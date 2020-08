Il Samsung Galaxy Note 20 Ultra è grande e all'ultimo grido in fatto di tecnologia. LE sue specifiche sono quelle di un vero top di gamma, e la nostra prima impressione è quella di un dispositivo più che all'altezza per competere con i migliori sul mercato, iPhone compresi. Nei prossimi giorni svolgeremo un test approfondito.

Il nuovo Galaxy Note 20 Ultra non è più grande rispetto all’ultimo smartphone Samsung, ma potrebbe essere comunque migliore, con il suo enorme schermo da 6,9 pollici, un pennino ricco di funzioni intelligenti e specifiche da vero top di gamma. Ovviamente vi serviranno mani grandi per usarlo, e tasche molto capienti.

Curiosamente, il Galaxy Note 20 Ultra sembra più un fratello del Galaxy S20 Ultra piuttosto che del Galaxy Note 20, che è stato presentato anch’esso il 5 agosto 2020. Il Galaxy Note 20 ha specifiche inferiori, infatti, mentre il Galaxy S20 Ultra è più simile per caratteristiche e dimensioni.

Abbiamo avuto modo di usare il nuovo Samsung Galaxy Note Ultra per qualche minuto, e quelle che seguono sono le nostre prime impressioni.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra disponibilità e prezzo

Il Samsung Galaxy Note Ultra è stato presentato mercoledì 5 agosto 2020 all’evento Samsung Galaxy Unpacked, insieme al Galaxy Note 20 e altri dispositivi, compreso il Galaxy Watch 3.

Il nuovo smartphone è già prenotabile sul sito Samsung, con le consegne che inizieranno dal 20 agosto. Chi lo prenota subito potrà scegliere come omaggio gli auricolari Galaxy Buds Live, oppure il Game Pack, che include un controller gaming e tre mesi di iscrizione a un servizio dedicato.

Il prezzo del Samsung Galaxy Note Ultra parte da €1.329, a meno che non abbiate un dispositivo Samsung da permutare, nel qual caso l’azienda riconosce sconti fino a 500 euro. Il modello base ha 256GB di archiviazione e 12GB di RAM. Tra i servizi aggiuntivi, Samsung propone il noleggio e una copertura aggiuntiva di 24 mesi.

Chi volesse può prendere anche la versione con 512GB di archiviazione. Costa €1.429 ed è disponibile esclusivamente online sul sito Samsung.

Qualsiasi sia la versione che scegliate, le cifre in questione sono chiaramente altissime. Tutti i possibili compratori vorranno rifletterci bene prima di fare un investimento simile. È però disponibile anche il Galaxy Note 20, che è un prodotto inferiore per molti aspetti ma è anche molto meno costoso.

Design e schermo

Il Samsung Galaxy Note 20 Ultra è quel tipo di dispositivo che ti fa domandare “mi serve davvero un telefono così grande”. Ha uno schermo da 6,9”, e per fortuna la parte frontale è occupata quasi totalmente dello schermo, quindi le dimensioni totali non sono ulteriormente ingrandite dalle cornici.

Lo schermo è molto luminoso e ha risoluzione Quad HD (3088x1440 pixel), con i bordi curvati come ormai è tradizione Samsung. L’unica interruzione è rappresentata dal foro che ospita la fotocamera frontale, nella parte superiore dello schermo stesso.

Lo schermo ha una frequenza di refresh a 120 Hz, più veloce rispetto alla maggior parte degli smartphone in commercio. Animazioni e video appaiono più fluidi, di conseguenza.

La frequenza di aggiornamento cambia in modo dinamico, in base a ciò che si sta facendo. Quindi sarà lo smartphone a decidere se funzionare a 120 Hz oppure a una frequenza minore, per risparmiare batteria.

Samsung ha preso l’esempio dei videogiochi, situazione in cui il Galaxy Note 20 Ultra funziona a 120 Hz. Ma se state leggendo un articolo, allora passerà a una frequenza minore. Un cambiamento che probabilmente non sarà visibile a occhio nudo.

Non abbiamo potuto mettere alla prova questa capacità per via del poco tempo che abbiamo avuto a disposizione, ma Samsung ha specificato che è possibile disattivare la frequenza dinamica, se non dovesse piacervi. Non è comunque possibile usare sia la frequenza a 120 Hz sia la risoluzione Quad HD, un dettaglio che deluderà chi sperava di avere il meglio del meglio.

Il Galaxy Note 20 Ultra è un dispositivo molto grande, che si può usare comodamente solo con due mani, almeno nella maggior parte delle situazioni, anche se avete mani grandi.

A sinistra c’è un alloggio per il pennino S Pen, mentre nei Note precedenti era a destra. Chi li ha usato dovrà cambiare abitudini.

