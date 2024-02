Samsung nega che il display di Galaxy S24 abbia qualche problema

The Samsung Galaxy S24

Dal lancio della serie Samsung Galaxy S24, i nuovi possessori di questi telefoni si sono lamentati del fatto che la modalità di visualizzazione Vivido non è più così vivida come nei modelli precedenti, ma secondo Samsung non c'è nessun problema

Questo è quanto emerge da una dichiarazione rilasciata a Teknofilo (via Android Police), in cui Samsung Spagna afferma che "sono state apportate alcune modifiche alla tecnologia di visualizzazione per fornire un'esperienza di visione più naturale".

La dichiarazione prosegue affermando che "gli utenti potrebbero notare differenze nella profondità del colore rispetto ai dispositivi più vecchi", anche se dal punto di vista di Samsung le nuove impostazioni di colore e luminosità "forniscono una visione più accurata e confortevole".

Se non si ha familiarità con la modalità di visualizzazione Vivido, questa è disponibile sugli smartphone Samsung già da molti anni e offre agli utenti la possibilità di aumentare i colori in modo da renderli più vivaci piuttosto che più realistici e naturali.

Nessuna correzione

Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future)

Molti post sui forum e su Reddit hanno affermato che la modalità vivida è più sbiadita del normale e gli utenti hanno pubblicato screenshot che mostrano la differenza sui modelli S24 rispetto ai telefoni più vecchi.

Un paio di giorni fa abbiamo riferito che Samsung aveva riconosciuto il problema e stava lavorando a una soluzione, perché un rappresentante dell'assistenza Samsung in chat aveva pubblicato un messaggio in cui diceva che un "aggiornamento software in arrivo" avrebbe ripristinato il servizio normale.

A quanto pare il rappresentante era stato informato male, o forse Samsung ha cambiato idea. Sembra che la configurazione attuale sia quella che Samsung intende mantenere.

Naturalmente c'è sempre la possibilità che questa configurazione venga modificata in futuro, se un numero sufficiente di persone se ne lamenta, perché si tratta di un aspetto che può essere regolato tramite il software. Come sempre, vi terremo aggiornati.