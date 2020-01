Recensione Amazon Fire 7 (2019)

State cercando un tablet per leggere un libro di sera, guardare un video su YouTube ogni tanto e fare shopping? Con un budget di circa €55 non potrete sbagliare: l'acquisto giusto è Amazon Fire 7 (2019). Se volete però guardare film o leggere anche in pieno sole allora dovrete rivolgere lo sguardo a qualcosa di più.

Economico. Questa è la prima parola che ci viene in mente quando pensiamo ad Amazon Fire 7 (2019) e a circa €50 è esattamente quello che è. Proprio per questo non aspettatevi di confrontarlo con qualcosa a livello del nuovo iPad Pro 11 da circa €800.

Siamo su un altro livello qui, quello orientato all’economicità e a clienti attenti al prezzo che desiderano un tablet solo per leggere un libro e, ogni tanto, guardare un video su YouTube e fare shopping.

Siamo stati molto specifici nel descrivere cosa può fare Amazon Fire 7 (2019) perché per tenere il prezzo competitivo Amazon è dovuta scendere a qualche compromesso. Più di uno in verità.

Il risultato è un tablet economico, perfetto per chi vuole un'esperienza di lettura simile a quella di Kindle ma con i pregi e i difetti del sistema operativo Fire OS di Amazon.

Amazon Fire 7 (2019) prezzo e disponibilità

Disponibile su Amazon

Prezzo a partire da €55

Annunciato a metà maggio e disponibile dai primi di giugno 2019, Amazon Fire 7 (2019) ha un prezzo di partenza di circa €55, lo stesso del suo predecessore, un dato incredibile visto che alla fine dei conti è più veloce e dispone di più memoria di archiviazione.

Il prezzo sale poi di circa €10 se volete 32 Gb di spazio invece dei 16 standard.

Design

Robusto

Confortevole da tenere con una sola mano

Il lato superiore è troppo “affollato”

Amazon Fire 7 (2019) sembra avvolto in un case Otterbox Defender da quanto è spesso e ricoperto di gomma, il che non è una brutta cosa.

Il dispositivo sembra essere molto robusto, capace di sopravvivere senza problemi alla caduta dal tavolo o da un mobile di cucina, e per romperlo si dovrà proprio volerlo.

Attorno allo schermo si nota una cornice di dimensioni notevoli. Magari non sarà bella da vedere ma il suo esserci ha un perché: serve per afferrarlo meglio mentre si legge in viaggio ed evita di toccare per sbaglio lo schermo facendo scorrere le pagine avanti o indietro. Non sappiamo se Amazon abbia voluto che fosse così ma è certamente un dettaglio apprezzabile, ironicamente parlando.

Anche in questo caso il produttore ha deciso di non adottare l’ormai onnipresente USB-C ma di affidarsi a un ormai superato connettore Micro USB posizionato nella parte superiore del tablet. Non sarebbe stato male vedere adottato l’ormai standard mondiale nelle connessioni USB anche su Amazon Fire (2019), ma per €55 possiamo anche sopportare di dover usare un altro cavetto oltre a quelli già disseminati per casa.

Andando alla ricerca di altri aspetti relativi al design, troviamo uno schermo LCD con tecnologia IPS da sette pollici sul fronte e uno slot microSD nascosto sotto uno sportellino a scomparsa sulla destra. Questo potrebbe portare a credere che Amazon Fire (2019) sia resistente all’acqua ma credeteci, non lo è.

In alto troviamo i controlli del volume, un jack da 3,5 mm per le cuffie e il tasto per l’accensione/spegnimento, il tutto insieme al connettore micro USB. Quindi? Il risultato è che, con tutto collegato, il lato superiore è davvero molto affollato.

Posizionare i controlli del volume nella parte superiore del dispositivo è una delle peggiori decisioni che un produttore possa prendere.

Durante la nostra prova abbiamo “ringraziato” almeno tre o quattro volte chi ha sistemato connettori e controlli sullo stesso lato, soprattutto mentre cercavamo di abbassare, o meglio silenziare, il volume della pubblicità.

Il resto non è male. Amazon Fire (2019) ci dà l’idea di essere robusto e si tiene bene anche con una sola mano e per molto tempo. In più è piccolo e leggero da permetterci di portarlo dappertutto.

Al bar per un caffè? Basta metterlo in tasca e via. Si torna al lavoro? Basta infilarlo nella ventiquattrore. Una deviazione per lo shopping? Nel vano portaoggetti in macchina ci sta senza problemi.

Display

Schermo di bassa qualità

Difficile da vedere in piena luce

Non siamo cattivi se diciamo che Amazon Fire 7 (2019) ha uno dei peggiori schermi mai montati su un tablet, ma è una cosa a cui ci si può arrivare senza problemi: è un dispositivo da €55, quindi non ci si può aspettare qualcosa in più rispetto a uno schermo da 7 pollici IPS con risoluzione 1024 x 600.

Magari questo display è lontano da quanto potreste aspettarvi per vedere al meglio un video su YouTube o giocare per ore al vostro gioco preferito, ma non avrete alcun problema a leggere. Il testo sullo schermo è chiaro, ben definito ma, nonostante la sua luminosità, fa fatica a visualizzare bene i contenuti se esposto alla luce diretta del sole.

Detto questo, se il vostro scopo è leggere in spiaggia durante le vacanze in Costa del Sol, vi consigliamo di orientarvi su un e-reader come Amazon Kindle Oasis. La sua tecnologia e-ink è decisamente superiore negli ambienti molto luminosi grazie a una retroilluminazione davvero potente usata per combattere i riflessi.

Abbiamo provato a vedere un episodio di Stranger Things su Amazon Fire 7 (2019), ma ci siamo arresi dopo 10 minuti. Solo per iniziare, i colori erano sbiaditi e i dettagli si facevano fatica a vedere.

Se a casa siete abituati a un televisore HDTV, per non parlare di uno schermo 4K, vi accorgerete della differenza in un istante. Mettete il tutto assieme all’altoparlante mono e avrete la ricetta per ottenere l’esatto opposto del paradiso multimediale a cui aspirate.

Nonostante questo non abbiamo avuto problemi a guardare qualche video su YouTube, forse perché non siamo abituati a particolari esperienze multimediali su questa piattaforma.

In qualsiasi caso, collegando un paio di cuffie o spostandosi in una stanza silenziosa non avrete alcun problema nel seguire Cracco illustrare i suoi segreti nella preparazione della carbonara (ovviamente senza panna e col guanciale).

Amazon Fire 7 (2019), comunque, è un dispositivo ottimo per farvi leggere l’ultimo romanzo di John Grisham a casa, in metropolitana o sull’aereo.

L’unica cosa che dovrete fare, se volete proseguire la lettura all’esterno, è prendere un ombrello e uscire. Proseguendo, si tratta pur sempre di un dispositivo da una cinquantina d’euro e si è dovuto scendere a qualche compromesso quindi, se volete vedere film o leggere in spiaggia o al sole beh, pensate a qualcosa di diverso.