Samsung ha fatto qualche piccolo miglioramento alla S Pen, con la serie Note 20. Ci sono per esempio delle nuove gesture per controllare certe funzioni, è migliorata la latenza e la punta dovrebbe permettere una scrittura a mano più precisa e veloce.

La parte posteriore è in vetro, che risulta sicuramente più convincente rispetto al policarbonato del Galaxy Note 20, e la cornice intorno al dispositivo è in alluminio. Rispetto ai Note precedenti i bordi sono un po’ meno arrotondati ma il dispositivo è comunque comodo da tenere in mano.

Il sensore di impronte è integrato nello schermo, e per lo sblocco si può usare anche il riconoscimento facciale. Come in tante altre situazioni, potrebbe essere necessario usare due mani per leggere correttamente l’impronta. Il Galaxy Note 20 Ultra ha la certificazione IP68, quindi può resistere a polvere e acqua.

È disponibile in tre varianti cromatiche: Mystic Bronze, Mystic Black and Mystic White.

Fotocamera e batteria

Il blocco fotografico include tre fotocamere. Quella principale (108MP f/1.8), un teleobiettivo (12MP f/3.0) e un ultragrandangolare (12 MP f/2.2). Sulla carta, sono specifiche inferiori a quelle del Galaxy S20 Ultra.

Provando il Galaxy Note 20 abbiamo ottenuto immagini che ci sono sembrate simili, in qualità, a quelle del Galaxy S20 Ultra, pur con la mancanza dello “Space Zoom” 100x, e con un’apertura del teleobiettivo leggermente maggiore. Lo zoom arriva comunque a 50x, che è anche il punto a cui può arrivare il Galaxy S20 Ultra senza perdere troppa qualità.

Testeremo le fotocamere in modo più approfondito nelle prossime settimane, e vi diremo di più nella recensione completa del Samsung Galaxy S20 Ultra. Continuate a seguire Techradar, dunque, per non perdervi la recensione.

Frontalmente abbiamo invece una fotocamera da 10MP, simile a quelle del Galaxy S20 e Galaxy S20 Plus. Quei due smartphone ci hanno permesso di fare fotografie eccellenti, a sul Note è possibile usare il pennino per attivare la fotocamera a distanza. Un dettaglio che per qualcuno potrebbe essere un vantaggio.

Il Galaxy Note 20 Ultra ha una batteria da 4.500 mAh, che dovrebbe garantire almeno una piena giornata di autonomia con una sola ricarica. Per dirlo con certezza, anche in questo caso, dobbiamo comunque aspettare e testarlo in modo più approfondito.

Il Galaxy Note 20 Ultra ha la ricarica rapida, ma solo da 25 watt. È una ricarica veloce, ma non quanto la ricarica da 45 watt che troviamo sul Samsung Galaxy S20 Ultra o sul Note 10 Plus. Samsung ha scelto una tecnologia di vecchia generazione, in questo caso.

Non è una mancanza che peggiora molto l’esperienza d’uso, ma è strano da parte di Samsung, visto che su praticamente tutto il resto ha cercato di donare al Galaxy Note 20 Ultra le migliori caratteristiche possibili.

La ricarica wireless da 15 watt è anch’essa veloce, se non altro, e permette di caricare la batteria senza usare cavi e senza dover aspettare molto tempo.

Prestazioni e software

All’Interno del Galaxy Note 20 Ultra c’è il processore Samsung Exynos 990 (Qualcomm Snapdragon 865 Plus in USA).

Nel nostro breve test lo smartphone si è comportato bene, con le applicazioni che si caricavano in fretta e i giochi che si avviavano con la rapidità che ci si aspetta da un top di gamma. Durante il test approfondito cercheremo di mettere alla prova l’hardware, per vedere come se la cava sotto stress.

Se non dovesse bastarvi la memoria interna, è possibile aggiungere una scheda MicroSD, fino a 1 TB.

La connettività è sempre 5G. Non esiste una versione 4G del Samsung Galaxy Note 20 Ultra, nel nostro mercato; Samsung la propone altrove nel modo, però.

Prime impressioni

La linea Galaxy Note ha sempre incluso i migliori prodotti Samsung, e il nuovo Galaxy Note 20 Ultra è un esempio perfetto di come l’azienda possa proporre uno smartphone potente e ricco di funzioni.

Se cercate uno smartphone di grandi dimensioni e volete il pennino, ma anche le migliori specifiche possibili, allora il Galaxy Note 20 Ultra potrebbe essere lo smartphone che fa al caso vostro. Le specifiche sono di altissimo livello, così come il design. Sempre che abbiate le tasche abbastanza grandi, sia per pagarlo sia per metterci il Galaxy Note 20 Ultra!