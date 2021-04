Recensione Dell UltraSharp U2421E

Se cercate un monitor principale per la vostra postazione o un display secondario, Dell UltraSharp USB-C Hub - U2421E è un prodotto da tenere d’occhio; è un modello da 16:10 e dal design elegante e pratico; si intona bene sia alla scrivania di casa che a quella dell’ufficio.

Dell UltraSharp USB-C Hub - U2421E è disponibile sullo store ufficiale a circa 320 euro, il che lo mette in diretta competizione con EliteDisplay E243d e Acer H7. La cifra richiesta può sembrare alta per un monitor Full HD+ (1920x1200 pixel) da 24 pollici, ma il prodotto offre molte funzionalità interessanti: l'ingresso USB-C consente di collegare il notebook allo schermo per usarlo come display secondario o docking station completa, il che è perfetto per chi ha usa più programmi contemporaneamente o preferisce lavorare su un monitor.

La porta USB-C consente inoltre la ricarica rapida di dispositivi mobile e periferiche compatibili, il che non guasta. C’è anche una porta LAN nel caso in cui il vostro PC abbia problemi (si collega il cavo Ethernet al monitor e da questo avviene lo scambio di dati per Internet). Nella confezione c’è un cavo DisplayPort, uno di alimentazione, uno USB-C (da C a C) e uno USB-C (da C ad A); manca però quello HDMI, quindi potreste dover acquistare un adattatore.

Dell UltraSharp USB-C Hub - U2421E (Image credit: Future)

Il supporto consente di usare il monitor in modalità verticale o orizzontale; il primo è perfetto per l'utilizzo come display secondario su scrivanie più piccole. Cambiare l'orientamento dello schermo non è difficile: basta ruotare lo schermo a sinistra o a destra e modificare le impostazioni di visualizzazione sul computer. Il supporto consente anche di regolare l’altezza e l'inclinazione dello schermo.

Abbiamo testato il prodotto per lo più in modalità verticale come terzo monitor del nostro setup e, a parte alcune stranezze delle proporzioni video con YouTube e la riproduzione di DVD, offre immagini e colori soddisfacenti. Lo schermo ha anche una cornice molto sottile che permette di apprezzare meglio le immagini.

Per applicazioni e programmi di lavoro tradizionali come Microsoft Word o Google Fogli, questo monitor è perfetto, poiché offre testo e linee facilmente leggibili, colori vivaci e un ottimo contrasto per migliori videoconferenze; non disdegna nemmeno il gaming, ma la frequenza di aggiornamento massima di 75 Hz non è sufficiente per i titoli competitivi.

Il monitor può riprodurre oltre 16 milioni di colori e copre il 99% dello spazio colore sRGB, il che non è male. Purtroppo, come molti monitor, non dispone di altoparlanti integrati. Date un’occhiata alle nostre guide sulle migliori cuffie o auricolari , se ne avete bisogno.

Dell UltraSharp USB-C Hub - U2421E (Image credit: Future)

Abbiamo testato Dell UltraSharp USB-C Hub - U2421E durante l’elaborazione di testi e fogli di calcolo, con la visione di video e giocando ad alcuni giochi AAA come Yakuza: Like a Dragon e Curse of the Dead Gods. Come accennato, non possiamo raccomandare completamente questo monitor per il gaming, ma è più che sufficiente per la visione di contenuti multimediali.

Il pannello LED produce colori un po' più caldi rispetto a un MSI Optix da 27 pollici, ma tale differenza non ci dissuaderebbe dall'acquisto.

La risoluzione Full HD è ancora adeguata, nonostante la crescente diffusione di modelli Quad HD (1440p) e 4K. Se lavorate spesso con video UHD, tuttavia, vi conviene acquistare uno dei migliori monitor 4K . Per il tipico lavoro d'ufficio e l'intrattenimento, Dell Ultrasharp 24 è un'opzione valida.

I dettagli e il contrasto sono fantastici e il pannello IPS offre una saturazione del colore e una precisione eccezionali, oltre che ampi angoli di visione: se userete Dell Ultrasharp 24 come secondo o terzo display, questo aspetto vi tornerà molto utile.

In conclusione, Dell UltraSharp USB-C Hub - U2421E è un monitor affidabile, tanto in casa quanto in ufficio; può gestire tutto, dalle attività quotidiane, allo streaming di video, alle videochiamate e persino alcuni giochi. Se siete interessati a un monitor di fascia media che agisca anche da hub USB-C, questo monitor non vi deluderà.

Dell UltraSharp USB-C Hub - U2421E (Image credit: Future)

Vale la pena acquistare Dell UltraSharp 24 U2421E?

Comprate Dell UltraSharp USB-C Hub - U2421E se...

Avete bisogno di un monitor per il lavoro quotidiano Il supporto consente di regolare l'inclinazione, la rotazione e l'altezza del display per angoli di visualizzazione perfetti. La frequenza di aggiornamento moderata è adeguata per videoconferenze e il tipico lavoro d'ufficio.

Usate programmi sia in modalità orizzontale che verticale Lo schermo può essere ruotato a sinistra o a destra per essere usato in modalità verticale. Quest’ultima è ideale per le scrivanie più piccole con una configurazione multi-monitor o per lavorare con fogli di calcolo e documenti.

(Image credit: Future)

Non comprate Dell UltraSharp USB-C Hub - U2421E se...

Siete gamer Il monitor ha un input lag relativamente alto e una frequenza di aggiornamento massima di 75 Hz. Ciò non significa che non possa esser usato per il gaming, ma non è indicato per i titoli competitivi.

La vostra scheda grafica non supporta le connessioni DisplayPort Il monitor ha un ingresso HDMI per il collegamento a vecchie schede grafiche, ma occorre la connessione DisplayPort per collegare il prodotto ad altri monitor.

Non avete spazio per altoparlanti esterni Questo monitor non ha altoparlanti integrati. Potete comunque ascoltare i contenuti mediante periferiche cuffie (mini-jack). Se siete ingegneri del suono o preferite non usare un auricolare, vi conviene valutare altri monitor.