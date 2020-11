Recensione AMD Ryzen 7 5800X

Offerte AMD Ryzen 7 5800X Amazon Italy View Similar Amazon No price information

Sistemi usati per i benchmark Di seguito, trovate la lista delle componenti usate per i test: Sistema Intel di decima generazione CPU: Intel Core i9-10900K e i5-10600K

Dissipatore CPU: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

Scheda grafica: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

RAM: 32 GB HyperX Predator RGB a 3.000 MHz

Scheda madre: MSI MEG Z490 Godlike

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro da 1 TB

Alimentatore: Phanteks RevoltX 1200

Case: Praxis Wetbench Sistema Intel di nona generazione CPU: Intel Core i9-9900K, i7-9700K e i5-9600K

Dissipatore CPU: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

Scheda grafica: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

RAM: 32 GB HyperX Predator RGB a 3.000 MHz

Scheda madre: MSI MEG Z390 ACE

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro da 1 TB

Alimentatore: Phanteks RevoltX 1200

Case: Praxis Wetbench Sistema AMD di terza generazione CPU: AMD Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600XT e Ryzen 5 3600X

Dissipatore CPU: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

Scheda grafica: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

RAM: 32 GB HyperX Predator RGB a 3.000 MHz

Scheda madre: X570 Aorus Master

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro da 1 TB

Alimentatore: Phanteks RevoltX 1200

Case: Praxis Wetbench Sistema AMD di quinta generazione CPU: AMD Ryzen 9 5900X e Ryzen 7 5800X

Dissipatore CPU: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

Scheda grafica: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

RAM: 32 GB HyperX Predator RGB @ 3.000 MHz

Scheda madre: AsRock X570 Taichi

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro da 1 TB

Alimentatore: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

AMD Ryzen 7 5800X, persino più del Ryzen 9 5900X, rappresenta il dominio completo di AMD sul mercato dei processori desktop tradizionali. La CPU presenta 8 core/16 thread, offre prestazioni single-core incredibili, e presumibilmente, si imporrà come la migliore CPU da gaming del 2020/2021.

Per anni, Intel ha dominato il mercato dei processori da gioco, grazie alle alte frequenze di cui giochi avevano/hanno bisogno. Tuttavia, grazie alla nuova microarchitettura ZEN 3, AMD è stata in grado di superare Intel anche nel settore gaming, l’ultimo baluardo del colosso di Santa Clara.

Le CPU Ryzen 5000 sono prodotte con lo stesso processo produttivo a 7 nm di Zen 2, ma AMD ha ridisegnato l'architettura da zero per inserire un solo Core Complex (CCX) per CCD. Risultato? Ogni CCX ora ha 8 core, rispetto ai 4 delle CPU Zen 2; ciò riduce notevolmente la latenza tra i core, ma, soprattutto, consente a ogni core di accedere direttamente ai 32 MB di cache L3, importanti per le prestazioni in-game.

Purtroppo, i nuovi processori costano più dei predecessori: AMD Ryzen 7 5800X costa $ 449, rispetto ai $ 399 del Ryzen 7 3800X. Tale rincaro è stato applicato su tutta i prodotti della linea Ryzen 5000, il che è un peccato. Questa scelta è comprensibile: Intel non ha alcun prodotto che possa competere, in questo momento. Il diretto “rivale”, l'Intel Core i7-10700K costa $399 e, stando ai benchmark dei nostri colleghi, pare che il Ryzen 7 5800X sia superiore.

(Image credit: Future)

Una breve nota Prima di analizzare i benchmark, dobbiamo chiarire un dettaglio. A causa dei tanti impegni, non abbiamo potuto ritestare tutte le CPU, per questa recensione. Di conseguenza, i risultati dei processori che troverete di seguito, risalgono alle recensioni dei Ryzen 3000XT, che abbiamo eseguito a maggio 2020. Appena possibile, completeremo i test e aggiorneremo la recensione; non ci aspettiamo che i risultati cambino troppo.

