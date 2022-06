Eufy HomeVac H30 è un aspirapolvere sottile, leggero e portatile, facile da manovrare e perfetto per pulire le zone più difficili da raggiungere o per dare una veloce ripassata. Date le sue dimensioni compatte non ha un'autonomia molto estesa e le dimensioni del contenitore rifiuti sono ridotte, ma andrà benissimo come aggiunta al vostro kit per le pulizie.

Eufy HomeVac H30 Mate: recensione breve

Eufy HomeVac H30 Mate è un aspirapolvere portatile di Eufy by Anker, un marchio di prodotti per la casa che ha acquisito una certa popolarità negli scorsi anni. Offre una serie di dispositivi per la cura dei pavimenti, tra cui vari robot aspirapolvere.

HomeVac H30 Mate è uno dei tre modelli proposti della linea di aspirapolvere senza fili H30. Viene venduto con una bocchetta per pulire le fessure 2-in-1 e una mini-spazzola motorizzata per il pelo degli animali. Il modello HomeVac H30 Venture è l'ideale per pulire le macchine, mentre HomeVac H30 Infinity è più accessoriato e adatto anche per tappeti e pavimenti.

HomeVac H30 Mate ha un contenitore da 0,25 litri e offre due modalità di aspirazione. La batteria ricaricabile ha un'autonomia massima di 20 minuti alla minima potenza. Quando non lo si sta utilizzando, l'aspirapolvere può essere riposto sulla stazione di ricarica.

Con il suo prezzo di 179,99€, costa quasi tanto quanto un classico aspirapolvere senza fili convertibile in aspirapolvere portatile. Ciononostante, siamo rimasti impressionati dalla potenza di aspirazione: è perfetto per fare le pulizie al volo, magari in ambienti domestici affollati, ma anche per aspirare gradini, macchine e spazi piccoli irraggiungibili con un aspirapolvere di dimensioni normali.

Prezzo e disponibilità

Prezzo di listino: 179,99€

Eufy HomeVac H30 Mate ha un prezzo di 179,99€. Come fascia di prezzo si situa a metà tra l'H30 Venture, il più economico, e H30 Infinity, il modello di fascia alta della serie. Nella confezione sono inclusi la batteria ricaricabile, l'adattatore, la base di ricarica, la bocchetta per fessure 2-in-1, la mini-spazzola motorizzata per animali e le viti per il montaggio a parete.

Design

Due modalità di aspirazione

Due accessori

Capacità di 0,25 litri

Questo aspirapolvere portatile ha un design compatto e minimale, infatti misura solo 42,5 x 9 x 7,3 cm. Con un peso di 808 grammi, è anche molto leggero.

É disponibile in nero o bianco, e nel complesso è abbastanza discreto da passare inosservato quando riposto sulla base di ricarica.

Le modalità di aspirazione sono due, eco o max, quindi è molto intuitivo da usare e per configurarlo non c'è nessun passaggio complicato. Il serbatoio da 0,25 litri è proporzionato alle dimensioni dell'apparecchio, ma è sufficiente per pulire una macchina e qualche zona della casa prima che abbia bisogno di essere svuotato.

Questo modello include un accessorio 2-in-1 per pulire bene gli interstizi dotato di bocchetta e spazzola. Inoltre. c'è una mini-spazzola motorizzata perfetta per tappeti e per aspirare il pelo degli animali domestici.

Prestazioni

Manovrabile anche in spazi ristretti

Buona aspirazione

Leggero, ma la maniglia è ingombrante

Il design sottile e leggero rende Eufy HomeVac H30 Mate perfetto per la pulizia dell'auto, anche grazie agli accessori inclusi. Avremmo preferito che l'accessorio per gli interstizi fosse più lungo, per raggiungere bene anche gli spazi laterali tra i sedili.

La mini-spazzola motorizzata è perfetta per pulire scale, tappeti e moquette da polvere, briciole, peli e capelli. Alcuni capelli si sono aggrovigliati sulla spazzola rotante, ma incluso nella confezione c'è uno strumento apposito per tagliarli e pulire gli accessori.

La potenza di aspirazione è ottima, infatti l'aspirapolvere è riuscito a tirare su tutto ciò che ha trovato lungo il percorso. Essendo compatto e leggero, Eufy HomeVac H30 Mate è ideale per pulire le scale agevolmente ed essere spostato tra diversi piani.

Inizialmente, il contenitore per la polvere potrebbe non essere facile da rimuovere e svuotare, ma una volta imparato il meccanismo non avrete problemi. Dopo due settimane di utilizzo, abbiamo notato che il filtro si stava ostruendo, quindi è buona norma controllare l'apparecchio regolarmente per una corretta manutenzione e pulizia se volete assicurarvi una potenza di aspirazione ottimale.

Uno dei difetti dell'Eufy HomeVac H30 Mate è che è piuttosto rumoroso, anche in modalità eco.

Autonomia

Autonomia fino a 20 minuti

Ricarica in 3,5 ore

Batteria sostituibile

Eufy afferma che la batteria ha una durata massima di 20 minuti in modalità eco, mentre con la potenza al massimo l'autonomia si riduce a 10 minuti. Durante il nostro test, la batteria è durata 9 minuti utilizzando la mini-spazzola motorizzata, mentre con l'accessorio per gli interstizi abbiamo raggiunto i 10 minuti pieni.

La batteria impiega dalle 3,5 alle 4 ore per caricarsi completamente, ma basterà riporre l'aspirapolvere sulla stazione di ricarica dopo l'uso per assicurarsi che sia pronto ogni volta che vi serve. La batteria è sostituibile, quindi acquistandone una extra non servirà aspettare i tempi di ricarica per continuare delle pulizie più prolungate. La stazione di ricarica può essere montata a parete, oppure semplicemente appoggiata sul pavimento o su un ripiano.

Dovrei acquistare Eufy HomeVac H30 Mate?

Compratelo se...

Volete un aspirapolvere portatile compatto Il design sottile e compatto dell'aspirapolvere e della stazione di ricarica rendono questo apparecchio perfetto da riporre praticamente ovunque e ideale per pulire gli spazi più ristretti.

Avete animali Questo aspirapolvere è molto potente e la mini-spazzola motorizzata è perfetta per aspirare il pelo degli animali domestici.

Volete un aspirapolvere leggero Con un peso di soli 808 grammi, questo aspirapolvere portatile è perfetto per pulire scale, abitazioni di più piani e automobili.

Non compratelo se..

Vi serve un contenitore per la polvere capiente Con una capacità di 0,25 litri, non avrete bisogno di svuotare questo aspirapolvere troppo spesso rispetto ad altri aspirapolvere portatili, ma ci sono modelli tradizionali più adeguati a lunghe sessioni di pulizia.

Volete una maniglia più sottile HomeVac H30 ha una maniglia piuttosto ingombrante. Non l'abbiamo trovata scomoda, ma se avete mani particolarmente piccole vi consigliamo un modello dall'impugnatura più affusolata.