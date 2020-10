ASUS ZenBook 13 UX325 recensione

La linea Asus ZenBook si è evoluta, espandendosi in una vasta gamma di formati che vanno dai portatili dual screen come Pro Duo alle varianti più potenti nei formati da 15 pollici. Il maggior numero di modelli proposti non ha intaccato la voglia di migliorare di Asus, che nel tempo oltre a differenziare i suoi prodotti ha introdotto una serie di interessanti novità per rimanere sempre al passo con i tempi.

ZenBook 13 UX325 è un portatile che parla chiaro al suo pubblico. Chiunque sia in cerca di un ultrabook con un bel design, un’ottima autonomia, una scocca resistente e un prezzo contenuto dovrebbe prendere in considerazione questo modello.

Nella resistente scocca scelta da Asus, ZenBook 13 UX325 custodisce un hardware senza troppe pretese. Il processore è un Intel i5 quad-core con grafica integrata Intel UHD. La RAM si ferma a 8GB e lo spazio di archiviazione dell’SSD a soli 256GB (anche se sul mercato italiano si trova facilmente il formato da 512GB a circa €100 in più), componenti che consentono di svolgere con tranquillità le attività giornaliere e di visualizzare i contenuti sull’ottimo schermo da 13” con risoluzione Full HD, ma niente più di questo.

ZenBook 13 UX325 è molto silenzioso e mantiene le temperature a livelli ottimali anche quando lo si mette sotto pressione. Oltre all’ottima portabilità, il design ErgoLift consente di inclinare la tastiera per aumentare il comfort durante la scrittura, andando però a compromettere la visuale dello schermo. Tuttavia non abbiamo apprezzato particolarmente lo spazio ridotto tra i tasti e ci sentiamo di sconsigliare questo portatile a chi ha le mani grandi.

(Image credit: Future)

Spec sheet Questo è l'Asus ZenBook 13 UX325 utilizzato per la nostra recensione: CPU: Intel i5-1035G1 (4 Core, fino a 3.6GHz)

Grafica: Intel UHD Graphics

RAM: 8GB 3200MHz LPDDR4x

Schermo: 13.3” LED-backlit FHD (1920x1080) FHD

Archiviazione: 256GB SSD

Porte: 2 x Thunderbolt 3 USB-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI 2.0, lettore di schede MicroSD

Connettività: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0

Webcam: 720 HD infrarossi (IR)

Peso: 1.07kg

Dimensioni: 30.42 x 20.3 x 1.39 cm (L x A x S)

ZenBook 13 UX325 si è comportato molto bene durante le videochiamate, grazie alla videocamera a infrarossi con risoluzione 720p in grado di produrre immagini piuttosto nitide anche in condizioni di luce scarsa. Mancando un lettore di impronte digitali, la webcam si rivela molto utile per il riconoscimento facciale consentendo di utilizzare le opzioni di accesso rapido. Sbloccare lo schermo è molto facile, il volto viene riconosciuto in pochi secondi similmente a quanto accade con l'Apple FaceID di iPhone 11. Anche in questo caso, il design ErgoLift si rivela piuttosto scomodo se utilizzato insieme alla webcam.

La tecnologia NumberPad di Asus è presente con un tastierino numerico retroilluminato integrato nel touchpad. Attivare questa funzione è piuttosto semplice, basta cliccare l’icona nell’angolo alto a destra, mentre scorrendo in direzione opposta si attiva l'app calcolatrice di Windows. Il cursore si comporta piuttosto bene, anche se è necessaria un po’ di pratica per essere utilizzato al meglio. In generale ZenBook 13 UX325 è ideale per coloro che lavorano su Spreadsheet o Excel, più che per chi scrive molto.

Come accennato in precedenza, Asus non ha posto l’accento sulle prestazioni. Scordatevi di Giocare a titoli recenti e fare foto o video editing con ZenBook 13". Persino aprendo troppe schede di Google Chrome o guardare video in qualità superiore al formato HD può generare rallentamenti. Chi fosse in cerca di prestazioni più elevate, dovrebbe guardare sicuramente altrove.

Del resto stiamo parlando di un portatile con un bel design e una buona autonomia che costa circa €700.

