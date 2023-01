Recensione Aigostar Cube (30IBT)

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Aigostar Cube (30IBT) - Recensione veloce

Aigostar, azienda specializzata in prodotti come piccoli elettrodomestici, illuminazione LED e altro, propone la sua serie di friggitrici ad aria Cube, di cui fa parte questo modello 30IBT.

In particolare, Aigostar Cube (30IBT) si distingue da altri modelli per l'elevata capacità di 7 litri, una potenza di 1.900 W e una serie di programmi già pronti per cucinare i vostri cibi preferiti.

Le friggitrici ad aria sono un'interessante innovazione nell'ambito degli elettrodomestici da cucina, dato che vi permettono di cucinare al meglio determinati tipi di alimenti, andando a pesare di meno sulla bolletta rispetto a un tradizionale forno ventilato.

E Aigostar Cube (30IBT) non fa eccezione, posizionandosi in quella fascia di prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, che sicuramente non vi deluderanno nella preparazione di ricette sfiziose ma più leggere rispetto alla tradizionale frittura.

Questa friggitrice ad aria presenta un cestello con maniglia rimovibile, interamente realizzata in materiale antiaderente, dunque facile da pulire, e una costruzione solida.

Grazie al design compatto, questa friggitrice ad aria troverà posto facilmente nella vostra cucina, adattandosi bene a qualsiasi stile.

Peccato solo per l'assenza della connettività Wi-Fi e delle funzioni smart, disponibili su un altro modello leggermente più costoso.

Nella nostra prova, Aigostar Cube (30IBT) si è comportata molto bene, riuscendo a dorare perfettamente le crocchette di patate e cuocere le cotolette di pollo senza farle seccare, grazie agli ottimi programmi preimpostati.

Abbiamo voluto sperimentare anche con delle ricette personalizzate e abbiamo ottenuto risultati più che soddisfacenti, anche grazie al pannello di controllo touch di facile lettura e lo schema degli alimenti stampigliato sulla parte superiore che ci consente di vedere a colpo d'occhio i range di temperatura/tempo consigliati in base ai cibi più comuni.

Grazie anche all'ottimo rapporto qualità prezzo, Aigostar Cube 30IBT merita senz'altro di essere consigliata a chiunque voglia approcciarsi a una friggitrice ad aria semplice ma funzionale.

Disponibilità e prezzo

Aigostar Cube (30IBT) ha un prezzo di listino di €124,99, leggermente più basso di prodotti della concorrenza come la Proscenic T22 che costa €139 ed è meno capiente.

Inoltre, con le offerte a volte scende anche sotto i €100 ed è disponibile principalmente su Amazon.

Considerata la capienza di 7 litri e l'efficacia della cottura grazie al cestello antiaderente rimovibile, Aigostar Cube (30IBT) entra di diritto fra le migliori friggitrici ad aria in termini di rapporto qualità/prezzo.

Voto prezzo 5/5

Design

In termini di design, Aigostar Cube (30IBT) non brilla particolarmente nel panorama delle friggitrici ad aria: presenta un formato compatto e una forma abbastanza comune fra i prodotti di questa categoria, distinguendosi tuttavia per alcuni piccoli dettagli.

Innanzitutto, il pulsante di sgancio del cestello è coperto da un piccolo coperchio di sicurezza in plastica. Un accorgimento intelligente che protegge il piccolo meccanismo al di sotto da schizzi e pressioni accidentali.

Inoltre, la maniglia del cestello è rimovibile tramite una piccola vite piatta, per consentire il lavaggio dei componenti in modo più agevole.

Il corpo è nero lucido, con elementi con effetto acciaio spazzolato sulla parte superiore, intorno al display e sul manico. Dal punto di vista visivo, queste piccole differenze rispetto ad altri modelli total black danno a questa friggitrice ad aria un aspetto solido ed elegante.

La capienza da 7 litri è il punto di forza di Aigostar Cube 30IBT, infatti, potrete preparare piatti abbondanti, ideale se avete ospiti o volete preparare qualcosa in più magari per l'indomani.

Il formato è compatto, sebbene sia leggermente più voluminosa di altri modelli, con dimensioni di 416 x 318 x 246 mm.

L'intervallo di temperatura, invece, va da 80 a 200 gradi, di conseguenza non potrete usare questa friggitrice ad aria come essiccatrice né per preparare il pane, dato che richiedono temperature più basse e elevate, rispettivamente.

La friggitrice ad aria presenta un pannello touch che si illumina all'accensione, e ha uno sfogo per l'aria sulla parte posteriore, di conseguenza, occorrerà posizionare la Aigostar Cube (30IBT) in un luogo che abbia abbastanza spazio su tutti e tre i lati, a parte quello frontale.

