prima vista, ha tutte le carte in regola per far parte di questo segmento.

(Image credit: Future)

Lo schermo è molto sottile (peccato per la cornice spessa) e molto più rigido di quanto ci aspetteremmo da un portatile con una scocca in plastica; è chiaramente ben rinforzato all'interno, dal momento che manca uno strato protettivo in vetro.

Ciò rende l'uso del touchscreen leggermente meno comodo, ma è un taglio sensato per contenere i costi. La base ha un aspetto snello. Ciò ci porta alla seconda caratteristica chiave degli Ultrabook: un peso contenuto. In questo caso, HP Pavilion 15 (2021) si avvicina molto al traguardo, poiché pesa appena 1,75 Kg. Certo, non sarà leggero come l’ LG Gram 17 (2021) o l’ Apple MacBook Air (M1, 2020) , ma poco ci manca.

Sembra che l’azienda abbia avuto problemi a inserire il processore nello chassis, poiché c'è una piccola convessità a metà della tastiera; lo si nota chiaramente nella seguente immagine (osservate la zona centrale, vista laterale).

Immagine 1 di 2 (Image credit: Future) Immagine 2 di 2 (Image credit: Future)

Le porte non mancano: ci sono due USB-A su ciascun lato, una USB-C multifunzione a sinistra, un'uscita HDMI full-size e anche un lettore microSD.

(Image credit: Future)

La tastiera sfoggia un layout a dieci tasti molto comodo; è rigida e la corsa dei tasti è discreta. La nostra esperienza è stata soddisfacente, anche se potreste avere difficoltà in condizioni di scarsa illuminazione poiché non è disponibile la retroilluminazione. Più in basso c’è un trackpad multi-touch di discrete dimensioni e un lettore di impronte digitali sul poggiapolsi.

(Image credit: Future)

HP Pavilion 15 (2021) - prestazioni

Benchmark I risultati di HP Pavilion 15 (2021) nella nostra suite di benchmark: 3DMark: Sky Diver: 10.443; FireStrike: 2.792; Time Spy: 1.080

CPU Cinebench: 2.883 punti

GeekBench 5: 1.095 (single-core); 4.722 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 5.095 punti

Battery test (PCMark 10): 6 ore e 33 minuti

Battery test (Techradar): 6 ore e 15 minuti

Di solito, i notebook montano CPU Intel, in particolare quelli della famiglia Tiger Lake. Stavolta c’è un processore della serie Ryzen 4000, il Ryzen 7 4700U. No, questo chip non è stato scelto per risparmiare, ed è un prodotto di fascia alta adeguato al prezzo del notebook. AMD Ryzen 7 4700U è un buon processore mobile che, grazie a 16 GB di RAM da 3200 MHz a disposizione, consente di completare tutte le tipiche attività dell’utente medio.

Quello che non può fare, però, è offrire prestazioni adeguate per il gaming. La GPU integrata Radeon non è progettata per attività intense, e infatti, si posizione più o meno al livello di una Nvidia GeForce GTX 960M, una scheda video mobile distribuita nel 2015. Detto ciò, HP Pavilion 15 (2021) non è un notebook da gaming, quindi non ha senso valutarlo in tale ambito.

Il portatile assicura prestazioni soddisfacenti senza scaldare troppo, anzi, anche durante alcuni benchmark le ventole si sentivano a malapena: alla massima velocità erano comunque sopportabili, tant’è che non hanno impensierito il sistema audio tarato B&O. Non apprezziamo gli altoparlanti a diffusione verso il basso, ma questo sistema non ci è dispiaciuto affatto.

Lo schermo è soddisfacente, ma non spettacolare: supporta una risoluzione massima di 1920x1080 pixel, ed è abbastanza nitido. Si tratta pur sempre di un pannello IPS, quindi il contrasto non è stellare.

Il display touchscreen tende a sporcarsi velocemente, quindi vi consigliamo di tenere a portata di mano un panno in microfibra.

HP Pavilion 15 (2021) - autonomia

La durata della batteria di HP Pavilion 15 (2021) è deludente. Considerato il peso del notebook, ci aspettavamo una batteria in grado di durare almeno una giornata di lavoro. Purtroppo, si fa fatica a raggiungere persino le canoniche otto ore di autonomia. Il battery test di TechRadar è durato 6 ore e 15 minuti, mentre quello di PCMark 10, 6 ore e 30 minuti. Per fortuna però, si ricarica rapidamente: impiega solo mezz'ora per portare la batteria dallo 0 al 50%.

(Image credit: Future)

Vale la pena acquistare HP Pavilion 15 (2021)?

Comprate HP Pavilion 15 (2021) se...

Volete un portatile per i tipici lavori da ufficio HP Pavilion 15 (2021) vanta un bel design e una CPU più che adeguata per i tipici lavori d’ufficio. Il notebook presenta anche una webcam discreta e una tastiera standard.

Volete un buon pannello touchscreen Il display di HP Pavilion 15 (2021) è nitido, ha ottimi angoli di visione ed è touchscreen; non ha il contrasto infinito di un OLED, e riflette un po’ troppo la luce, ma è adeguato al prezzo.

Avete un budget limitato 850 euro non sono pochi, ma il notebook offre un SSD capiente, ben 16 GB di RAM, uno schermo discreto e un processore veloce. Insomma, il rapporto qualità-prezzo è buono.

Non comprate HP Pavilion 15 (2021) se...

Volete lavorare con software pesanti La grafica integrata del processore Ryzen 7 4700U non è male, ma è del tutto inadeguata per il gaming o i software di grafica 3D.

Volete un’autonomia al top Siamo rimasti delusi dalla durata della batteria di HP Pavilion 15 (2021): in assoluto non è male, ma ci aspettavamo qualcosa di più, dato il peso del portatile.

Volete un portatile leggero HP Pavilion 15 (2021) è sottile quanto un Ultrabook, ma anche più pesante. Se volete un portatile da maneggiare con una mano, farete meglio a guardare altrove.