(Image credit: Future)

ZenBook 13 è orientato a massimizzare alcuni aspetti fondamentali per un portatile, per dirne uno l’autonomia. ASUS dichiara un'autonomia compresa tra le 16 e le 22 ore, anche se nei nostri test siamo riusciti ad ottenere una durata media della batteria compresa tra le 14 e le 17 ore. Durante il test PCMark 10 Battery Life, Asus ZenBook 13" ha raggiunto un ottimo risultato di 9 ore 40 minuti.

Questo vuol dire che la batteria può supportarvi tranquillamente durante un’intera giornata di lavoro. Oltre ad essere piuttosto longeva, questa si ricarica velocemente raggiungendo il 100% in poco più di un’ora. Durante il “movie test” di TechRadar (che consiste nella riproduzione di un video 1080p) ZenBook 13 ha raggiunto ben 11 ore e 56 minuti, un ottimo risultato.

Le due porte USB-C Thunderbolt 3 posizionate sul lato sinistro di ZenBook 13 UX325 fanno anche da porte di ricarica. Sfortunatamente, questo limita la scelta del posizionamento quando si vuole connettere una periferica al dispositivo. Sullo stesso lato si trova anche una porta HDMI 2.0 utile in caso di presentazioni o qualora si volesse riprodurre un film su un monitor più grande. Sul lato destro invece troviamo una porta USB 3.2 e un lettore di schede MicroSD. Nella confezione è compreso un adattatore USB C/USB 3.2.

(Image credit: Future)

Benchmarks Questi sono i risultati ottenuti da Asus ZenBook 13 UX325 nei benchmark test: Cinebench R20 CPU: 1,139

3DMark Time Spy: 525; Fire Strike: 1,535; Night Raid: 6,201

GeekBench 5: 1,160 (single-core); 4,051 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 3,708 punti

PCMark 10 Battery Life: 9 ore e 40 minuti

Autonomia (Test del film di TechRadar): 11 ore e 56 minuti

Data la mancanza di un jack per le cuffie, Asus include anche un adattatore USB C/3.5mm che purtroppo non fa altro che peggiorare la situazione in termini di connettività, limitando il numero di porte in caso si indossino le cuffie. Del resto i due speaker Harman Kardon funzionano alla grande e sono un’ottima alternativa alle cuffie per film, musica e video chiamate, grazie a un suono cristallino con dei bassi di tutto rispetto.

Per la sua più recente linea ZenBook, Asus ha scelto di puntare sul design robusto e leggero, oltre che sull’autonomia e sulla qualità audio, proponendo questo ultrabook a un prezzo davvero interessante. Per un utilizzo giornaliero con funzioni base, ZenBook 13" è davvero un'ottima opzione. La scrittura non è particolarmente agevole a causa di una spaziatura ambigua tra i tasti e il design ErgoLift non aiuta in tal senso. Del resto se siete in cerca di prestazioni o vi occupate di grafica e creazione dei contenuti vi consigliamo di guardare altrove.

Ci è dispiaciuto molto constatare la mancanza del jack da 3,5mm. Ciononostante, nel complesso, Asus ZenBook 13" è un buon prodotto per chi utilizza le funzioni base di Windows e ha bisogno di un computer leggero e resistente che garantisca un’ottima autonomia.

Compratelo se...

Vi serve un portatile leggero per le funzioni di base.

Con un prezzo di circa €700, ZenBook 13 UX325 è un ottima scelta per chi cerca un ultrabook di fascia bassa costruito con standard elevati.

Siete in cerca di un portatile molto resistente

ZenBook 13 UX325 è la scelta giusta se volete un portatile che pesa poco e che sia in grado di resistere a urti e maltrattamenti.

Vi spostate molto e vi serve un’ampia autonomia

La batteria ai polimeri di litio da 67 Wh garantisce una carica sufficiente a svolgere le vostre attività durante l'arco della giornata. I tempi di ricarica ridotti sono una chicca per chi si sposta molto.

(Image credit: Future)

Non compratelo se...

Cercate un portatile con prestazioni elevate

Il processore Intel i5 quad-core e 8GB di RAM non sono abbastanza per molte applicazioni.

Non volete avere problemi con gli adattatori per le cuffie

A meno che non abbiate degli auricolari o delle cuffie bluetooth, dover utilizzare le porte USB C per ascoltare la musica è davvero sconveniente.