Non occorre acquistare una nuova scheda madre, poiché AMD non ha introdotto un nuovo chipset, quindi se possedete una motherboard X570, dovrete solo aggiornare il BIOS.

AMD Ryzen 7 5800X è un processore da 8 core/16 thread, con una frequenza massima di 4,7 GHz e 32 MB di cache L3. Sì, i dati ricordano quelli del Ryzen 7 3800X, che ha la stessa quantità di core/thread e cache, ma una frequenza massima di 4,5 GHz. I 200 MHz di differenza non sono molti, è vero, e anche il nodo produttivo è lo stesso (7 nm TSMC). La vera novità è la nuova architettura Zen 3, che ha garantito uno straordinario aumento dell’IPC (istruzioni per clock) del 19%, tra le molte migliorie, e ha permesso di aumentare le prestazioni in-game fino al 39%, secondo AMD.

Purtroppo, l’azienda ha deciso di rimuovere il dissipatore Wraith dalla confezione. Ciò significa che oltre all’aumento di prezzo del processore, dovrete anche considerare l’acquisto aftermarket di un dispositivo di raffreddamento. Tutto sommato, questa non è una cattiva notizia, poiché Wraith Spire è piuttosto rumoroso e la CPU può raggiungere temperature molto alte (87°, nei nostri test).

Immagine 1 di 14 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 2 di 14 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 3 di 14 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 4 di 14 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 5 di 14 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 6 di 14 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 7 di 14 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 8 di 14 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 9 di 14 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 10 di 14 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 11 di 14 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 12 di 14 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 13 di 14 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 14 di 14 (Image credit: Infogram; Future)

La frequenza è dunque aumentata leggermente, ma le prestazioni in single-core sono notevolmente migliorate, così come quelle multi-core.

In Cinebench R20, AMD Ryzen 7 5800X si è rivelato circa il 18% più veloce in single-core e il 12% più veloce in multi-core rispetto al Ryzen 7 3800XT . La vera notizia è il sorpasso ai danni dell'Intel Core i9-9900K: 5800X è più veloce del 19% in single core e del 20% in multi-core, sebbene il processore Intel raggiunga frequenze più elevate e offra la stessa quantità di core e thread.

Durante la presentazione, i dirigenti AMD hanno ribadito più volte che i Ryzen 5000 sono migliori nei giochi, rispetto alle controparti Intel, e in effetti, Ryzen 7 5800X batte anche l' Intel Core i9-10900K .

Immagine 1 di 3 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 2 di 3 (Image credit: Infogram; Future) Immagine 3 di 3 (Image credit: Infogram; Future)

In Total War: Three Kingdoms, un titolo ottimizzato per l'hardware Intel, AMD Ryzen 7 5800X ha offerto un frame rate superiore del 7% rispetto a quello del 10900K; non molto dunque, ma è un segnale che AMD intende detronizzare il “gigante blu”.

Il processore recensito costa meno del Ryzen 9 5900X, pur offrendo praticamente le stesse prestazioni in-game a 1080p, per cui siamo certi si imporrà come il miglior processore da gioco tra i consumatori.

Il fatto che Ryzen 7 5800X offra prestazioni single-core superiori alle controparti Comet Lake oltre a ben 16 thread per i carichi di lavoro più pesanti, la rende la CPU ideale sia per i gamer che per i content creator.

(Image credit: Future)

Vale la pena acquistare AMD Ryzen 5800X?

Compratelo se...

Volete il miglior processore da gioco del 2020 Se siete gamer, questo è il processore di cui avete bisogno; non farà bottleneck anche con le schede grafiche più potenti.

Volete dilettarvi con le applicazioni creative AMD si è soffermata soprattutto sull'aumento delle prestazioni in single-core, ma Ryzen 7 5800X è performante anche in multi-core.

Non compratelo se...

Avete una CPU Ryzen 3000 e non siete gamer incalliti L'aumento delle prestazioni in-game del Ryzen 7 5800X è notevole, ma non offre un notevole cambio di passo nelle applicazioni creative.