Come sempre in prodotti della categoria, occorre fare attenzione a non toccare le pareti laterali durante la cottura, in quanto si scalderanno sensibilmente.

Voto design: 4/5

Funzioni e caratteristiche

Cucinare con la friggitrice ad aria, in generale, richiede un minimo di preparazione, dato che occorre abituarsi a dosare le giuste quantità e scegliere i tempi e le temperature corretti. Inoltre, non tutti gli alimenti sono adatti a questo tipo di cottura, alcuni, poi non vanno mai messi in friggitrice ad aria.

Detto questo, grazie alle 7 modalità preimpostate per carne, crostacei, pollo, patatine, dolci, bistecche e pesce, potrete preparare in modo semplice i piatti più comuni, grazie anche a un pannello touch molto chiaro e leggibile.

Una volta avviato il programma di cottura, che potrete sempre personalizzare in termini di tempo e temperatura, sentirete un piccolo avviso acustico, mentre alla fine della preparazione, un suono leggermente diverso vi avviserà che è ora di togliere il cibo dalla friggitrice ad aria.

L'interfaccia utente è davvero molto intuitiva: basta toccare le icone per selezionare la relativa funzione, con una conferma sonora che darà un feedback immediato.

Aigostar Cube (30IBT) non è un modello smart, di conseguenza non è possibile connetterlo alla rete Wi-Fi e gestirlo tramite app per smartphone. Tuttavia, è incluso un pratico ricettario che contiene 20 piatti molto interessanti. Questi spaziano da antipasti sfiziosi a secondi completi e, sebbene sia evidente che i testi siano stati tradotti tramite qualche sistema automatico, le istruzioni risultano chiare, a fronte di qualche strana svista linguistica.

Voto funzioni e caratteristiche: 4/5

Esperienza d'uso

Aigostar Cube (30IBT) funziona esattamente come previsto: grazie ai 1.900 W di potenza, i programmi vanno quasi immediatamente a temperatura, e soprattutto mantengono le promesse: abbiamo impostato l'opzione minima per la cottura delle crocchette di patate (20 minuti a 200°) e abbiamo ottenuto un piatto croccante ma non secco, saporito e senza quel fastidioso inconveniente della parte centrale più fredda che riscontriamo tipicamente con un forno a microonde, per fare un esempio.

La cottura era uniforme e le crocchette erano talmente buone che abbiamo finito per mangiarle tutte prima di fare qualche foto!

Come la maggior parte di questi prodotti, anche Aigostar Cube 30IBT è molto intuitiva, tanto che è operabile anche da utenti più giovani, sebbene sia sempre consigliabile la supervisione da parte di un adulto, soprattutto per via delle alte temperature raggiunte dalle parti laterali della macchina.

Nei nostri test non abbiamo riscontrato alcun difetto, anzi, quello che possiamo aggiungere è che anche con la carta forno (usata per non sporcare troppo la teglia ed evitare che le briciole finissero in fondo al cestello), abbiamo ottenuto una cottura davvero soddisfacente.

Le ricette nel libretto sono tutte molto interessanti, alcune abbastanza esotiche, come le fajitas di manzo alla griglia, mentre un aspetto che abbiamo molto apprezzato è che gli odori emessi dalla macchina sono al minimo, una buona notizia se volete cucinare il pesce.

Voto esperienza d'uso: 4/5

Aigostar Cube (30IBT), ne vale la pena?

Aigostar Cube (30IBT) ha diversi pregi, innanzitutto il prezzo, inoltre funziona esattamente come previsto.

Si tratta di un prodotto valido e capiente, con dei programmi che semplificano la vita, sebbene non sia possibile cucinare piatti che richiedano una temperatura superiore ai 200° o usarlo come essiccatore dato che la temperatura minima è di 80°.

Detto questo, difficilmente troverete un prodotto migliore a un prezzo più basso.

Compratela se...

Puntate sul rapporto qualità/prezzo Meno di €130 per una friggitrice ad aria da 7 litri sembra un'utopia. E Aigostar Cube 30IBT non sembra aver sacrificato per niente la qualità o le funzionalità in funzione del cartellino.

Siete più di due persone in casa Questa friggitrice è capiente, dato che monta un cestello da 7 litri, inoltre ha una buona potenza di ben 1.900 W. Quindi è ideale per le famiglie più numerose. Se siete single o al massimo una coppia, potreste optare per qualcosa di più compatto, anche per ridurre un po' i consumi.

Non compratela se

Siete single Come dicevamo, 1.900 W e 7 litri di capienza sono un po' tanti se abitate da soli o al massimo con un'altra persona. A meno che non vogliate cucinare per i giorni successivi e portarvi il pranzo a lavoro.